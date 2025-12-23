विराट कोहली कब और कहां खेलेंगे विजय हजारे ट्रॉफी के मैच? नोट कर लीजिए तारीख और वेन्यू

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन ऐतिहासिक होगा, क्योंकि इसमें रोहित शर्मा और विराट कोहली वापसी करने वाले हैं. खासतौर पर विराट कोहली की बात करने तो वो 15 साल बाद विजय हजारे ट्रॉफी में कोई मैच खेल रहे होंगे. विराट आखिरी बार फरवरी 2010 में सर्विसेज के खिलाफ खेले थे, जिसमें उन्होंने दिल्ली के लिए 16 रन बनाए थे. मगर 2025-26 सीजन में 'किंग कोहली' कब और कितने मैच खेलते दिखाई देंगे? यहां आपको इस सवाल का जवाब मिलेगा.

कब-कब खेलेंगे विराट कोहली

विराट कोहली विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 सीजन में केवल 2 मैच खेलने वाले हैं. वो पहला मैच 24 दिसंबर को आंध्रा के खिलाफ मैच में दिल्ली टीम की प्लेइंग इलेवन का हिस्सा बनेंगे. ये मैच पहले बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना था, लेकिन अब खबर है कि कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन (KSCA) ने इस मैच का वेन्यू बदल कर BCCI का सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दिया है.

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट अपना दूसरा मैच 26 दिसंबर को गुजरात के खिलाफ खेलेंगे. KSCA ने दिल्ली बनाम गुजरात मैच का भी वेन्यू बदल कर बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कर दिया है. विराट कोहली अब अपने दोनों मैच BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में खेलेंगे. बताते चलें कि इस सेंटर में कुल 3 मैदान हैं.

24 दिसंबर - दिल्ली बनाम आंध्रा

26 दिसंबर - दिल्ली बनाम गुजरात

विजय हजारे ट्रॉफी में विराट कोहली का रिकॉर्ड

विराट कोहली ने अपने विजय हजारे ट्रॉफी करियर में कुल 13 मैच खेले हैं, जिनमें उन्होंने 68.25 के शानदार औसत से 819 रन बनाए हैं. इस टूर्नामेंट में कोहली के नाम 4 शतक और तीन अर्धशतक भी हैं. विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के लिए ऋषभ पंत और ईशांत शर्मा भी दिल्ली के स्क्वाड में शामिल हैं.

विजय हजारे ट्रॉफी के लिए दिल्ली का स्क्वाड: ऋषभ पंत (कप्तान), विराट कोहली, अर्पित राणा, आयुष बडोनी (उपकप्तान), आयुष दोसेजा, दिविज मेहरा, हर्ष त्यागी, रितिक शौकीन, ईशांत शर्मा, नवदीप सैनी, नितीश राणा, प्रियांश आर्य, प्रिंस यादव, रोहन राणा, सार्थक रंजन, सिमरजीत सिंह, तेजस्वी दहिया (विकेटकीपर), वैभव कांडपाल, यश ढुल अनुज रावत (स्टैंड-बाय)

यह भी पढ़ें:

फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली