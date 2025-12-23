ईटानगर पुलिस ने अरुणाचल प्रदेश में जासूसी गतिविधियां करने के आरोप में जम्मू-कश्मीर के दो लोगों को गिरफ्तार किया है. आईजी (कानून एवं व्यवस्था) चुखु आपा ने मंगलवार (23 दिसंबर 2025) को बताया कि दोनों लोगों को 18 दिसंबर को जम्मू-कश्मीर के कुपवाड़ा जिले से गिरफ्तार किया गया था और उन्हें राज्य लाया गया है, जहां वे फिलहाल पुलिस हिरासत में हैं.

गिरफ्तार किए गए लोगों की पहचान एजाज अहमद भट और बशीर अहमद गनई के रूप में हुई है. आईजी ने बताया कि चांगलांग जिले के मियाओ से पहले हिरासत में लिए गए एक अन्य व्यक्ति को रिहा कर दिया गया है क्योंकि जांचकर्ताओं को ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला जिससे उसके जासूसी गतिविधियों में शामिल होने का पता चल सके.

पाकिस्तान भेजता था अरुणाचल से जुड़ी जानकारी

पुलिस अधिकारी के अनुसार, आरोपी अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न हिस्सों से कथित तौर पर संवेदनशील जानकारी जुटाकर उसे पाकिस्तान स्थित अपने आकाओं के साथ साझा कर रहे थे. यह मामला पहली बार 21 नवंबर को सामने आया था, जब पुलिस ने जासूसी गतिविधियों में संदिग्ध संलिप्तता संबंधी विशिष्ट खुफिया सूचनाओं के आधार पर जम्मू-कश्मीर में कुपवाड़ा जिले के रहने वाले नजीर अहमद मलिक और साबिर अहमद मीर को गिरफ्तार किया था.

अरुणाचल से इन जासूसों की हुई गिफ्तारी

नजीर मलिक को पहले ईटानगर के गंगा गांव से हिरासत में लिया गया था और उससे मिली जानकारी के आधार पर उसी दिन बाद में राज्य की राजधानी में अबोतानी कॉलोनी से मीर को गिरफ्तार किया गया. पश्चिम सियांग पुलिस ने कुपवाड़ा जिले के ही हिलाल अहमद नामक व्यक्ति को जिला मुख्यालय नगर आलो की एक दुकान से गिरफ्तार किया था. चांगलांग पुलिस ने मियाओ से गुलाम मोहम्मद मीर नामक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया था जिसे बाद में पुलिस ने रिहा कर दिया.

पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोग कंबल विक्रेता थे, जो जानकारी एकत्र करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में घूमते थे. उन्होंने कहा, 'हमने अरुणाचल प्रदेश से संचालित एक जासूसी गिरोह के बारे में विश्वसनीय जानकारी के आधार पर कार्रवाई की. ईटानगर के पुलिस अधीक्षक जुम्मर बासर के नेतृत्व में टीम ने कड़ी मेहनत की और ये गिरफ्तारियां कीं. कुपवाड़ा से दो और ईटानगर राजधानी क्षेत्र में अलग-अलग स्थानों से तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है.’

बिना वेरिफिकेशन घर में ठहरने न दें: पुलिस

आगे और गिरफ्तारियां होने की संभावना के बारे में पुलिस महानिरीक्षक ने कहा कि आरोपियों से पूछताछ जारी है और फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट की प्रतीक्षा है. उन्होंने कहा, ‘हम आगामी दिनों में सबूतों के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे. गिरफ्तार किए गए अधिकतर लोग कंबल विक्रेता हैं, जो जानकारी एकत्र करने के लिए राज्य के विभिन्न हिस्सों में जाते थे.’

वेरिफिकेशन में ढिलाई को लेकर चिंता जताते हुए पुलिस अधिकारी ने नागरिकों से सतर्क रहने का आग्रह किया. उन्होंने कहा, ‘मैं अरुणाचल प्रदेश के लोगों से अपील करता हूं कि किसी को भी अपनी संपत्ति पर ठहरने देने से पहले सुरक्षा कारणों से पुलिस सत्यापन कराएं. सही वेरिफिकेशन के बिना किसी को अपने घर में न ठहरने दें.’