हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलहेल्थCipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन

Cipla inhaled Insulin: सांस लेंगे और बॉडी में पहुंच जाएगी इंसुलिन, डायबिटीज के मरीज अब नहीं झेलेंगे सुई की चुभन

Cipla ने भारत में डायबिटीज मरीजों के लिए रैपिड एक्टिंग इन्हेल्ड इंसुलिन Afrezza लॉन्च करने की घोषणा की है. अब मरीज इंसुलिन को इंजेक्शन की जगह सांस के जरिए ले सकेंगे.

By : एबीपी लाइव | Edited By: उदय कुमार शर्मा | Updated at : 23 Dec 2025 04:41 PM (IST)
Preferred Sources

भारत में 10 करोड़ से ज्यादा लोग डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी से पीड़ित हैं, जिनमें करीब 10 लाख लोग टाइप 1 डायबिटीज से बीमार हैं, जिन्हें सबसे ज्यादा इंसुलिन की जरूरत पड़ती है. टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों के साथ साथ टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों के ट्रीटमेंट में भी इंसुलिन की जरूरत होती है. डायबिटीज भारत में सबसे तेजी से फैलती बीमारी है, जो देश के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है. टाइप 1 डायबिटीज से पीड़ित लोगों को इंसुलिन की सख्त जरूरत होती है. इंसुलिन का इस्तेमाल डायबिटीज मरीजों के ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. हम सभी को पता है कि इंसुलिन मरीजों को इंजेक्शन की मदद से शरीर में इंजेक्ट की जाती है, जो डायबिटीज मरीजों के शुगर लेवल को कंट्रोल या संतुलित करती है. इसी इंजेक्ट करने वाली प्रक्रिया में बदलाव करते हुए Cipla नाम की विख्यात दवा कंपनी ने इन्हेल्ड इंसुलिन को मार्केट में लाने की घोषणा की है, जिससे अब इंसुलिन को मरीज के शरीर में सांस के जरिए पहुंचाया जा सकता है.

Cipla भारत में लॉन्च करेगी इन्हेल्ड इंसुलिन 

Cipla नाम की मशहूर दवा कंपनी ने भारत में डायबिटीज के मरीजों के लिए एक अहम कदम उठाया है, जिसमें डायबिटीज के इलाज के लिए दी जाने वाली इंसुलिन, जो मरीज के शरीर में इंजेक्शन के माध्यम से दी जाती थी, उस प्रक्रिया में बड़ा बदलाव करते हुए ‘अफ्रेजा’ (Afrezza) नाम की रैपिड एक्टिंग इन्हेल्ड इंसुलिन पाउडर को भारतीय मार्केट में उतारने की घोषणा कर दी है, जिससे उन मरीजों को राहत मिलेगी, जो इंजेक्शन या सुई से परहेज करते हैं या डरते हैं. अब डायबिटीज से पीड़ित लोग मात्र इंसुलिन पाउडर को इन्हेल कर सांसों के जरिए अपने शरीर में पहुंचा सकते हैं.

कंपनी को मिली मंजूरी 

कंपनी ने जानकारी देते हुए कहा है कि उन्हें रैपिड एक्टिंग इन्हेल्ड इंसुलिन पाउडर की मंजूरी पिछले साल सरकारी दवा संस्था Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) से मिल गई है, जिससे वह जल्द से जल्द इस नए प्रकार की इंसुलिन को भारत के बाजार में उतार सकते हैं और इसका प्रचार भी कर सकते हैं. कंपनी के अनुसार, यह इंसुलिन डायबिटीज के मरीजों पर तेजी से असर दिखाती है.

कैसे इस्तेमाल होती है इन्हेल्ड इंसुलिन?

Afrezza नाम की रैपिड एक्टिंग इन्हेल्ड इंसुलिन पाउडर एक खास सिंगल उपयोग कार्ट्रिज से एक छोटे इन्हेलर के माध्यम से इस्तेमाल की जा सकती है, जिसे डॉक्टर ने जो आपको इंसुलिन की क्वांटिटी बताई है, उसी के अनुसार अपनी डोज को इन्हेलर में लगाकर सीधे सांस के जरिए शरीर में दाखिल किया जा सकता है. Cipla के ग्लोबल चीफ डायरेक्टर के अनुसार, इस नई इंसुलिन के जरिए लोगों को रोजाना इंजेक्शन की दर्द भरी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ेगा.

यह भी पढ़ें: सर्दियों में फट रही हैं आपकी एड़ियां तो न हों परेशान, ये नुस्खे आएंगे बड़े काम

Check out below Health Tools-
Calculate Your Body Mass Index ( BMI )

Calculate The Age Through Age Calculator

Published at : 23 Dec 2025 04:41 PM (IST)
Tags :
Diabetes Patients Inhaled Insulin Cipla Insulin Afrezza Inhaled Insulin
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
Advertisement

वीडियोज

Nifty 26,150 पर खुला, Sensex 85,500 के पास - जानें आगे क्या होगा
Bangladesh Hindu Attack News : India के हिंदुओं का गुस्सा देख बांग्लादेश में मचा हड़कंप
Bangladesh Hindu Attack News : साध्वी ने बांग्लादेशी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कर दी ऐसी मांग कि..
Bangladesh Hindu Attack News : टूट गया बांग्लादेशी उच्चायोग का बैरिकेड, अंदर घुस गए हिंदू कार्यकर्ता
China का Gold Boom: महासागर में 3,900 टन Gold मिला | Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
'अमेरिका ने यूनुस को लगाया फोन, वीजा सेवाएं रद्द...', भारत-बांग्लादेश के संबंधों में खटास से जुड़ी अहम बातें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
उन्नाव रेप केस: पूर्व BJP नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली HC ने दी जमानत, जेल से आ पाएगा बाहर?
फ़ुटबॉल
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
फुटबॉलर लियोनल मेसी की बहन का एक्सीडेंट, गंभीर रूप से घायल; नए साल पर होने वाली शादी टली
इंडिया
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
दीपू हत्याकांड पर बवाल, दिल्ली पुलिस और VHP कार्यकर्ताओं में झड़प, मोहम्मद यूनुस का पुतला फूंका
साउथ सिनेमा
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
इस हफ्ते साउथ की फिल्मों का सिनेमाघरों पर होगा दबदबा, मोहनलाल से किच्चा सुदीप की मूवीज हो रही हैं रिलीज
ट्रैवल
Metro Museum: दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
दिल्ली मेट्रो म्यूजियम के पास कौन-सा मेट्रो स्टेशन, समझें यहां जाने का तरीका?
ट्रेंडिंग
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
गाजियाबाद के मॉल में लड़के ने किया गर्लफ्रेंड को प्रपोज, पहनाया मंगलसूत्र और भर दिया सिंदूर; वीडियो वायरल
शिक्षा
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
जावेद अख्तर से 'ईश्वर के अस्तित्व' पर बहस करने वाले मुफ्ती शुमाइल नदवी ने कहां से की है पढ़ाई, उनके पास कौन सी डिग्री?
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paro Pinaki Ki Kahani Review: Saiyaara का भूत उतार देगी सीवर वाले और सब्जी बेचने वाली की ये कहानी
Paisa LIVE
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Gujarat Kidney IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Awarapan 2 Update: Major Surgery के बाद शूटिंग के लिए पहुंचे Emraan Hashmi
Paisa LIVE
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Phytochem Remedies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Embed widget