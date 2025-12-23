सोशल मीडिया पर हर दिन तरह-तरह के वीडियो वायरल होते रहते हैं. कभी हंसी-मजाक से भरे वीडियो लोगों का मनोरंजन करते हैं, तो कभी हैरान कर देने वाले सीन सबका ध्यान खींच लेते हैं. हाल के दिनों में ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग हैरानी के साथ-साथ हंसने पर भी मजबूर हो रहे हैं.

इस वायरल वीडियो में एक लड़की और मुर्गे के बीच ऐसा नजारा देखने को मिलता है, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, वीडियो में दिख रही लड़की को सोशल मीडिया यूजर्स मजाकिया अंदाज में पापा की परी कह रहे हैं, बताया जा रहा है कि लड़की पहले से ही गुस्से में होती है, तभी अचानक उसके सामने एक मुर्गा आ जाता है और वही से कहानी नया मोड़ ले लेती है.

क्या है वायरल वीडियो में?

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि एक लड़की गुस्से में इधर-उधर घूम रही होती है. तभी अचानक एक मुर्गा उसके पास आ जाता है. मुर्गा लड़की के आसपास घूमने लगता है, जिसे लोग मजाक में छेड़छाड़ जैसा बता रहे हैं.

मुर्गे की यह हरकत लड़की को और ज्यादा गुस्सा दिला देती है. इसके बाद जो होता है, वह देखकर लोग दंग रह जाते हैं. गुस्से में आई लड़की मुर्गे को पकड़ लेती है और उसे पटक-पटक कर मारने लगती है. वीडियो में लड़की का गुस्सा साफ नजर आता है, जबकि मुर्गा खुद को बचाने की कोशिश करता दिखता है.

वीडियो ने सोशल मीडिया पर मचाया बवाल

जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया गया, वैसे ही यह आग की तरह फैल गया. लाखों लोग इस वीडियो को देख चुके हैं और हजारों यूजर्स इस पर कमेंट कर रहे हैं. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ लोग लड़की के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं. कई यूजर्स इसे गुस्से पर काबू न रखना बता रहे हैं, वहीं कुछ लोग इसे सिर्फ एक फनी वीडियो मानकर आगे शेयर कर रहे हैं.

वीडियो को लेकर लोगों की प्रतिक्रियाएं अलग-अलग हैं. कुछ लोग हंसी वाले इमोजी के साथ इसे मनोरंजन बता रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि जानवरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए. वहीं कई यूजर्स इसे सोशल मीडिया का एक और वायरल ड्रामा बता रहे हैं.

क्यों वायरल होते हैं ऐसे वीडियो?

आज के समय में सोशल मीडिया पर अजीब, चौंकाने वाले और मजेदार वीडियो तेजी से वायरल हो जाते हैं. लोग ऐसे वीडियो को बिना ज्यादा सोचे-समझे शेयर कर देते हैं, जिससे कुछ ही घंटों में वह लाखों लोगों तक पहुंच जाता है. मुर्गे और लड़की का यह वीडियो भी इसी वजह से चर्चा में आ गया है. अनोखी घटना, गुस्से का तड़का और मजाकिया कैप्शन इन सबने मिलकर इसे वायरल बना दिया.

यह भी पढ़ें Video: महिला ने मनाया तलाक का जश्न, इमोशनल हो काटा केक फिर लोगों को दे डाली सलाह- वीडियो वायरल