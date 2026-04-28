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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीधड़ाम से गिरी iPhone 15 की कीमत! Amazon या Flipkart नहीं, अब यहां से खरीदने पर होगी सबसे ज्यादा बचत

धड़ाम से गिरी iPhone 15 की कीमत! Amazon या Flipkart नहीं, अब यहां से खरीदने पर होगी सबसे ज्यादा बचत

iPhone 15 Discount Offer: इस फोन के 128GB वेरिएंट की कीमत में भारी कटौती की गई है. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 28 Apr 2026 04:50 PM (IST)
iPhone 15 Discount Offer: इस फोन के 128GB वेरिएंट की कीमत में भारी कटौती की गई है. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी.

iPhone 15 को लेकर बाजार में एक बार फिर जबरदस्त हलचल है. लॉन्च के समय महंगे दाम में आने वाला यह फोन अब हजारों रुपये सस्ता हो गया है. खास बात यह है कि यह डील Amazon या Flipkart पर नहीं बल्कि Vijay Sales की वेबसाइट पर देखने को मिल रही है जहां यूजर्स इसे काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं.

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इस फोन के 128GB वेरिएंट की कीमत में भारी कटौती की गई है. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी. अब यही मॉडल Vijay Sales पर करीब 58,190 रुपये में उपलब्ध है यानी सीधे तौर पर 21,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है.
इस फोन के 128GB वेरिएंट की कीमत में भारी कटौती की गई है. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी. अब यही मॉडल Vijay Sales पर करीब 58,190 रुपये में उपलब्ध है यानी सीधे तौर पर 21,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है.
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इतना ही नहीं, बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर आप अतिरिक्त 3,000 रुपये तक की बचत भी कर सकते हैं. इस तरह कुल कीमत घटकर लगभग 54,690 रुपये तक पहुंच जाती है जो इस प्रीमियम iPhone के लिए काफी आकर्षक डील बन जाती है.
इतना ही नहीं, बैंक ऑफर्स का फायदा उठाकर आप अतिरिक्त 3,000 रुपये तक की बचत भी कर सकते हैं. इस तरह कुल कीमत घटकर लगभग 54,690 रुपये तक पहुंच जाती है जो इस प्रीमियम iPhone के लिए काफी आकर्षक डील बन जाती है.
Published at : 28 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Tags :
TECH NEWS HINDI Iphone 15

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