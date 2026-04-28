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धड़ाम से गिरी iPhone 15 की कीमत! Amazon या Flipkart नहीं, अब यहां से खरीदने पर होगी सबसे ज्यादा बचत
iPhone 15 Discount Offer: इस फोन के 128GB वेरिएंट की कीमत में भारी कटौती की गई है. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी.
iPhone 15 को लेकर बाजार में एक बार फिर जबरदस्त हलचल है. लॉन्च के समय महंगे दाम में आने वाला यह फोन अब हजारों रुपये सस्ता हो गया है. खास बात यह है कि यह डील Amazon या Flipkart पर नहीं बल्कि Vijay Sales की वेबसाइट पर देखने को मिल रही है जहां यूजर्स इसे काफी कम कीमत में खरीद सकते हैं.
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Published at : 28 Apr 2026 04:50 PM (IST)
Tags :TECH NEWS HINDI Iphone 15
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