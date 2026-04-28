धड़ाम से गिरी iPhone 15 की कीमत! Amazon या Flipkart नहीं, अब यहां से खरीदने पर होगी सबसे ज्यादा बचत

इस फोन के 128GB वेरिएंट की कीमत में भारी कटौती की गई है. जब इसे लॉन्च किया गया था तब इसकी शुरुआती कीमत 79,900 रुपये थी. अब यही मॉडल Vijay Sales पर करीब 58,190 रुपये में उपलब्ध है यानी सीधे तौर पर 21,000 रुपये से ज्यादा की छूट मिल रही है.