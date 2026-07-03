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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीफोटो लेते समय आईफोन से आएगी आवाज, यहां बंद नहीं हो सकती कैमरे की शटर साउंड

फोटो लेते समय आईफोन से आएगी आवाज, यहां बंद नहीं हो सकती कैमरे की शटर साउंड

iPhone Shutter Sound: दुनिया के बाकी देशों में फोटो क्लिक करते समय आने वाली शटर साउंड म्यूट की जा सकती है, लेकिन जापान में ऐसा संभव नहीं है. यहा इस साउंड को म्यूट करना कानूनन मना है.

Written By : प्रमोद कुमार |  Updated at : 03 Jul 2026 06:56 AM (IST)
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  • वर्ष 2015 में इस ध्वनि को अनिवार्य करने का कानून बना था।

iPhone Shutter Sound: जब भी आईफोन कैमरा या दूसरे फोन के कैमरा से फोटो लेते है तो शटर साउंड आती है. यह आवाज बिल्कुल ट्रेडिशनल कैमरा जैसी होती है. कई देशों में आप आईफोन या दूसरे मोबाइल में यह आवाज बंद कर सकते हैं. कई जगहें ऐसी भी हैं, जहां इस आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जापान में मामला पूरी तरह अलग है. यहां बिकने वाले आईफोन और दूसरे फोन में इस आवाज को डिसेबल नहीं किया जा सकता. भले ही आपका फोन साइलेंट है, यहां फोटो लेने पर शटर साउंड जरूरी आएगी. आइए जानते हैं कि यह फोन कैमरा के लिए यह आवाज आना क्यों जरूरी है और कब से इस नियम की शुरुआत हुई.

प्राइवेसी से जुड़ा है कारण

शटर साउंड से पता चलता है कि फोटो क्लिक हो गई है. अगर कोई अनजान व्यक्ति आपकी फोटो ले रहा है तो यह साउंड आपको अलर्ट कर सकती है. यही वजह है कि जापान में शटर साउंड को अनिवार्य किया गया है. यहां बिकने वाले फोन में कैमरा शटर साउंड बाई डिफॉल्ट इनेबल रहती है और इसे बंद भी नहीं किया जा सकता. यहां इसे लेकर एक कानून भी बना हुआ है.

क्यों पड़ी कानून बनाने की जरूरत?

2000 के दशक के शुरुआती सालों में जापान में बिल्ट-इन कैमरा वाला पहला पोर्टेबल फोन Kyocera VP-210 लॉन्च हुआ था. इसमें कोई शटर साउंड नहीं थी. इस वजह से लोगों की चोरी-छिपे फोटो लेने की घटनाएं एक बड़ी समस्या बन गई थी. Masashi Tashiro नाम के एक सेलिब्रिटी पर भी फोन कैमरा से एक महिला की आपत्तिजनक फोटो लेने का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया. इस तरह की घटनाओं को देखते हुए जापान में मोबाइल बनाने वाली कंपनियों ने अपने-अपने डिवाइस में शटर साउंड का फीचर जोड़ना शुरू कर दिया. इस फीचर को ऐसा बनाया कि इसे डिसेबल न किया जा सके.

2015 में बन गया कानून

2015 से पहले कंपनियां अपने तौर पर शटर साउंड दे रही थी, लेकिन 2015 में सरकार ने इस नियम को कानून का रूप दे दिया. इस कानून के तहत स्मार्टफोन पर शटर साउंड को म्यूट करने पर पाबंदी लगी हुई है और जापान में फोन बेचने वाली हर कंपनी को इसका पालन करना होता है. हालांकि, अब कुछ लोगों ने थर्ड-पार्टी ऐप्स और दूसरे तरीकों से इस आवाज को बंद करने का जुगाड़ निकाल लिया है. कुछ लोग सिम सेटिंग चेंज कर भी इस आवाज को म्यूट कर रहे हैं.

ये भी पढ़ें- फोल्डेबल आईफोन की कीमत सुनकर छूट जाएगा पसीना, ऐप्पल को भी लग सकता है झटका

About the author प्रमोद कुमार

इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन से पढ़ाई पूरी करने के बाद पिछले एक दशक से मीडिया इंडस्ट्री में सक्रिय हूं. फिलहाल एबीपी न्यूज के साथ काम कर रहा हूं और यहां टेक्नोलॉजी से जुड़ी खबरों, गैजेट्स, ऐप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सोशल मीडिया और डिजिटल ट्रेंड्स पर लिख रहा हूं. फ्यूचर टेक, आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस और तेजी से बदलती डिजिटल दुनिया से जुड़े टॉपिक्स में विशेष रुचि है. पिछले 10 वर्षों में नेशनल, पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, ऑटो, बिजनेस और टेक समेत कई बीट्स पर काम करने का अनुभव रहा है. इस दौरान टाइम्स इंटरनेट, दैनिक जागरण और न्यूजबाइट्स जैसे कई मीडिया संस्थानों में काम करने का अवसर मिला. 

विभिन्न बीट्स पर काम करने के अनुभव ने खबरों को अलग-अलग नजरिए से समझने और पेश करने की समझ दी. रिपोर्टिंग और कंटेंट लिखने के दौरान हमेशा कोशिश रही कि खबरों को आसान और भरोसेमंद तरीके से रीडर तक पहुंचाया जाए. 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान ग्राउंड रिपोर्टिंग करने और कई नेताओं के इंटरव्यू लेने का भी अवसर मिला. 

काम के सिलसिले में कई बड़े कार्यक्रमों, प्रेस कॉन्फ्रेंस और विशेष आयोजनों को कवर करने का मौका मिला, जहां अलग-अलग पहलुओं को समझने का अवसर मिला. डिजिटल मीडिया के लगातार बदलते दौर में नई चीजें सीखने और खुद को अपडेट रखने की कोशिश रहती है, ताकि कंटेंट को बेहतर और रीडर के समझने के लिए आसान बनाया जा सके.
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Published at : 03 Jul 2026 06:56 AM (IST)
Tags :
Japan IPhone TECH NEWS
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