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हिंदी न्यूज़राज्यदिल्ली NCRदिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी

दिल्ली-NCR में मानसून से बदला मौसम का मिजाज, आज गरज-चमक के साथ होगी बारिश; येलो अलर्ट जारी

Delhi Weather Update: IMD ने दिल्ली-एनसीआर के लिए शुक्रवार (3 जुलाई) को येलो अलर्ट जारी किया है. आज आसमान में बादल छाये रहेंगे और इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है

Written By : महिमा पांडेय |  Updated at : 03 Jul 2026 07:03 AM (IST)
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  • दिल्ली-एनसीआर में मानसून पांच दिन की देरी से पहुंचा, मौसम बदला.
  • मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया, अगले चार दिन तापमान घटेगा.
  • अगले तीन दिन दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश होगी.
  • मौसम विभाग ने बदलते मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी.

जून की भीषण गर्मी के बाद दिल्ली-एनसीआर में मानसून की दस्तक से मौसम का मिजाज बदला हुआ है. हालांकि, इस बार दिल्ली में मानसून की दस्तक सामान्य आगमन की तुलना में पांच दिनों की देरी से पहुंचा है. आज यहां सुबह से ही आसमान में बादल छाये हुए हैं और बारिश के आसार बने हुए हैं. नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद के कुछ इलाकों में गुरुवार को बारिश देखने को मिली. यहां भी आसमान में बादल छाए हुए हैं. 

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, गुरुवार (2 जुलाई) को दिल्ली में अधिकतम तापमान करीब 33 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 4.4 डिग्री सेल्सियस कम था और न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस, जो सामान्य से 5.1 डिग्री सेल्सियस  कम था. इस दौरान नमी का अधिकतम स्तर 95 प्रतिशत और न्यूनतम स्तर 61 प्रतिशत रहा. 

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कैसा रहेगा आज दिल्ली का मौसम?

IMD ने दिल्ली-एनसीआर के लिए शुक्रवार (3 जुलाई) को येलो अलर्ट जारी किया है. आज आसमान में बादल छाये रहेंगे और इस दौरान गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है. शुक्रवार को दिल्ली के कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ रुक-रुक कर बारिश देखने को मिली. IMD के अनुसार, आने वाले 4 दिनों तक अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है और इस दौरान अधिकतम तापमान के 33-38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है.

IMD के अनुसार, अगले तीन दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ बारिश के आसार हैं. विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मानसून के उत्तर अरब सागर, गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, हरियाणा और पंजाब, और राजस्थान के कुछ और इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं. 

IMD ने सतर्क रहने की दी सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को बदलते मौसम के साथ सतर्क रहने की सलाह दी है क्योंकि मौसम में उतार-चढ़ाव स्वास्थ्य पर असर डाल सकता है इसलिए लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. विभाग ने आंधी-तूफान और बिजली गिरने के दौरान खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे खड़े होने से बचने, जलभराव वाले इलाकों में जाने से बचने और यात्रा से पहले ट्रैफिक की जानकारी लेने की सलाह ही है.   

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About the author महिमा पांडेय

महिमा पांडेय एबीपी लाइव में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं. पत्रकारिता में इनका अनुभव करीब 7 वर्षों का है. इस दौरान इन्होंने राजनीति समेत अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी कवर किया है. abp न्यूज़ से पहले इन्होंने राजस्थान पत्रिका और न्यूज बाइट जैसे संस्थान में काम किया है. इनका मानना है कि सटीक तथ्यों, विश्वसनीय स्रोतों और निष्पक्ष दृष्टिकोण के साथ खबरें जनता तक पहुंचनी चाहिए.
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Published at : 03 Jul 2026 07:03 AM (IST)
Tags :
Aaj Ka Mausam IMD DELHI NEWS DELHI WEATHER Monsoon 2026
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