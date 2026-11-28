CERT-In Advisory For WhatsApp: अगर आप भी रोजमर्रा के काम और बातचीत के लिए व्हाट्सऐप इस्तेमाल करते हैं. तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. भारतीय साइबर सुरक्षा एजेंसी CERT-In ने WhatsApp और WhatsApp Business यूजर्स के लिए एक नई चेतावनी जारी की है. एजेंसी को इन दोनों ऐप्स के अलग-अलग वर्जन्स में कुछ ऐसी गंभीर सुरक्षा खामियां मिली हैं. जिनका फायदा उठाकर हैकर्स आपके फोन को निशाना बना सकते हैं.

26 नवंबर 2026 को जारी किए गए इस अलर्ट में कहा गया है कि पुराने वर्जन इस्तेमाल करने वाले यूजर्स पर साइबर हमले का बड़ा खतरा मंडरा रहा है. इन कमजोरियों के जरिए कोई भी दूर बैठा हमलावर आपके डिवाइस में अपना कोड चला सकता है, पर्सनल जानकारी चुरा सकता है या ऐप के डेटा में छेड़छाड़ कर सकता है. चलिए आपको बताते हैं कैसे बचना है इस खतरे से.

मैसेज पर क्लिक करते ही डिलीट हो सकती हैं फाइलें

व्हाट्सऐप ने अपने नवंबर 2026 के सिक्योरिटी अपडेट में तीन तकनीकी कमजोरियों की जानकारी शेयर की है. ये खामियां एसक्यूएल इंजेक्शन, सर्टिफिकेट चेन की गलत जांच और बाहरी ऐड-रिप्लाई यूआरएल की अधूरी वैलिडेशन से जुड़ी हुई हैं. जानकारी के मुताबिक इनमें से एक खामी इतनी खतरनाक है कि अगर कोई अनऑफिशियल ऐप या अनजान यूजर आपको एक खास तरह का ऑर्डर डिटेल मैसेज भेजता है और आप गलती से उस पर टैप कर देते हैं.

तो हमलावर आपके फोन में सेव व्हाट्सऐप की जरूरी फाइलें डिलीट कर सकता है. इतना ही नहीं कुछ मामलों में मैसेज डिलीवरी की टाइमिंग का इस्तेमाल करके आपके चैट डेटाबेस से जुड़ी सीक्रेट जानकारी भी लीक की जा सकती थी. यही वजह है कि साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ इस खामी को बेहद संवेदनशील मान रहे हैं और यूजर्स को किसी भी अनजान लिंक या संदिग्ध मैसेज पर क्लिक न करने की सलाह दे रहे हैं.

हार्डवेयर सेफ्टी चेकिंग को चकमा देने का भी था खतरा

इस अलर्ट में दूसरी बड़ी खामी CVE-2026-44908 है. जो रिमोट-अटेस्टेशन वेरिफायर में सर्टिफिकेट चेन की गलत जांच से जुड़ी थी. आसान शब्दों में समझें तो इस तकनीकी कमी की वजह से मेटा के सिस्टम के अंदर मौजूद कोई व्यक्ति हार्डवेयर की सेफ्टी चेकिंग को आसानी से चकमा दे सकता था. हालांकि राहत की बात यह है कि व्हाट्सऐप ने इस मामले में यूजर्स को भरोसा दिलाया है.

कंपनी के अनुसार उनके ट्रांसपेरेंसी लेजर की जांच में यह पाया गया है कि अब तक जारी किए गए सभी VCEK सर्टिफिकेट जरूरी हार्डवेयर सुरक्षा नियमों का पूरी तरह पालन कर रहे हैं. इसके साथ ही कंपनी ने यह भी साफ किया है कि अभी तक दुनिया भर में किसी भी हैकर द्वारा इन खामियों के इस्तेमाल किए जाने या किसी यूजर को नुकसान पहुंचने का कोई सबूत नहीं मिला है. फिर भी एहतियात बरतना बेहद जरूरी है.

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नुकसान से बचने के लिए तुरंत करें यह काम

साइबर हमलों के इस खतरे को देखते हुए सरकारी एजेंसी CERT-In ने सभी पर्सनल यूजर्स और बिजनेस अकाउंट चलाने वालों को तुरंत सतर्क होने को कहा है. एजेंसी ने निर्देश दिए गए हैं कि सभी यूजर्स बिना देरी किए व्हाट्सऐप की ओर से जारी किये गये लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट अपने फोन में इंस्टॉल कर लें. अगर आप एंड्रॉयड स्मार्टफोन चलाते हैं तो तुरंत Google Play Store पर जाएं और व्हाट्सऐप सर्च करके अपडेट बटन पर क्लिक करें.

वहीं आईफोन यूजर्स Apple App Store पर जाकर ऐप का नया वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं. इसके अलावा डेस्कटॉप या वेब वर्जन इस्तेमाल करने वाले लोग आधिकारिक व्हाट्सऐप वेबसाइट से लेटेस्ट अपडेट चेक कर सकते हैं. हमेशा ध्यान रखें कि ऐप को केवल आधिकारिक स्टोर से ही अपडेट करें और किसी थर्ड-पार्टी वेबसाइट या अनजान लिंक से एपीके फाइल डाउनलोड करने की गलती बिल्कुल न करें.

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