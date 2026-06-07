Incognito Mode पर क्या वाकई नहीं बनती कोई सर्च हिस्ट्री, क्या हमेशा के लिए गायब हो जाता है डेटा?

हालांकि यहां सबसे बड़ा भ्रम पैदा होता है. बहुत से लोग सोचते हैं कि Incognito Mode चालू करते ही उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पूरी तरह छिप जाती हैं. सच यह है कि यह मोड केवल आपके डिवाइस पर हिस्ट्री सेव होने से रोकता है. बता दें कि जिन वेबसाइट्स पर आप जाते हैं, वे अब भी आपकी गतिविधियों को देख सकती हैं. अगर आप किसी वेबसाइट पर लॉग इन करते हैं, तो वह आसानी से जान सकती है कि आप कौन हैं और वहां क्या कर रहे हैं.