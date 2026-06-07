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Incognito Mode पर क्या वाकई नहीं बनती कोई सर्च हिस्ट्री, क्या हमेशा के लिए गायब हो जाता है डेटा?
Incognito Mode को पूरी तरह सुरक्षित मानना एक बड़ी गलतफहमी हो सकती है. जाने यह मोड वास्तव में कैसे काम करता है, कौन आपकी ऑनलाइन गतिविधियों को देख सकता है और सर्च डेटा को कैसे डिलीट किया जा सकता है.
आज इंटरनेट का इस्तेमाल करने वाला लगभग हर व्यक्ति कभी न कभी Incognito Mode का उपयोग जरूर करता है. बहुत से इंटरनेट यूजर्स को लगता है कि 'Incognito Mode' का इस्तेमाल करने से उनकी ऑनलाइन एक्टिविटी पूरी तरह छिप जाती है. चाहे आप Google Chrome का इस्तेमाल कर रहे हों या Mozilla Firefox का, अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि विंडो बंद करते ही उनकी सर्च हिस्ट्री हमेशा के लिए गायब हो जाती है. यही वजह है कि लोग इसे पूरी तरह प्राइवेट और सुरक्षित मान लेते हैं, लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? बता दें कि ये पूरी तरह सच नहीं है. आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से.
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Published at : 07 Jun 2026 10:07 PM (IST)
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