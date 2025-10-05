हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीOnline Gaming App में फंस जाए पैसे तो कैसे मिलेगा वापस! जानें क्या है तरीका

Online Gaming App में फंस जाए पैसे तो कैसे मिलेगा वापस! जानें क्या है तरीका

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 05 Oct 2025 04:08 PM (IST)
ऑनलाइन गेमिंग का क्रेज़ आज के समय में युवाओं से लेकर बच्चों तक हर किसी में देखा जा सकता है. फ्री टाइम बिताने का जरिया बने ये गेमिंग ऐप्स कई बार लोगों के लिए परेशानी भी खड़ी कर देते हैं. अक्सर देखने को मिलता है कि यूजर्स गलती से या फिर किसी ऑफर के चक्कर में पैसे ऐप में डाल देते हैं और बाद में पछताना पड़ता है. ऐसे मामलों में सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अगर पैसे फंस जाएं तो उन्हें वापस कैसे पाया जा सकता है. आइए जानते हैं इसके सही तरीके.

अगर आपने किसी गेमिंग ऐप में पैसे ट्रांसफर किए हैं और वह बैलेंस आपके खाते में नहीं दिख रहा या गलती से ज्यादा पैसे कट गए हैं, तो सबसे पहले ऐप के कस्टमर सपोर्ट से संपर्क करें. ज्यादातर कंपनियों के पास चैट या ईमेल सपोर्ट मौजूद होता है. वहां जाकर अपनी ट्रांजेक्शन डिटेल्स और स्क्रीनशॉट साझा करें. कई बार कंपनियां सीधे पैसे रिफंड कर देती हैं या फिर ऐप वॉलेट में बैलेंस के रूप में वापस कर देती हैं.
अगर आपका पेमेंट UPI (जैसे PhonePe, Google Pay, Paytm) या सीधे बैंक ट्रांसफर से हुआ है और गेमिंग ऐप आपकी समस्या का समाधान नहीं कर रहा तो आप अपने बैंक या UPI सर्विस प्रोवाइडर से शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए ऐप में ‘Help & Support’ सेक्शन होता है जहां से आप फेल्ड ट्रांजेक्शन या गलत पेमेंट की रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं.
भारत में डिजिटल पेमेंट्स को नियंत्रित करने के लिए रिजर्व बैंक (RBI) और नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) नियम बनाते हैं. अगर किसी ऐप या पेमेंट गेटवे की वजह से आपके पैसे फंस गए हैं और कंपनी रिफंड नहीं कर रही है तो आप RBI Ombudsman या NPCI से शिकायत कर सकते हैं. इससे मामला गंभीरता से लिया जाता है और आपके पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ जाती है.
कई बार गेमिंग ऐप्स फर्जी होते हैं और धोखाधड़ी करके यूजर्स से पैसे हड़प लेते हैं. अगर आपको लगता है कि आप फ्रॉड का शिकार हुए हैं तो तुरंत cybercrime.gov.in पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराएं. यहां पर आप अपनी पेमेंट डिटेल्स, बैंक स्टेटमेंट और ऐप की जानकारी अपलोड कर सकते हैं. साइबर सेल इस पर कार्रवाई करती है.
पैसे फंसने की नौबत न आए इसके लिए सबसे जरूरी है कि किसी भी गेमिंग ऐप पर पैसा लगाने से पहले उसकी ऑथेंटिसिटी जांच लें. केवल वही ऐप इस्तेमाल करें जो गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर उपलब्ध हों और जिनकी रेटिंग व रिव्यू अच्छे हों. अनजान लिंक या विज्ञापन देखकर पेमेंट करने से बचें.
Published at : 05 Oct 2025 04:08 PM (IST)
