दुनिया में रिकॉर्ड बनाने के अनोखे तरीके हमेशा लोगों को हैरान करते रहे हैं. कभी तेज दौड़, कभी ऊंची छलांग तो कभी खाने-पीने से जुड़े कारनामे सुर्खियों में आ जाते हैं. इसी कड़ी में अब पाइनएप्पल छीलने और काटने का एक ऐसा रिकॉर्ड बना है, जिसने सबको चौंका दिया है. महज 11.43 सेकंड में एक पूरे पाइनएप्पल को छीलकर सही आकार में काट देना आसान काम नहीं है, लेकिन स्लोवाकिया की डोमिनिका गैसपारोवा ने यह कर दिखाया और बना डाला गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड.

पुराना रिकॉर्ड तोड़ इस महिला ने रचा इतिहास

यह ऐतिहासिक रिकॉर्ड ब्रिटेन के विस्बेक (Wisbech) शहर में डेल मोंटे कंपनी के आयोजन के दौरान बनाया गया. यहां डेल मोंटे के 10 अनुभवी कर्मचारी आमने-सामने थे, जो रोजाना पाइनएप्पल तैयार करने का काम करते हैं. सभी का लक्ष्य था पुराने रिकॉर्ड को तोड़ना, जो पहले 17.85 सेकंड का था. इस चुनौती में हर प्रतिभागी को एक ही शर्त के तहत पाइनएप्पल की मोटी छिलके को पूरी तरह हटाकर फल को छोटे-छोटे टुकड़ों में काटना था. खास बात यह थी कि हर टुकड़े का आकार 3.8 सेंटीमीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए.

एक भी गलती की नहीं थी गुंजाइश

डोमिनिका गैसपारोवा पहले ही प्रैक्टिस सेशंस में सबसे तेज साबित हो चुकी थीं. लेकिन असली परीक्षा तब थी, जब आधिकारिक परिस्थितियों में रिकॉर्ड बनाने का मौका मिला. समय की सख्त निगरानी, नियमों का पालन और एक भी गलती की गुंजाइश नहीं थी. जैसे ही घड़ी चली, डोमिनिका ने पाइनएप्पल को हाथ में लिया और बिजली की रफ्तार से काम शुरू किया. कुछ ही पलों में पाइनएप्पल का छिलका साफ हो चुका था और फल बिल्कुल सही आकार के टुकड़ों में कट चुका था.

यूजर्स बोले, कुछ भी बनाया जा रहा है

वीडियो को guinnessworldrecords ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा...भाई मैं इसे पांच सेकंड में कर सकता हूं. एक और यूजर ने लिखा...आजकल कुछ भी रिकॉर्ड बनने लगा है. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा...गिनीज आपका एक लेवल था, लेकिन अब आप कुछ भी करने लगे हो.

