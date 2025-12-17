हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
IPL ActionIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यमध्य प्रदेशएमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक

एमपी विधानसभा का विशेष सत्र आज, 'विकसित और समृद्ध प्रदेश' पर फोकस, कांग्रेस ने बुलाई बैठक

MP News: 17 दिसंबर को MP विधानसभा का विशेष सत्र आयोजित होगा, जिसमें विकसित और समृद्ध प्रदेश के लक्ष्य पर व्यापक चर्चा की जाएगी. सत्र से पहले नेता प्रतिपक्ष ने कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक बुलाई.

By : अंबुज पांडेय | Updated at : 17 Dec 2025 06:56 AM (IST)
Preferred Sources

मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र 17 दिसंबर यानी आजआयोजित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश पर व्यापक चर्चा करना है. नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि यह सत्र राज्य के विकास की दिशा में बेहद उपयोगी साबित होगा.

यह विशेष सत्र विधानसभा के पहले सत्र के 69 वर्ष पूरे होने के अवसर पर बुलाया गया है. मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और उसी वर्ष 17 दिसंबर को विधानसभा का पहला सत्र आयोजित किया गया था. स्पीकर तोमर ने विशेष सत्र की तैयारियों की समीक्षा बैठक के बाद कहा कि 17 दिसंबर विधानसभा के इतिहास में एक अहम तारीख है और इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए यह विशेष अधिवेशन रखा गया है. सत्र में सभी विधायक इस बात पर विमर्श करेंगे कि विकसित मध्य प्रदेश के लक्ष्य को कैसे हासिल किया जाए.

कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक

विशेष सत्र से पहले राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो गई हैं. उमंग सिंघार ने कांग्रेस के सभी विधायकों की बैठक बुलाई है. यह बैठक नेता प्रतिपक्ष के बंगले पर होगी, जहां कांग्रेस विधायक प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों और विशेष सत्र के दौरान सदन में अपनाई जाने वाली रणनीति पर चर्चा करेंगे.

उधर, विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मुख्य सचिव अरविंद शर्मा के साथ मिलकर विशेष सत्र की तैयारियों का जायजा लिया है और व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए हैं.

कांग्रेस भी विशेष सत्र को लेकर अपनी रणनीति तैयार कर रही है. पार्टी प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसान, युवा, महिलाएं, आदिवासी, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ विकास की वास्तविक चुनौतियों को सदन में उठाने की तैयारी में है. बताया जा रहा है कि विशेष सत्र के लिए कांग्रेस ने एक स्पेशल एजेंडा भी तैयार किया है, ताकि उसी के अनुरूप विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश के विषय पर विस्तृत और संगठित चर्चा की जा सके.

और पढ़ें

About the author अंबुज पांडेय

अंबुज पांडेय, 2012 से सक्रिय  पत्रकारिता में हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर प्रिंसिपल कॉरस्पॉडेंट, भोपाल मध्य प्रदेश में कार्यरत हैं. न्यूज़ पॉइंट, NNIS न्यूज़ एजेंसी, APN न्यूज़, ANI, और PTI में बतौर राजनैतिक संवाददाता काम किया . पॉलिटिकल रिपोर्टिंग के साथ-साथ, जन सरोकारों से जुड़ी खबरें, सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें और विषम परिस्थिति में प्राकृतिक आपदाएं कवर करने का अनुभव है.
Read
Published at : 17 Dec 2025 06:56 AM (IST)
Tags :
MP News
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
IPL 2026: अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
क्रिकेट
IPL Auction 2026: 'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
Advertisement

वीडियोज

Hero Xoom 125 vs TVS Ntorq 125 | Auto Live #hero #tvs
Real-World Range Test of Tata Harrier EV | Shocking Results! #tatamotors
Maruti Suzuki Victoris Review | Auto Live #marutisuzuki #victoris
Sansani: दिलजली सनम का आखिरी रोमांस | ABP News
IPL 2026 ऑक्शन में Cameron Green बने सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
बांग्लादेश की भारत को तोड़ने की धमकी पर हिमंत बिस्वा सरमा का वार, कहा- 'हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए...'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
मंत्री राकेश राठौर ने सपा पर लगाया परिवारवाद और जातिवाद का आरोप, 2027 चुनाव पर किया बड़ा दावा
बॉलीवुड
IPL 2026: अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
अपनी टीम 'कोलकाता नाइट राइडर्स' से मोटी कमाई करते हैं शाहरुख खान, जानिए कितना होता है फायदा
क्रिकेट
IPL Auction 2026: 'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
'अनसोल्ड' रहने पर मायूस पृथ्वी शॉ ने इंस्टाग्राम पर क्या पोस्ट किया जिसे बाद में किया 'डिलीट', जानिए
विश्व
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
वो भारतीय महिला, जिसने पाकिस्तान में की शादी और बन गई जॉर्डन की क्राउन प्रिंसेस
क्रिकेट
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन बिके सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
IPL 2026 ऑक्शन खत्म, कैमरून ग्रीन सबसे महंगे; प्रशांत वीर और कार्तिक शर्मा ने भी बनाया रिकॉर्ड
जनरल नॉलेज
World Expensive Tea: यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
यह है दुनिया की सबसे महंगी चाय, इसके पौधों को मिला है चीनी राष्ट्रीय धरोहर का दर्जा
हेल्थ
Kidney Repair: सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
सड़ी हुई किडनी को डॉक्टरों ने बना दिया हेल्दी, क्या इंसानों पर भी कारगर होगी यह तकनीक?
ENT LIVE
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
Border 2 Teaser Review: Sunny Deol की दहाड़, Diljit–Varun की entry और Deshbhakti का जबरदस्त emotion
ENT LIVE
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
The Gaurav Tiwari Mystery Review: Karan Tacker की एक्टिंग ने सहमा कर रख दिया!
Paisa LIVE
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: HRS Aluglaze ltd में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
The Great Shamsuddin Family Review: अच्छे Actors होने के बाद भी कुछ खास नहीं कर पाई फिल्म
ENT LIVE
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Saali Mohabbat Review : Radhika Apte की Suspense, Thriler और Crime से भरी दमदार कहानी
Embed widget