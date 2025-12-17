'BJP में एक से एक...', कंगना रनौत ने 'रघुपति राघव राजा राम' को कहा नेशनल एंथम तो सुप्रिया श्रीनेत ने ले ली मौज
मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम) का नाम बदलकर मोदी सरकार द्वारा विकसित भारत–गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (VB-G RAM G) किए जाने पर सियासी घमासान तेज हो गया है. इस मुद्दे पर भाजपा सांसद कंगना रनौत के बयान ने विवाद को और हवा दे दी है. कंगना के बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसते हुए कहा-'बीजेपी में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं.'
नाम बदलने पर विपक्ष का विरोध
मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों ने भाजपा पर महात्मा गांधी का अपमान करने का आरोप लगाया है. विपक्ष का कहना है कि गांधी के नाम से जुड़े कानून को बदलकर सरकार उनकी विरासत को मिटाने की कोशिश कर रही है.
कंगना रनौत का बयान क्या था?
संसद के बाहर मीडिया से बातचीत में कंगना रनौत ने कहा, 'मनरेगा का नाम जी राम जी कर देने से गांधी जी का अपमान कैसे हुआ? महात्मा गांधी ने ‘रघुपति राघव राजा राम’ को लेकर एक नेशनल एंथम बनाया था. इससे उन्होंने पूरे देश को संगठित किया था.' कंगना ने यह भी कहा कि सरकार गांधी जी के ही सपने को पूरा करने के लिए राम का नाम दे रही है. कंगना रनौत का यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. कांग्रेस नेताओं समेत कई लोगों ने वीडियो को शेयर करते हुए कंगना के बयान पर सवाल उठाए और इसे तथ्यात्मक रूप से गलत बताया.
सुप्रिया श्रीनेत का तीखा तंज
कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कंगना का वीडियो शेयर करते हुए एक्स पर लिखा, 'चलो भाई आज नया नेशनल एंथम भी पता चला है! BJP में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं.'
उनके इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई.
गांधी जी ने ‘रघुपति राघव राजा राम’ को लेकर नेशनल एंथम बनाया था— Supriya Shrinate (@SupriyaShrinate) December 16, 2025
BJP MP कंगना रनौत
चलो भाई आज नया नेशनल एंथम भी पता चला है!
BJP में एक से एक शिरोमणि भरे पड़े हैं 😂🤣 pic.twitter.com/9DvyV5xLb1
अशोक गहलोत ने बताया गांधी का अपमान
कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी मनरेगा का नाम बदलने का विरोध किया है. उन्होंने इसे गांधी जी को दरकिनार करने की साजिश बताया. गहलोत ने एक्स पर लिखा, 'महात्मा गांधी आजीवन प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त रहे और अंतिम समय में भी ‘हे राम’ ही पुकारा. आज केंद्र सरकार उसी ‘राम’ नाम (VB-G RAM G) की आड़ लेकर गांधी जी को दरकिनार करने का जो कुप्रयास कर रही है, वह अत्यंत निंदनीय है.'
