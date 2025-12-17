पैन इंडिया स्टार प्रभास की फिल्मों का इंतजार फैंस को हमेशा रहता है. वो हर बार अपनी शानदार एक्टिंग से लोगों का दिल जीत लेते हैं. साउथ के साथ बॉलीवुड में भी प्रभास को बहुत पसंद किया जाता है. उनकी फिल्में हिंदी बेल्ट में भी अच्छी कमाई करती हैं. इस बार प्रभास एक नए जॉनर के साथ आने वाले हैं. वो हमेशा एक्शन करते हुए नजर आते हैं मगर इस बार हॉरर-कॉमेडी फिल्म द राजा साब लेकर आ रहे हैं.

बॉलीवुड में इन दिनों हॉरर-कॉमेडी का क्रेज बहुत ज्यादा है. स्त्री के बाद थामा जैसी कई फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की है. इसी लिस्ट में प्रभास की द राजा साब भी जुड़ गई है. ये फिल्म 9 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर अच्छा कलेक्शन करने की उम्मीद की जा रही है. फिल्म हिंदी बेल्ट में कितना कलेक्शन पहले दिन कर सकती है आइए आपको बताते हैं.

पहले दिन करेगी इतनी कलेक्शन

पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक द राजा साब पहले दिन हिंदी में 6-9 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. इसके अलावा बाकी भाषाओं का मिलाकर ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर कई रिकॉर्ड तोड़ती हुई नजर आ सकती है.

बता दें प्रभास ने हिंदी सर्किट में अपनी फिल्मों से लगातार अच्छी ओपनिंग दी है. हालांकि, वे फिल्में ज्यादातर एक्शन जॉनर की थीं या उनमें मजबूत धार्मिक बातें थीं. इस समय हॉरर-कॉमेडी जॉनर चल रहा है, लेकिन इस फिल्म की कॉमेडी साउथ इंडियन फिल्म जैसी है, जो एक दिक्कत हो सकती है, खासकर बड़े शहरों में.

ट्रेलर हो चुका है रिलीज

द राजा साब का जब टीजर रिलीज हुआ था तो ये लोगों को ज्यादा इंप्रेस नहीं कर पाया था. लोग इसे देखकर कंफ्यूज हो गए थे मगर इसके ट्रेलर ने लोगों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. इसके कुछ गाने भी आ गए हैं मगर वो कमाल नहीं दिखा पाए हैं.

