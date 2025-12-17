योगी सरकार का नए साल से पहले यूपी के युवाओं को तोहफा, अब बन जाइए लेखपाल!

यूपी में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं को योगी सरकार ने नए साल से पहले बड़ा तोहफा दिया है. उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UPSSSC बड़े स्तर पर लेखपालों की भर्ती करने जा रही है. मंगलवार को आयोग ने इस संबंध में विज्ञापन जारी कर दिया है.

यूपीएसएसएससी ने कल राजस्व विभाग में 7994 लेखपाल पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 29 दिसंबर से लिए जाएंगे और फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 28 जनवरी घोषित की गई है. इसमें 4 फरवरी तक संशोधन किया जा सकेगा. आवेदन शुल्क सभी वर्गों के लिए 25 रुपये है.

लेखपाल पदों पर के लिए अभ्यार्थियों को आयोग की आधिकारिक वेबसाइट upsssc.gov.in के जरिए अपना आवेदन देना होगा. आयोग ने पहले ही साफ़ कर दिया है कि लेखपाल भर्ती के लिए केवल वहीं अभ्यार्थी पात्र होंगे जिन्होंने पीईटी-2025 परीक्षा में भाग लिया होगा. ये भर्ती प्रारंभिक अर्हता परीक्षा-2025 के अंकों के आधार पर की जाएगी.

लेखपाल पदों के लिए आयु सीमा

लेखपाल के कुल 7994 पदों में से 4165 पद अनारक्षित है. 1446 पद अनुसूचित जाति, 150 अनुसूचित जनजाति, 1441 अन्य पिछड़ा वर्ग और 792 पद ईडब्ल्यूएस के लिए रखे गए हैं. भर्ती के लिए 18 से 40 वर्ष आयु सीमा निर्धारित की गई है. एससी/एसटी और अन्य श्रेणियों के लोगों को आयु सीमा में नियमों के मुताबिक छूट दी जाएगी. आरक्षण का लाभ लेने वाले अभ्यार्थियों को संबंधित दस्तावेज देने होंगे.

शैक्षणिक योग्यता एवं अन्य अर्हताएं

लेखपाल पदों पर आवेदन के लिए अभ्यार्थियों के इंटरमीडिएट या समकक्ष शैक्षणिक योग्यता आवश्यका है और अधिमानी अर्हता के तहत प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो साल की सेवा व राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) का B सर्टिफिकेट देना होगा.

इसके लिए लिखित परीक्षा देनी होगी जो 100 अंकों की होगी. इसमें सौ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाएंगे. परीक्षा का समय कुल दो घंटे का होगा और नेगेटिव मार्किंग भी की जाएगी. आयोग ने आवेदन से पहले अभ्यार्थियों को सभी नियमों व शर्तों को ठीक से पढ़ने के निर्देश दिए हैं.

