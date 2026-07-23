INDIA AT 2047राशिफलफोटो गैलरीमौसमEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीSleep Tech Gadgets: नींद में भी हुई कोई दिक्कत तो सिग्नल देकर उठाएंगे ये गैजेट्स, आज ही कर ऑनलाइन कर लें ऑर्डर

Sleep Tech Gadgets: नींद में भी हुई कोई दिक्कत तो सिग्नल देकर उठाएंगे ये गैजेट्स, आज ही कर ऑनलाइन कर लें ऑर्डर

Sleep Tech Gadgets: दुनियाभर में स्लीप टेक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्लीप टेक प्रोडक्ट्स का बाजार 2025 में करीब 18.7 अरब डॉलर का था.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 23 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Preferred Sources

Sleep Tech Gadgets: अब लोग सिर्फ आरामदायक गद्दे या तकिए तक सीमित नहीं हैं, बल्कि स्मार्ट टेक्नोलॉजी की मदद से अपनी नींद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं. यही वजह है कि दुनियाभर में स्लीप टेक प्रोडक्ट्स की मांग तेजी से बढ़ रही है. रिपोर्ट्स के अनुसार, स्लीप टेक प्रोडक्ट्स का बाजार 2025 में करीब 18.7 अरब डॉलर का था, जो 2035 तक बढ़कर 67.4 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है. 2026 से 2035 के बीच इस बाजार में करीब 13.7 प्रतिशत की सालाना वृद्धि रहने का अनुमान है. ऐसे में आइए आज हम आपको बतातें हैं कि नींद में भी कोई दिक्कत हुई तो कौन से गैजेट्स सिग्नल देकर उठाएंगे. 

क्या होते हैं स्लीप टेक प्रोडक्ट्स?

स्लीप टेक प्रोडक्ट्स ऐसे स्मार्ट डिवाइस, ऐप्स और सिस्टम होते हैं, जिन्हें लोगों की नींद की क्वालिटी बेहतर बनाने, उनकी स्लीप पैटर्न पर नजर रखने और अच्छी नींद की आदत विकसित करने के लिए तैयार किया गया है. इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), वियरेबल सेंसर, बायोमेट्रिक मॉनिटरिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है. इनकी मदद से यूजर को उसकी नींद से जुड़ी पर्सनल जानकारी और सुझाव मिलते हैं.

क्यों बढ़ रही है इन स्मार्ट गैजेट्स की जरूरत?

विशेषज्ञों के अनुसार, खराब नींद का असर सिर्फ थकान तक सीमित नहीं रहता. यह मोटापा, तनाव, चिंता, दिल की बीमारी, कमजोर इम्यूनिटी और काम की क्षमता पर भी असर डाल सकता है. वहीं वर्क फ्रॉम होम, स्क्रीन टाइम बढ़ने और खराब रूटीन ने लोगों की नींद का पैटर्न भी बदल दिया है. ऐसे में स्लीप टेक प्रोडक्ट्स रियल टाइम मॉनिटरिंग, रिलैक्सेशन तकनीक और पर्सनलाइज्ड सलाह देकर बेहतर नींद लेने में मदद कर रहे हैं.

यह भी पढ़ें - इलेक्ट्रॉनिक सामान पर बने X वाले डस्टबिन का क्या मतलब? ज्यादातर लोग नहीं जानते इसका असली कारण

नींद में भी कोई दिक्कत हुई तो कौन से गैजेट्स सिग्नल देकर उठाएंगे

1. AI आधारित स्लीप ट्रैकिंग - अब कई स्मार्ट स्लीप ट्रैकर्स AI की मदद से हार्ट रेट, सांस लेने की गति, ऑक्सीजन लेवल, शरीर की हलचल और नींद के अलग-अलग चरणों पर नजर रखते हैं. इसके बाद AI इन जानकारियों का विश्लेषण करके यूजर को बताता है कि उसकी नींद कैसी रही और उसे बेहतर बनाने के लिए क्या बदलाव किए जा सकते हैं.

2. स्मार्ट मैट्रेस और स्मार्ट बेड - आजकल ऐसे स्मार्ट मैट्रेस भी बाजार में मौजूद हैं, जिनमें तापमान कंट्रोल करने, दबाव के अनुसार खुद को एडजस्ट करने और शरीर से जुड़ी एक्टिविटी पर नजर रखने वाले सेंसर लगे होते हैं. ये मैट्रेस यूजर की जरूरत के हिसाब से खुद तापमान और आराम का स्तर बदलते हैं, जिससे पूरी रात बेहतर नींद मिल सके.

3. वियरेबल डिवाइस और मोबाइल ऐप्स - स्मार्टवॉच, फिटनेस बैंड और स्मार्ट रिंग जैसे वियरेबल डिवाइस लगातार लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं. ये स्ट्रेस और रिकवरी की जानकारी भी देते हैं. वहीं कई मोबाइल ऐप्स मेडिटेशन, रिलैक्सेशन साउंड, ब्रीदिंग एक्सरसाइज और AI आधारित स्लीप कोचिंग जैसी सुविधाएं देकर लोगों को बेहतर नींद लेने में मदद कर रहे हैं.

4.  Oura Ring 4 - यह स्मार्ट रिंग नींद के हर चरण पर नजर रखती है. यह हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, सांस लेने का पैटर्न और रिकवरी स्कोर रिकॉर्ड करती है. अगर नींद का पैटर्न बिगड़ता है या शरीर में बदलाव दिखता है, तो यह ऐप के जरिए जानकारी और सुझाव देती है.
 
5. NextSense Smartbuds -  ये स्मार्ट ईयरबड्स EEG सेंसर की मदद से दिमाग की क्वालिटी और नींद की क्वालिटी पर नजर रखते हैं. अगर हल्की नींद या बार-बार जागने जैसी स्थिति बनती है, तो यह साउंड स्टिमुलेशन के जरिए गहरी नींद लेने में मदद करते हैं.

6. Apollo Neuro Wearable - यह वियरेबल डिवाइस हल्के वाइब्रेशन के जरिए शरीर को रिलैक्स करने का काम करता है. इसका उद्देश्य तनाव कम करना, जल्दी नींद लाने और रात के दौरान बेहतर आराम देने में मदद करना है.

7. नॉन-इनवेसिव डिवाइस - अब ऐसे कई नॉन-इनवेसिव डिवाइस भी उपलब्ध हैं, जो खर्राटे कम करने, सांस लेने में मदद करने और नींद से जुड़ी समस्याओं को कम करने के लिए बनाए गए हैं. इनका काम बिना किसी दवा के लोगों को बेहतर और आरामदायक नींद देना है.

यह भी पढ़ें - Waze और Google Maps में क्या होता है अंतर? जानिए किस्मे मिलते हैं एडवांस फीचर्स

Published at : 23 Jul 2026 12:55 PM (IST)
Tags :
Tech Tips Smart Sleep Gadgets Sleep Devices Sleep Gadgets
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
Sleep Tech Gadgets: नींद में भी हुई कोई दिक्कत तो सिग्नल देकर उठाएंगे ये गैजेट्स, आज ही कर ऑनलाइन कर लें ऑर्डर
नींद में भी हुई कोई दिक्कत तो सिग्नल देकर उठाएंगे ये गैजेट्स, आज ही कर ऑनलाइन कर लें ऑर्डर
टेक्नोलॉजी
क्या सरकार कभी भी कर सकती है इंटरनेट शटडाउन? जानिए क्या कहते हैं नियम-कानून
क्या सरकार कभी भी कर सकती है इंटरनेट शटडाउन? जानिए क्या कहते हैं नियम-कानून
टेक्नोलॉजी
जब जंतर-मंतर पर नहीं चल रहा इंटरनेट तो किन Apps से मैसेज भेज रहे CJP प्रोटेस्टर, कौन-सी टेक्नोलॉजी कर रही काम?
जब जंतर-मंतर पर नहीं चल रहा इंटरनेट तो किन Apps से मैसेज भेज रहे CJP प्रोटेस्टर, कौन-सी टेक्नोलॉजी कर रही काम?
टेक्नोलॉजी
इशारे से चलेंगे सैमसंग के स्मार्ट चश्मे, रियल टाइम में ट्रांसलेट होगी बातचीत
इशारे से चलेंगे सैमसंग के स्मार्ट चश्मे, रियल टाइम में ट्रांसलेट होगी बातचीत
Advertisement

वीडियोज

अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti
अगस्त से महंगी होंगी Maruti Suzuki की Cars! क्यों बढ़ रही हैं बार-बार कीमतें? #maruti #autolive
Chugalkhor Aunty: चुगलखोर आंटी के साथ देखिए चुगलियों का पिटारा
Bollywood News: शाहरुख खान की 'किंग' की रिलीज अफवाहों पर विराम, 24 दिसंबर 2026 को होगा बड़ा धमाका (22-07-2026)
E20 ethanol: अब ATM से निकलेगा इथेनॉल! |ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
'अगर मैं आज जंतर-मंतर पर दिखाई न दूं तो...', अभिजीत दीपके ने प्रदर्शनकारियों से ये क्यों कहा?
बिहार
प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर RJD का रिएक्शन, 'यदि आपकी सरकार…'
प्रधानमंत्री के फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले बयान पर RJD का रिएक्शन, 'यदि आपकी सरकार…'
इंडिया
'ये तो वैसी ही बात है कि बच्चों का...', फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पीएम मोदी के ऐलान पर प्रियंका गांधी का वार
'ये तो वैसी ही बात है कि बच्चों का...', फास्ट ट्रैक कोर्ट वाले पीएम मोदी के ऐलान पर प्रियंका गांधी का वार
मूवी रिव्यू
Jana Nayagan Review: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म
जना नायकन रिव्यू: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री थलपति विजय और भारत की डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करती फिल्म
क्रिकेट
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
भारत में छात्रों के प्रदर्शन पर दानिश कनेरिया की टिप्पणी से छिड़ा विवाद, सोशल मीडिया पर मिली तीखी प्रतिक्रिया
इंडिया
पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- 'आपने ही सबसे ज्यादा...'
पीएम मोदी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऐलान पर मल्लिकार्जुन खरगे का बड़ा बयान, बोले- 'आपने ही सबसे ज्यादा...'
इंडिया
Explained: PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं रोक पाएगी CJP आंदोलन?
PM मोदी के आश्वासन से नहीं मानेंगे 'कॉकरोच'! क्यों सिर्फ फास्ट ट्रैक कोर्ट से नहीं थमेगा आंदोलन
हेल्थ
Cardiac Arrest Survival Case: 40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान
40 घंटे तक बंद रही दिल की धड़कन, फिर भी जिंदा बचा इंसान? मेडिकल साइंस भी हैरान
ABP NEWS
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
विरोध स्थल पर हाजी अफ़ज़ल का आगमन
ABP NEWS
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
जन शिकायतों को लेकर योगी एक्शन मोड में
ABP NEWS
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
दिन-दहाड़े व्यापारियों पर जानलेवा हमला।
ABP NEWS
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
आधे घंटे में 9 लीटर पानी बह गया—देखिए कैसे।
ABP NEWS
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
बीजेपी का राज्य कार्यालय छावनी में बदला गया
Embed widget