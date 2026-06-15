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कहीं आपका चार्जर भी तो नहीं है नकली? 30 सेकंड में ऐसे पहचानें असली-फर्जी का खेल
Fake Charger: चार्जर पर छपी जानकारी भी उसकी असलियत बताने में मदद करती है.
बाजार में स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ की बढ़ती मांग के साथ नकली चार्जरों का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है. कई फेक चार्जर बिल्कुल असली उत्पादों जैसे दिखाई देते हैं जिससे आम लोगों के लिए उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, ऐसा चार्जर इस्तेमाल करना आपके फोन और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकता है. नकली चार्जर बैटरी की उम्र कम करने के साथ-साथ ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट, आग लगने और विस्फोट जैसी गंभीर समस्याओं की वजह भी बन सकते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपका चार्जर असली है या नहीं.
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Published at : 15 Jun 2026 09:41 AM (IST)
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