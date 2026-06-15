कहीं आपका चार्जर भी तो नहीं है नकली? 30 सेकंड में ऐसे पहचानें असली-फर्जी का खेल

चार्जिंग के दौरान फोन या चार्जर का हल्का गर्म होना सामान्य माना जाता है लेकिन यदि चार्जर जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है या फोन असामान्य रूप से तपने लगता है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. नकली चार्जरों में अक्सर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता जिसके कारण ओवरहीटिंग की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए चार्जर पर BIS, ISI या अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्र मौजूद हैं या नहीं इसकी जांच जरूर करनी चाहिए.