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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीकहीं आपका चार्जर भी तो नहीं है नकली? 30 सेकंड में ऐसे पहचानें असली-फर्जी का खेल

कहीं आपका चार्जर भी तो नहीं है नकली? 30 सेकंड में ऐसे पहचानें असली-फर्जी का खेल

Fake Charger: चार्जर पर छपी जानकारी भी उसकी असलियत बताने में मदद करती है.

By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 15 Jun 2026 09:41 AM (IST)
Fake Charger: चार्जर पर छपी जानकारी भी उसकी असलियत बताने में मदद करती है.

बाजार में स्मार्टफोन एक्सेसरीज़ की बढ़ती मांग के साथ नकली चार्जरों का कारोबार भी तेजी से फैल रहा है. कई फेक चार्जर बिल्कुल असली उत्पादों जैसे दिखाई देते हैं जिससे आम लोगों के लिए उनमें अंतर करना मुश्किल हो जाता है. हालांकि, ऐसा चार्जर इस्तेमाल करना आपके फोन और आपकी सुरक्षा दोनों के लिए खतरा बन सकता है. नकली चार्जर बैटरी की उम्र कम करने के साथ-साथ ओवरहीटिंग, शॉर्ट सर्किट, आग लगने और विस्फोट जैसी गंभीर समस्याओं की वजह भी बन सकते हैं. ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आपका चार्जर असली है या नहीं.

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चार्जिंग के दौरान फोन या चार्जर का हल्का गर्म होना सामान्य माना जाता है लेकिन यदि चार्जर जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है या फोन असामान्य रूप से तपने लगता है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. नकली चार्जरों में अक्सर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता जिसके कारण ओवरहीटिंग की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए चार्जर पर BIS, ISI या अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्र मौजूद हैं या नहीं इसकी जांच जरूर करनी चाहिए.
चार्जिंग के दौरान फोन या चार्जर का हल्का गर्म होना सामान्य माना जाता है लेकिन यदि चार्जर जरूरत से ज्यादा गर्म हो रहा है या फोन असामान्य रूप से तपने लगता है तो यह खतरे का संकेत हो सकता है. नकली चार्जरों में अक्सर सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया जाता जिसके कारण ओवरहीटिंग की संभावना बढ़ जाती है. इसलिए चार्जर पर BIS, ISI या अन्य आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्र मौजूद हैं या नहीं इसकी जांच जरूर करनी चाहिए.
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चार्जर पर छपी जानकारी भी उसकी असलियत बताने में मदद करती है. असली चार्जर पर कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, इनपुट-आउटपुट रेटिंग और अन्य जरूरी सर्टिफिकेशन स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं. यदि यह जानकारी अधूरी है धुंधली दिखाई दे रही है या बिल्कुल नहीं दी गई है तो चार्जर के नकली होने की आशंका बढ़ जाती है.
चार्जर पर छपी जानकारी भी उसकी असलियत बताने में मदद करती है. असली चार्जर पर कंपनी का नाम, मॉडल नंबर, इनपुट-आउटपुट रेटिंग और अन्य जरूरी सर्टिफिकेशन स्पष्ट रूप से लिखे होते हैं. यदि यह जानकारी अधूरी है धुंधली दिखाई दे रही है या बिल्कुल नहीं दी गई है तो चार्जर के नकली होने की आशंका बढ़ जाती है.
Published at : 15 Jun 2026 09:41 AM (IST)
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