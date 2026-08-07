Refrigerator Power Consumption Tips: खाली या भरा हुआ... फ्रिज कब खाता है ज्यादा बिजली?

Refrigerator Power Consumption Tips: हर महीने जब बिजली का बिल आता है और वह अनुमान से अधिक आ जाता है तो ऐसे में सबसे पहले शक फ्रिज पर ही जाता है. क्योंकि फ्रिज एक ऐसा उपकरण है जो 24 घंटे ऑन ही रहता है. इसलिए बिजली के बिल का एक बड़ा हिस्सा सिर्फ फ्रिज के कारण आता है. ऐसे में लोगों को लगता है कि अगर वो फ्रिज को खाली रखेगें, तो उनके बिजली का बिल कम आएगा. हालांकि, यह पूरा सच नहीं है. बल्कि बिजली की खपत इस बात पर निर्भर करेगी कि आप फ्रिज को कैसे इस्तेमाल करते हैं.

फ्रिज कब ज्यादा बिजली खाता है?

सुनने में भले ही थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन यह सच है कि एक पूरा खाली फ्रिज ज्यादा बिजली की खपत करता है. इसके पीछे का कारण यह है कि जब फ्रिज खाली होता है, तो उसके अंदर बहुत सारी खाली हवा भर जाती है और खाली हवा को ठंडा होने में काफी वक्त लगता है. क्योंकि जब भी आप कुछ सामान निकालने के लिए फ्रिज को खोलते हो, तो अंदर की ठंडी हवा बाहर निकल जाती है और बाहर की गर्म हवा अंदर चली जाती है. ऐसे में दरवाजा बंद होने के बाद उस गर्म हवा को ठंडा करने के लिए फ्रिज के कंप्रेसर को काफी बिजली जलानी पड़ती है. कंप्रेसर जितनी देर तक काम करेगा बिजली का बिल उतना ही बढ़ेगा.

भरे फ्रिज में क्या होता है?

अब जानते है भरे हुए फ्रिज में क्या होता है. जब फ्रिज फल, सब्जियां और पानी की बोतलों से भरा हुआ होता है, तो ये सब चीजें फ्रिज की ठंडक को अपने अंदर सोख लेती हैं. ये ठंडी चीजें एक तरीके से थर्मल मास का काम करती है यानी ये खुद फ्रिज की ठंडक को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद करती है. ऐसे में जब आप फ्रिज का दरवाजा खोलते हो तो ये ठोस सामान हवा की तरह बाहर नहीं निकलता. इससे ये फायदा होता है कि कंप्रेसर को वापस तापमान ठंडा करने की जरुरत नहीं पड़ती. इससे कंप्रेसर पर लोड कम पड़ता है और बिजली की भी भारी बचत होती है.

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फ्रिज पूरा भरना भी ठीक नहीं

इसका मतलब ये नहीं कि आप फ्रिज को पूरा लबालब भर दें. ऐसे में वह और ज्याादा बिजली की खपत करने लगेगा. क्योंकि फ्रिज के हर कोने तक ठंडी हवा को घूमने के लिए थोड़ा स्पेस चाहिए होता है. जब फ्रिज पूरा भर जाता है तो ठंडी हवा फ्रिज को पूरा ठंडा नहीं कर पाती, जिससे फ्रिज के सेसंर कंप्रेसर को बंद नहीं देते और इसके लगातार चलने से बिल आसमान छू जाता है.

कितना भरें फ्रिज

बिजली का बिल कम से कम रखने के लिए और फ्रिज को सुरक्षित ढंग से चलाने के लिए केवल 70 से 80 प्रतिशत तक ही भरना चाहिए. फ्रिज के अंदर 20 प्रतिशत जगह हमेशा खाली रहनी चाहिए. ताकि ठंडी हवा पूरे फ्रिज में आसानी से घूम सके और फ्रिज जल्दी ठंडा हो जाए.

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