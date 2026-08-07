Amazon-Flipkart पर फ्रीडम सेल शुरू, स्मार्टफोन-ईयरबड्स पर तगड़ा डिस्काउंट

Amazon Flipkart Great Freedom Sale: Amazon-Flipkart पर साल की सबसे बड़ी सेल में से एक फ्रीडम सेल आज यानी 7 अगस्त से शुरू हो चुकी है. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आई इस सेल में कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर ऑफर्स की बौछार हो गई है. अगर आप काफी समय से नया स्मार्टफोन, नया ईयरबड्स या कोई अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदने की सोच रहे थे, तो आपके लिए यह सबसे सही समय है. इस सेल में ग्राहकों को भारी डिस्काउंट के साथ-साथ कई बैंक ऑफर्स भी मिल रहे हैं. आइए जानते हैं कि इस सेल में आपको किन-किन चीजों पर सबसे तगड़ी छूट मिल रही है.

कब सेल होगी शुरू

इस बार दोनों ही बड़ी कंपनियों ने अपनी सेल को बेहद खास बनाया है. अमेजन की ग्रेट फ्रीडम सेल सभी ग्राहकों के लिए 7 अगस्त 2026 से लाइव हो चुकी है. वहीं, फ्लिपकार्ट फ्रीडम सेल आम यूजर्स के लिए 8 अगस्त 2026 से शुरू होने जा रही है. खास बात यह है कि फ्लिपकार्ट प्लस और वीआईपी VIP मेंबर्स को 24 घंटे पहले ही यानी 7 अगस्त से इसका एक्सेस मिल गया है. यानी मेंबर्स अभी से जाकर सस्ते दामों में शॉपिंग कर सकते हैं.

स्मार्टफोन पर मिल रहा बंपर डिस्काउंट

अगर बजट स्मार्टफोन या प्रीमियम फोन खरीदने का प्लान है तो दोनों प्लेटफॉर्म पर डील्स लाइव हैं. जिससे एप्पल, सैमसंग, वनप्लस, रीयलमी और रेडमी जैसी बड़ी कंपनियों के फोन बहुत कम कीमत पर मिल रहे हैं. बजट रेंज में Redmi Note 15 5G और Moto G67 Power 5G जैसे शानदार फोन तगड़े डिस्काउंट के साथ उपलब्ध हैं. वहीं प्रीमियम रेंज में वनप्लस और आईफोन मॉडल्स पर हजारों रुपये की सीधी बचत हो रही है. इसके साथ ही पुराने फोन को बदलने पर शानदार एक्सचेंज बोनस और बिना ब्याज वाली ईएमआई No Cost EMI की सुविधा भी दी जा रही है.

ईयरबड्स पर भारी छूट

आजकल ईयरबड्स हर किसी की जरूरत बन गए हैं. इस फ्रीडम सेल में ईयरबड्स, नेकबैंड और स्मार्टवॉच जैसे वियरेबल्स पर 80% तक का डिस्काउंट देखने को मिल रहा है. साथ ही बोट, नॉइस, रियलमी और वनप्लस के ब्रांडेड ईयरबड्स बेहद कम कीमत पर मिल रहे हैं. अगर आपके पुराने ईयरबड्स खराब हो गए हैं या आप नया अपग्रेड चाहते हैं, तो इस सेल में आपको बेहतरीन साउंड क्वालिटी और एएनसी ANC वाले बड्स आधी से भी कम कीमत में मिल जाएंगे.

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लैपटॉप, टैबलेट पर भी बड़ा डिस्काउंट

सिर्फ फोन या ईयरबड्स ही नहीं, पढ़ाई और ऑफिस के काम के लिए लैपटॉप या टैबलेट खरीदने पर भी बड़ी बचत हो रही है. सेल के दौरान डेल Dell, एचपी HP, लेनोवो Lenovo के लैपटॉप पर भारी प्राइस कट देखने को मिला है. इसके अलावा, छात्रों के लिए विशेष डिस्काउंट और प्राइमबुक जैसे बजट लैपटॉप्स पर भी शानदार ऑफर्स की घोषणा की गई है. साथ ही स्मार्ट टीवी, पावर बैंक और होम अप्लायंसेज जैसे फ्रिज और एसी को भी बेहद सस्ते दामों में लिस्ट किया गया है.

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