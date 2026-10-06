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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित

रसिक दुलारी केस में एक्ट्रेस ने किया प्रेमानंद का सपोर्ट, MMS कांड के बाद वृंदावन में बस गई थीं प्रियंका पंडित

प्रेमानंद महाराज के शिष्य रसिक दुलारी शरण की संदिग्ध मौत के बाद विवाद गहराया हुआ है. प्रेमानंद महाराज और आश्रम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं. अब एक्ट्रेस प्रेमानंद महाराज के सपोर्ट में आ गई हैं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 06 Oct 2026 05:29 PM (IST)
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संत प्रेमानंद महाराज के आश्रम में उनके शिष्य रसिक दुलारी शरण की कुछ समय पहले संदिग्ध मौत हुई. उनकी मौत के बाद काफी विवाद हुआ. प्रेमानंद महाराज औ उनके आश्रम पर भी सवाल खड़े किए गए. अब इस सब के बीच में प्रेमानंद महाराज के सपोर्ट में एक्ट्रेस प्रियंका पंडित आई हैं. वो प्रेमानंद महाराज की शिष्य हैं और वृंदावन में ही रहती हैं.

प्रियंका पंडित ने इंस्टा स्टोरी शेयर की है. इसमें एक महिला कथावाचक प्रेमानंद महाराज को लेकर बात कर रही हैं और बोल रही हैं कि किशोरी जी तक ले जाने वाले प्रेमानंद महाराज थे और हैं और रहेंगे. वीडियो में प्रेमानंद महाराज की फोटो भी दिख रही है.

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प्रेमानंद महाराज का किया सपोर्ट

महिला कथावाचक ने कहा, 'वक्त कैसा भी हो पर ये बात सच है कि सबको किशोरी जी के नाम तक ले जाने वाले हमारे पूज्य संत स्वामी प्रेमानंद जी महाराज थे, हैं और रहेंगे. सूर्य के आगे अगर कुछ देर के लिए बादल आ जाए तो सूर्य का तेज कम नहीं हो जाता है. बादल फिर छटेंगे. सूरज का प्रकाश वैसा ही रहेगा. सूरज वैसे ही चमकता है और वैसे ही चमकता रहेगा. चार लोगों के कुछ कहने से कुछ हो नहीं जाता प्यारे. किसी ने ये नहीं देखा कि उन्होंने सबके राधा नाम का जाप करना सिखाया. उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि हमें फॉलो करो. उन्होंने हमेशा कहा कि किशोरी जी को फॉलो करो. किसी को कुछ भी कहना आसान है लेकिन चुपचाप सहन करना कोई छोटी बात नहीं है.'

 
 
 
 
 
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प्रियंका पंडित की बात करें तो वो भोजपुरी एक्ट्रेस रहीं. उन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है. हालांकि, अब वो ग्लैमर वर्ल्ड छोड़ चुकी हैं. प्रियंका ने अब भक्ति की राह चुनी है. प्रियंका पंडित ने वायरल एमएमएस विवाद के बाद ग्लैमर की दुनिया छोड़ दी थी. अब वो वृंदावन में रहती हैं और खुद को प्रेमानंद महाराज की शिष्या कहती हैं. उन्होंने शादी कर ली है. हालांकि, अभी तक अपने पति का चेहरा नहीं दिखाया है. प्रियंका अब प्रेग्नेंट हैं. हाल ही में उन्होंने प्रेग्नेंसी की खबर शेयर की थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 06 Oct 2026 05:29 PM (IST)
Tags :
Premanand Maharaj
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