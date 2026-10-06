धरने के बीच बोले राहुल गांधी- 'यहां से हटा दो लेकिन मेरी विनती है कि...'

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को हटाने और एसआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का धरना जारी है. करीब 5 घंटे से कांग्रेस नेता आकाशवाणी भवन परिसर में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. राहुल ने कहा, मुझे यहां से हटाना है तो हटा दो, लेकिन मेरी एक विनती है कि मुझे बता दो कहां बैठ सकता हूं.

राहुल गांधी ने पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, RSS प्रमुख मोहन भागवत और मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर 'वोट चोरी' के जरिये देश को 'हाईजैक' करने का आरोप लगाते हुए कहा कि विपक्षी सांसदों से चुनाव आयुक्तों को मिलना पड़ेगा. इसके लिए वह अपना धरना जारी रखेंगे.

राहुल गांधी ने कहा, 'सभी जिम्मेदारों की जवाबदेही तय की जाएगी, इनमें से कोई भी बच नहीं पाएगा. उन्होंने कहा, 'लिख लीजिए सांसद चुनाव आयुक्तों से मिलेंगे, उनको मिलना ही होगा. उन्होंने आगे कहा कि वह यहां बहुत सहज हैं, जितना बैठना है, हम बैठेंगे. अगर आप चाहते हैं तो हमें हटा दो. अगर आप असहज हैं तो हमें तो कोई भी जगह दे दो. हम बैठ जाएंगे. हम प्रदर्शन कर रहे हैं, संविधान इसकी इजाजत देता है.'

सांसदों के अपमान का लगाया आरोप

कांग्रेस सांसद ने सांसदों का अपमान करने आरोप लगाते हुए कहा, 'सांसद देश की आवाज हैं, उनका अपमान किया गया है. हम सिर्फ चुनाव आयुक्त के पास जाना चाहते हैं, सवाल पूछना चाहते हैं और कहना चाहते हैं कि आपने वोट चोरी की है. इसके लिए वह अपना धरना जारी रखेंगे'

उन्होंने कहा, 'पता नहीं देश में क्या हो रहा है? अगर चुनाव आयोग जन प्रतिनिधियों से नहीं मिलेगा तो फिर लोकतंत्र का क्या मतलब है?' राहुल ने एक सवाल के जवाब में कहा कि बीजेपी क्या कह रही है, इसमें उनकी दिलचस्पी नहीं है, उनका मकसद लोकतंत्र को बचाने का है.'

इंडिया गठबंधन के सांसदों ने निकाला था मार्च

चुनाव आयोग मामले पर 'इंडिया' गठबंधन के सांसदों ने मंगलवार को संसद भवन परिसर से निर्वाचन आयोग की ओर मार्च निकाला था. हालांकि पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर रोक लिया और कई सांसदों को हिरासत में ले लिया. राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केसी वेणुगोपाल और कांग्रेस के कई अन्य नेता आकाशवाणी भवन परिसर में घुस गए और विरोध में वहीं एक पेड़ के नीचे बैठ गए.