काले चने खाने का सही समय क्या, कब मिलता है सबसे ज्यादा फायदा?

भारतीय रसोई में काले चने एक ऐसा सुपरफूड हैं, जो लगभग हर घर में आसानी से मिल जाता है. स्वाद के साथ-साथ यह सेहत का एक बड़ा खजाना है. प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम जैसे जरूरी पोषक तत्वों से भरपूर काले चने हमारे शरीर को फौलाद जैसा मजबूत बना सकते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसका पूरा फायदा आपके शरीर को तभी मिलता है जब आप इसे सही समय पर और सही तरीके से खाएं? आइए जानते हैं कि काले चने खाने का सबसे बेस्ट समय कौन सा है और इससे आपको क्या-क्या चमत्कारी फायदे मिल सकते हैं.

काले चने खाने का सबसे सही समय कौन सा है?

स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, काले चने खाने का सबसे सही समय सुबह खाली पेट है. अगर आप रात भर करीब 8 से 10 घंटे भीगे हुए काले चनों को सुबह नाश्ते में शामिल करते हैं, तो यह आपके शरीर के लिए सबसे ज्यादा असरदार साबित होता है. सुबह खाली पेट भीगे चने खाने से इनमें मौजूद सभी पोषक तत्व शरीर में बहुत आसानी से सोख लिए जाते हैं, जिससे आपको दिनभर काम करने के लिए भरपूर ऊर्जा और ताकत मिलती है.

शरीर की कमजोरी दूर करने में मददगार

लगातार काम करने से होने वाली थकान और शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए भीगे चने एक अचूक दवा की तरह काम करते हैं. इसमें मौजूद प्लांट-बेस्ड प्रोटीन आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और शरीर का स्टेमिना कई गुना बढ़ा देता है.

यदि आप सुबह खाली पेट भीगे हुए चनों को थोड़े से गुड़ या शहद के साथ चबा-चबाकर खाते हैं, तो इससे शरीर में हीमोग्लोबिन का स्तर तेजी से बढ़ता है और एनीमिया यानी खून की कमी जैसी समस्याओं में राहत मिलती है.

पाचन तंत्र को रखता है बिल्कुल दुरुस्त

काले चने की ऊपरी परत में फाइबर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है. फाइबर हमारे डाइजेशन यानी पाचन क्रिया को मजबूत बनाने के लिए बेहद जरूरी तत्व है. सुबह खाली पेट इसका सेवन करने से पेट अच्छी तरह साफ होता है, जिससे कब्ज, गैस और अपच जैसी पुरानी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सकता है. इसके अलावा, कमजोर डाइजेशन वाले लोग इसे जीरा, हींग और अदरक के साथ हल्का उबालकर भी खा सकते हैं, जिससे यह आसानी से पच जाता है.

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ब्लड शुगर और वजन को रखता है कंट्रोल

डायबिटीज के मरीजों के लिए काला चना एक बेहतरीन और सुरक्षित विकल्प है. काले चने का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी कम होता है, जिसका मतलब है कि इसे खाने के बाद शरीर में ग्लूकोज बहुत धीरे-धीरे रिलीज होता है और अचानक ब्लड शुगर का स्तर नहीं बढ़ता.

इसके अलावा, जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह नाश्ता बहुत बढ़िया है. चने में मौजूद फाइबर और प्रोटीन पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराते हैं, जिससे बार-बार भूख नहीं लगती और वजन कंट्रोल में रहता है.

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