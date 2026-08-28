फोन से डिलीट हो गया जरूरी नोटिफिकेशन? ऐसे चुटकियों में देखें पूरा रिकॉर्ड

ज्यादातर नए Android स्मार्टफोन में Notification History नाम का फीचर मिलता है. ये फोन पर आए नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखता है. इसकी मदद से गलती से हटाए गए नोटिफिकेशन को दोबारा देखा जा सकता है. हालांकि, एक जरूरी बात ये है कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री को पहले से एक्टिवेट करना पड़ता है. अगर फीचर बंद रहेगा तो इसे ऑन करने से पहले हटाए गए पुराने नोटिफिकेशन वापस नहीं दिखेंगे.