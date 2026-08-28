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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीफोन से डिलीट हो गया जरूरी नोटिफिकेशन? ऐसे चुटकियों में देखें पूरा रिकॉर्ड

फोन से डिलीट हो गया जरूरी नोटिफिकेशन? ऐसे चुटकियों में देखें पूरा रिकॉर्ड

फोन से गलती से जरूरी नोटिफिकेशन डिलीट हो गया है तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे उन्हें मैसेज वापस दिखेंगे. लेकिन फोन में एक फीचर होता है जिससे आप पूरे नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड देख सकते हैं.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 28 Aug 2026 03:23 PM (IST)
फोन से गलती से जरूरी नोटिफिकेशन डिलीट हो गया है तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे उन्हें मैसेज वापस दिखेंगे. लेकिन फोन में एक फीचर होता है जिससे आप पूरे नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड देख सकते हैं.

फोन से गलती से जरूरी नोटिफिकेशन डिलीट हो गया है तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे उन्हें मैसेज वापस दिखेंगे. लेकिन स्मार्टफोन में एक ऐसा फीचर होता है जिससे आप पूरे नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड देख सकते हैं.

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ज्यादातर नए Android स्मार्टफोन में Notification History नाम का फीचर मिलता है. ये फोन पर आए नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखता है. इसकी मदद से गलती से हटाए गए नोटिफिकेशन को दोबारा देखा जा सकता है. हालांकि, एक जरूरी बात ये है कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री को पहले से एक्टिवेट करना पड़ता है. अगर फीचर बंद रहेगा तो इसे ऑन करने से पहले हटाए गए पुराने नोटिफिकेशन वापस नहीं दिखेंगे.
ज्यादातर नए Android स्मार्टफोन में Notification History नाम का फीचर मिलता है. ये फोन पर आए नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड रखता है. इसकी मदद से गलती से हटाए गए नोटिफिकेशन को दोबारा देखा जा सकता है. हालांकि, एक जरूरी बात ये है कि नोटिफिकेशन हिस्ट्री को पहले से एक्टिवेट करना पड़ता है. अगर फीचर बंद रहेगा तो इसे ऑन करने से पहले हटाए गए पुराने नोटिफिकेशन वापस नहीं दिखेंगे.
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Notification History शुरू करने का तरीका फोन के ब्रांड और Android वर्जन के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है. आम तौर पर इसके लिए ये स्टेप्स अपनाए जाते हैं. इसके लिए Settings खोलें और Notifications सेक्शन में जाएं.
Notification History शुरू करने का तरीका फोन के ब्रांड और Android वर्जन के हिसाब से थोड़ा अलग हो सकता है. आम तौर पर इसके लिए ये स्टेप्स अपनाए जाते हैं. इसके लिए Settings खोलें और Notifications सेक्शन में जाएं.
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यहां Notification History का ऑप्शन खोजें. इसके बाद Use Notification History ऑप्शन को ऑन कर दें. फीचर एक्टिवेट होने के बाद फोन आने वाले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड सेव करना शुरू कर देगा.
यहां Notification History का ऑप्शन खोजें. इसके बाद Use Notification History ऑप्शन को ऑन कर दें. फीचर एक्टिवेट होने के बाद फोन आने वाले नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड सेव करना शुरू कर देगा.
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एक बार Notification History चालू हो जाने के बाद गलती से हटाए गए अलर्ट को देखने के लिए फिर से Settings > Notifications > Notification History में जाएं. यहां आपको हाल ही में आए नोटिफिकेशन की सूची दिखाई दे सकती है.
एक बार Notification History चालू हो जाने के बाद गलती से हटाए गए अलर्ट को देखने के लिए फिर से Settings > Notifications > Notification History में जाएं. यहां आपको हाल ही में आए नोटिफिकेशन की सूची दिखाई दे सकती है.
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इसमें अलग-अलग ऐप से आए अलर्ट भी नजर आ सकते हैं. यानी अगर WhatsApp, Gmail, बैंकिंग ऐप या किसी दूसरे ऐप का नोटिफिकेशन गलती से स्वाइप हो गया है तो उसका रिकॉर्ड यहां मिल सकता है.
इसमें अलग-अलग ऐप से आए अलर्ट भी नजर आ सकते हैं. यानी अगर WhatsApp, Gmail, बैंकिंग ऐप या किसी दूसरे ऐप का नोटिफिकेशन गलती से स्वाइप हो गया है तो उसका रिकॉर्ड यहां मिल सकता है.
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ये सुविधा Android के कई फोन में उपलब्ध है लेकिन इसका स्थान और नाम स्मार्टफोन कंपनी के अनुसार बदल सकता है. Samsung, Motorola, OnePlus, Xiaomi, Realme और अन्य ब्रांड के फोन में सेटिंग्स का इंटरफेस अलग हो सकता है. अगर आपको Notification History नहीं मिल रही है तो Settings में ऊपर दिए गए Search ऑप्शन में Notification History लिखकर खोज सकते हैं.
ये सुविधा Android के कई फोन में उपलब्ध है लेकिन इसका स्थान और नाम स्मार्टफोन कंपनी के अनुसार बदल सकता है. Samsung, Motorola, OnePlus, Xiaomi, Realme और अन्य ब्रांड के फोन में सेटिंग्स का इंटरफेस अलग हो सकता है. अगर आपको Notification History नहीं मिल रही है तो Settings में ऊपर दिए गए Search ऑप्शन में Notification History लिखकर खोज सकते हैं.
Published at : 28 Aug 2026 03:23 PM (IST)
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