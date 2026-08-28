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फोन से डिलीट हो गया जरूरी नोटिफिकेशन? ऐसे चुटकियों में देखें पूरा रिकॉर्ड
फोन से गलती से जरूरी नोटिफिकेशन डिलीट हो गया है तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे उन्हें मैसेज वापस दिखेंगे. लेकिन फोन में एक फीचर होता है जिससे आप पूरे नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड देख सकते हैं.
फोन से गलती से जरूरी नोटिफिकेशन डिलीट हो गया है तो कई बार लोग परेशान हो जाते हैं कि अब कैसे उन्हें मैसेज वापस दिखेंगे. लेकिन स्मार्टफोन में एक ऐसा फीचर होता है जिससे आप पूरे नोटिफिकेशन का रिकॉर्ड देख सकते हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 03:23 PM (IST)
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सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
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