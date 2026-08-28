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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलफैशनWedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात

Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात

Couple Bedroom: शादी की पहली रात के लिए बेडशीट का रंग भी कमरे के माहौल को खास बनाने में भूमिका निभा सकता है. अलग-अलग रंग कमरे में अलग तरह का मूड और एहसास पैदा करते हैं.

Written By : सोनम |  Updated at : 28 Aug 2026 12:55 PM (IST)
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Best Bedsheet Colors For Wedding Night: शादी का दिन जिंदगी के सबसे खास और यादगार दिनों में से एक होता है. इस दिन फूलों से लेकर सजावट तक हर चीज को सोच-समझकर चुना जाता है, ताकि माहौल कपल की पसंद और अंदाज के मुताबिक नजर आए. इसी तरह शादी की पहली रात के लिए बेडशीट का रंग भी कमरे के माहौल को खास बनाने में भूमिका निभा सकता है. अलग-अलग रंग कमरे में अलग तरह का मूड और एहसास पैदा करते हैं, इसलिए चादर चुनते समय रंग पर भी ध्यान दिया जा सकता है.

लाल रंग की चादर से बनेगा रोमांटिक माहौल

लाल रंग को अक्सर प्यार, जुनून और आकर्षण से जोड़कर देखा जाता है. यह एक गहरा और प्रभावशाली रंग है, जो कमरे में रोमांटिक और उत्साह भरा माहौल बनाने में मदद कर सकता है. अगर आप शादी की पहली रात के कमरे में प्यार और गर्मजोशी का एहसास चाहते हैं, तो लाल रंग की चादर एक विकल्प हो सकती है.


Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात

नीला रंग देगा सुकून का एहसास

नीला रंग शांत और सुकून देने वाला माना जाता है. खासकर हल्के नीले रंग जैसे आसमानी या बेबी ब्लू कमरे में शांति और आराम का एहसास ला सकते हैं. ऐसे रंग उन कपल्स के लिए अच्छे हो सकते हैं जो शादी की भागदौड़ के बाद अपने कमरे में शांत और आरामदायक माहौल चाहते हैं.

सफेद चादर से दिखेगा कमरा साफ और खूबसूरत

सफेद रंग शुद्धता और नई शुरुआत से जुड़ा माना जाता है. यह एक ऐसा रंग है जो लगभग किसी भी तरह की शादी की सजावट के साथ आसानी से मेल खा सकता है. सफेद चादर कमरे को साफ, सादा और खूबसूरत लुक देती है. इसके साथ कमरे की दूसरी सजावटी चीजों के रंगों को भी आसानी से जोड़ा जा सकता है.


Wedding Night Bedsheet: सुहाग की सेज पर किस रंग की चादर बिछाएं? जानें हर बात

बैंगनी रंग देगा शाही लुक

बैंगनी रंग को लग्जरी, रचनात्मकता और रहस्य से जोड़ा जाता है. इसके अलग-अलग शेड कमरे का माहौल भी अलग बना सकते हैं. गहरा बैंगनी रंग कमरे को ड्रामेटिक और शाही लुक दे सकता है, जबकि हल्का बैंगनी रंग नरम और रोमांटिक एहसास देता है. अगर कमरे को थोड़ा भव्य और खास दिखाना है, तो बैंगनी रंग की चादर चुनी जा सकती है.

हरे रंग से आएगा ताजगी और संतुलन

हरा रंग प्रकृति, विकास और सामंजस्य से जुड़ा होता है. हल्के हरे रंग कमरे में ताजगी और नई शुरुआत का एहसास दे सकते हैं, जबकि गहरे हरे रंग से कमरे को थोड़ा गंभीर और खूबसूरत लुक मिल सकता है. जो कपल अपने कमरे में संतुलित और प्राकृतिक माहौल चाहते हैं, उनके लिए हरा रंग एक विकल्प हो सकता है.

पीला रंग कमरे में लाएगा खुशी

पीला रंग खुशमिजाज और ऊर्जा से भरा माना जाता है. हल्का या पेस्टल पीला रंग कमरे में गर्म और स्वागत करने वाला माहौल बना सकता है. वहीं ज्यादा चमकीला पीला रंग कमरे में उत्साह और जीवंतता जोड़ सकता है. यह रंग बेडरूम को ज्यादा खुशनुमा बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है.

शादी की सजावट से भी मिलाएं चादर का रंग

चादर का रंग चुनते समय सिर्फ रंगों से जुड़े पारंपरिक अर्थों पर निर्भर रहना जरूरी नहीं है. कमरे में आप जिस तरह का माहौल बनाना चाहते हैं, उसके हिसाब से रंग चुना जा सकता है. शादी की सजावट, फूलों, पर्दों और कमरे की बाकी चीजों के रंगों को ध्यान में रखकर चादर चुनने से पूरा कमरा ज्यादा संतुलित दिखाई दे सकता है.

अगर कमरे में एक ही रंग के अलग-अलग शेड इस्तेमाल किए जाएं, तो एक सादा और एक जैसा लुक बनाया जा सकता है. उदाहरण के लिए, नीले रंग को मुख्य रंग रखते हुए चादर, पर्दों और सजावटी सामान में नीले रंग के अलग-अलग शेड इस्तेमाल किए जा सकते हैं. वहीं अगर कमरे में थोड़ा कंट्रास्ट चाहिए, तो ऐसे रंग चुने जा सकते हैं जो एक-दूसरे से अलग दिखाई दें. जैसे बैंगनी चादर के साथ सुनहरे या पीले रंग की सजावट कमरे को भव्य लुक दे सकती है.

सिर्फ रंग नहीं, चादर का कपड़ा भी रखें ध्यान में

चादर चुनते समय रंग के साथ उसकी बनावट और पैटर्न पर भी ध्यान देना जरूरी है. साटन या सिल्क की चादर कमरे को लग्जरी लुक दे सकती है, जबकि कॉटन की चादर ज्यादा आरामदायक और सुकून भरा एहसास देती है. चादर का पैटर्न भी कमरे के मूड को प्रभावित कर सकता है. हल्के फूलों वाले पैटर्न से रोमांटिक और नरम लुक मिल सकता है, जबकि ज्योमेट्रिक डिजाइन कमरे को आधुनिक अंदाज दे सकता है.

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चादर का चुनाव दोनों की पसंद से करें

आखिर में चादर का रंग ऐसा होना चाहिए जो दोनों की पसंद से मेल खाए. रंगों के पारंपरिक मतलब पसंद न आएं तो सिर्फ उसी वजह से किसी रंग को चुनना जरूरी नहीं है. अगर किसी खास रंग से दोनों की कोई याद या जुड़ाव है, तो उसे बेडशीट में शामिल किया जा सकता है. शादी के बाद बेडरूम दोनों की साझा जिंदगी और पसंद का हिस्सा बनता है, इसलिए उसमें दोनों की पसंद दिखाई देना ज्यादा मायने रखता है.

समय के साथ बदल सकते हैं कमरे के रंग

शादी के बाद भी बेडशीट और कमरे के रंगों को समय और मौके के हिसाब से बदला जा सकता है. गर्मियों और वसंत के मौसम में हल्के और ठंडे रंग कमरे को ताजा एहसास दे सकते हैं, जबकि सर्दियों में गहरे और गर्म रंग ज्यादा आरामदायक माहौल बना सकते हैं. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 28 Aug 2026 12:55 PM (IST)
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