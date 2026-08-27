Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीबच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन देना पड़ सकता है भारी! स्टडी में बड़ा दावा

बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन देना पड़ सकता है भारी! स्टडी में बड़ा दावा

एक नई स्टडी में कम उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन देने से जुड़े नेगेटिव प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है. आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने किन बातों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

Written By : हिमांशु तिवारी  | Updated at : 27 Aug 2026 07:25 AM (IST)
एक नई स्टडी में कम उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन देने से जुड़े नेगेटिव प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है. आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने किन बातों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है.

स्मार्टफोन ने लोगों जिंदगी में अपनी एक अहम जगह बना ली है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आज सभी को स्मार्टफोन की जरूरत है. पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक, आज ज्यादातर काम स्मार्टफोन की मदद से हो सकते हैं. लेकिन बच्चों में लंबे समय तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. जी हां, दरअसल, एक्सपर्ट्स लंबे समय से बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते रहे हैं. अब एक नई स्टडी ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है. रिसर्च के मुताबिक, बचपन में कम उम्र से ज्यादा स्क्रीन देखने की आदत का असर आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई और याददाश्त पर पड़ सकता है.

1/6
दरअसल, Inserm और National University of Singapore के वैज्ञानिकों ने बच्चों में स्क्रीन के इस्तेमाल और उनके विकास के बीच संबंध को समझने के लिए एक स्टडी की है. इसके लिए Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes यानी GUSTO बर्थ कोहोर्ट में शामिल 502 बच्चों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है.
दरअसल, Inserm और National University of Singapore के वैज्ञानिकों ने बच्चों में स्क्रीन के इस्तेमाल और उनके विकास के बीच संबंध को समझने के लिए एक स्टडी की है. इसके लिए Growing Up in Singapore Towards healthy Outcomes यानी GUSTO बर्थ कोहोर्ट में शामिल 502 बच्चों के आंकड़ों का इस्तेमाल किया गया है.
2/6
शोधकर्ताओं ने बच्चों के अलग-अलग उम्र में स्क्रीन देखने के समय को रिकॉर्ड किया है. इसके बाद 9 साल की उम्र में उनकी पढ़ने-लिखने की ताकत और करीब 10.5 साल की उम्र में वर्किंग मेमोरी यानी किसी जानकारी को थोड़े समय तक दिमाग में बनाए रखने और उसका इस्तेमाल करने की ताकत का आकलन किया गया है.
शोधकर्ताओं ने बच्चों के अलग-अलग उम्र में स्क्रीन देखने के समय को रिकॉर्ड किया है. इसके बाद 9 साल की उम्र में उनकी पढ़ने-लिखने की ताकत और करीब 10.5 साल की उम्र में वर्किंग मेमोरी यानी किसी जानकारी को थोड़े समय तक दिमाग में बनाए रखने और उसका इस्तेमाल करने की ताकत का आकलन किया गया है.
3/6
World Journal of Pediatrics में पब्लिश इस स्टडी में सिर्फ कुल स्क्रीन टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया है. दरअसल, वैज्ञानिकों ने ये भी जानने की कोशिश की कि बच्चे किस उम्र से स्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. इसके बाद रिजल्ट्स में पाया गया कि खासतौर पर करीब 1 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों में आगे चलकर पढ़ने-लिखने की परफॉर्मेंस कमजोर हो जाता है. इसके अलावा उनकी याद रखने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है. वहीं, करीब 6 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर करने वाले बच्चों के रिजल्ट्स भी काफी खराब आए हैं.
World Journal of Pediatrics में पब्लिश इस स्टडी में सिर्फ कुल स्क्रीन टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया है. दरअसल, वैज्ञानिकों ने ये भी जानने की कोशिश की कि बच्चे किस उम्र से स्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. इसके बाद रिजल्ट्स में पाया गया कि खासतौर पर करीब 1 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों में आगे चलकर पढ़ने-लिखने की परफॉर्मेंस कमजोर हो जाता है. इसके अलावा उनकी याद रखने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है. वहीं, करीब 6 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर करने वाले बच्चों के रिजल्ट्स भी काफी खराब आए हैं.
4/6
वैज्ञानिकों के अनुसार, ये समस्या इस वजह से भी हो सकती है कि बच्चें ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिता रहे हैं जिससे उन्हें उन एक्टिविटी के लिए समय नहीं मिल पा रहा है जिससे उनके शरीर का अच्छे से विकास होता है.
वैज्ञानिकों के अनुसार, ये समस्या इस वजह से भी हो सकती है कि बच्चें ज्यादातर समय स्क्रीन पर बिता रहे हैं जिससे उन्हें उन एक्टिविटी के लिए समय नहीं मिल पा रहा है जिससे उनके शरीर का अच्छे से विकास होता है.
5/6
बता दें कि बच्चों के लिए खेलना, किताबें पढ़ना, माता-पिता से बातचीत करना और आसपास की चीजों को खुद देखकर समझना सीखने के अहम तरीके होते हैं. अगर इन एक्टिविटी की जगह लंबे समय तक स्क्रीन ले लेती है तो इसका बच्चों के विकास पर बुरा असर देखने को मिलता है.
बता दें कि बच्चों के लिए खेलना, किताबें पढ़ना, माता-पिता से बातचीत करना और आसपास की चीजों को खुद देखकर समझना सीखने के अहम तरीके होते हैं. अगर इन एक्टिविटी की जगह लंबे समय तक स्क्रीन ले लेती है तो इसका बच्चों के विकास पर बुरा असर देखने को मिलता है.
6/6
स्क्रीन टाइम को लेकर ये पहली स्टडी नहीं है. 2020 में University of Calgary के शोधकर्ताओं ने 18,905 बच्चों से जुड़ी 42 स्टडीज की एनॉलिसिस की थी. इसमें स्क्रीन इस्तेमाल और बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के बीच रिलेशन को देखा गया था.
स्क्रीन टाइम को लेकर ये पहली स्टडी नहीं है. 2020 में University of Calgary के शोधकर्ताओं ने 18,905 बच्चों से जुड़ी 42 स्टडीज की एनॉलिसिस की थी. इसमें स्क्रीन इस्तेमाल और बच्चों के लैंग्वेज डेवलपमेंट के बीच रिलेशन को देखा गया था.
Published at : 27 Aug 2026 07:25 AM (IST)
Tags :
Smartphone TECH NEWS HINDI

टेक्नोलॉजी फोटो गैलरी

Sponsored Links by Taboola
Advertisement
Advertisement
ज्वॉइन वॉट्सऐप चैनल
ज्वॉइन टेलिग्राम चैनल
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
टेक्नोलॉजी
iPhone 18 सीरीज लॉन्च होने की तारीख कंफर्म, इस बार 'सरप्राइज' देने की तैयारी में Apple
iPhone 18 सीरीज लॉन्च होने की तारीख कंफर्म, इस बार 'सरप्राइज' देने की तैयारी में Apple
टेक्नोलॉजी
रक्षाबंधन पर ऑनलाइन खरीदारी में न करें ये गलती, हो सकती है ठगी
रक्षाबंधन पर ऑनलाइन खरीदारी में न करें ये गलती, हो सकती है ठगी
टेक्नोलॉजी
TRAI का 1600 सीरीज नंबर क्या है? जानें क्यों है जरूरी और रोकेगा फ्रॉड
TRAI का 1600 सीरीज नंबर क्या है? जानें क्यों है जरूरी और रोकेगा फ्रॉड
Advertisement

वीडियोज

भाई की थाली में नकली पनीर की साजिश!
नेपाल में जल-प्रलय, भारत में रेड अलर्ट!
नेपाल में तबाही के बाद भारत पर मंडराया खतरा! कई जिलों में हाई अलर्ट
महिलाओं को तोहफा...सब वोट बैंक का चक्कर है?
महिलाओं को तोहफा या चुनावी दांव? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण

फोटो गैलरी

ट्रेडिंग ओपीनियन

सुधीर कुमार
सुधीर कुमारएडिटर, वाइल्ड लाइफ टुडे
कौन लिख रहा है स्कूली बच्चों के प्रदर्शन की अदृश्य पटकथा?
Opinion
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल आपदा में 'देवदूत' बनी भारतीय वायुसेना, भेजे ये तीन ताकतवर विमान
नेपाल आपदा में 'देवदूत' बनी भारतीय वायुसेना, भेजे ये तीन ताकतवर विमान
दिल्ली NCR
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
दिल्ली में हल्की बारिश के आसार, उमस ने किया परेशान
विश्व
Nepal Flash Floods Live: नेपाल में बाढ़ से हाहाकार, यूपी-बिहार में अलर्ट जारी
Live: नेपाल में बाढ़ से हाहाकार, यूपी-बिहार में अलर्ट जारी
क्रिकेट
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
क्रिकेट में वापसी पर आई अनाया बांगर की प्रतिक्रिया, जो कहा वो सबको जानना चाहिए
बॉलीवुड
आ गया 'टॉक्सिक' का फर्स्ट रिव्यू, हर सीन में कमाल लगे यश, कियारा संग जमी केमिस्ट्री
'टॉक्सिक' की जान हैं यश, हर सीन में लगे कमाल, आ गया फर्स्ट रिव्यू
इंडिया
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
नेपाल बाढ़ में 105 भारतीय लापता, देखें तबाही की तस्वीरें
एग्रीकल्चर
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
खेत में सोलर पंप के लिए सरकार से लें मदद, ये रही प्रोसेस
टेक्नोलॉजी
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
चीन के AI का कमाल! अब सेकेंडों में डॉक्यूमेंट से बन जाएगा वीडियो
ENT LIVE
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
Nirahua-Pakhi Hegde के पुराने रिश्ते पर खुलासा, इमोशनल हुईं Pakhi, बोले- ‘उनका हक है’
ENT LIVE
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
Hina Khan ने सुनाया Shah Rukh Khan से पहली मुलाकात का किस्सा, थके SRK ने फिर भी खिंचवाई Photo
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
Bigg Boss 20 में Viewers को मिला 1 वरदान! Riya Tahir और Lovepreet Kaur में होगा मुकाबला
ENT LIVE
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
Salman Khan के 38 Years पर मिलेगा Monster का Teaser? Fans ने दी Boycott की Warning!
ENT LIVE
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Govinda-Sunita के Family Drama पर Krushna Abhishek का बड़ा बयान, बोले- ‘घर की बातें घर में रहनी चाहिए’
Embed widget