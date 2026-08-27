बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन देना पड़ सकता है भारी! स्टडी में बड़ा दावा

World Journal of Pediatrics में पब्लिश इस स्टडी में सिर्फ कुल स्क्रीन टाइम पर ध्यान नहीं दिया गया है. दरअसल, वैज्ञानिकों ने ये भी जानने की कोशिश की कि बच्चे किस उम्र से स्क्रीन इस्तेमाल करना शुरू करते हैं, इसका उनके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ सकता है. इसके बाद रिजल्ट्स में पाया गया कि खासतौर पर करीब 1 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन देखने वाले बच्चों में आगे चलकर पढ़ने-लिखने की परफॉर्मेंस कमजोर हो जाता है. इसके अलावा उनकी याद रखने की क्षमता पर भी बुरा असर पड़ता है. वहीं, करीब 6 साल की उम्र में ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर करने वाले बच्चों के रिजल्ट्स भी काफी खराब आए हैं.