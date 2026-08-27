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बच्चों को कम उम्र में स्मार्टफोन देना पड़ सकता है भारी! स्टडी में बड़ा दावा
एक नई स्टडी में कम उम्र में बच्चों को स्मार्टफोन देने से जुड़े नेगेटिव प्रभावों को लेकर चिंता जताई गई है. आइए जानते हैं कि एक्सपर्ट्स ने किन बातों पर सावधानी बरतने की सलाह दी है.
स्मार्टफोन ने लोगों जिंदगी में अपनी एक अहम जगह बना ली है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक आज सभी को स्मार्टफोन की जरूरत है. पढ़ाई से लेकर ऑनलाइन पेमेंट तक, आज ज्यादातर काम स्मार्टफोन की मदद से हो सकते हैं. लेकिन बच्चों में लंबे समय तक स्मार्टफोन का इस्तेमाल उनके लिए खतरनाक साबित हो सकता है. जी हां, दरअसल, एक्सपर्ट्स लंबे समय से बच्चों के लिए ज्यादा स्क्रीन टाइम को लेकर सावधानी बरतने की सलाह देते रहे हैं. अब एक नई स्टडी ने इस चिंता को और गंभीर बना दिया है. रिसर्च के मुताबिक, बचपन में कम उम्र से ज्यादा स्क्रीन देखने की आदत का असर आगे चलकर बच्चों की पढ़ाई और याददाश्त पर पड़ सकता है.
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Published at : 27 Aug 2026 07:25 AM (IST)
Tags :Smartphone TECH NEWS HINDI
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