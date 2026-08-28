E20 रहेगा या E10 की होगी वापसी? BPCL ने दूर किया कन्फ्यूजन

हमारे देश में इन दिनों एथेनॉल को लेकर माहौल गरमाया. मौजूदा सरकार का मानना है कि, एथेनॉल से गाड़ियों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विपक्ष लगातार सरकार को E20 मामले पर घेराव कर रही है. इस बीच अब और एक बड़ी खबर सुनने को मिली है कि, E20 के लगातार विरोध के चलते अब सरकार E10 ला सकती है.

लेकिन BPCL के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजय खन्ना ने खुद मीडिया के सामने आकर स्थिति एकदम साफ कर दी है. उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि E20 पेट्रोल को बंद करके E10 को लाने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है. चलिए अब जानतें हैं इस खबर को एकदम विस्तार से और भविष्य में इसका क्या असर देखने को मिल सकता है.

क्या वापस आएगा E10?

आपको बता दें कि, BPCL चेयरमैन संजय खन्ना ने एजीएम के बाद प्रेस वार्ता में साफ किया कि E20 पेट्रोल को पूरी तरह हटाकर E10 को लागू करने का कोई फैसला नहीं लिया गया है. उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा था.

जबकि उन्होंने यह भी बताया कि, कुछ मंचों और प्रशासनिक स्तर पर सिर्फ इस बात की चर्चा चल रही है कि क्या पुरानी गाड़ियों (विशेषकर BS-IV या उससे पहले की गाड़ियों) के लिए E10 पेट्रोल को एक विकल्प के रूप में उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं. लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि E20 पेट्रोल को बाजार से बाहर कर दिया जाएगा.





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क्या भविष्य में आ सकता है E10?

बता दें कि, कंपनी के चेयरमैन से जब पूछा गया कि अगर सरकार अपनी एथेनॉल पॉलिसी में कोई बदलाव करके E10 की तरफ लौटती है तो क्या तेल कंपनियों को परेशानी होगी? इस पर उन्होंने अपना जवाब देते हुए कहा कि अगर सरकार कभी ऐसा कोई नीतिगत फैसला लेती भी है तो BPCL और अन्य तेल कंपनियों के पास E10 पर स्विच करने के लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है.

कंपनियों के लिए E20 से E10 पर जाना कोई बड़ी लॉजिस्टिकल या ऑपरेशनल चुनौती नहीं होगी. हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई अंतिम निर्देश नहीं आया है. जिसका मतलब है कि, अब E10 की वापसी भविष्य में भी मुश्किल लग रही है.





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क्यों हो रही है यह चर्चा?

जानकारी दें दे कि, देश में एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम के तहत पेट्रोल में 20 फीसदी एथेनॉल मिलाया जा रहा है. लेकिन पुरानी दोपहिया और चार पहिया गाड़ियों के मालिकों ने शिकायत जताई थी कि E20 पेट्रोल से उनकी गाड़ी के माइलेज में गिरावट आ रही है और इंजन पार्ट्स पर असर पड़ रहा है.

इसी परेशानी को देखते हुए विशेषज्ञों ने सरकार को सुझाव दिया था कि पुरानी गाड़ियों की सुरक्षा के लिए E20 के साथ-साथ E10 पेट्रोल भी पंपों पर उपलब्ध कराया जाना चाहिए. इसी सुझाव पर चर्चा चल रही थी जिसे लोगों ने गलत समझ लिया.

क्या 2 तरह के पेट्रोल बिक सकता है?

आपको बता दें कि, भले ही E20 की जगह सिर्फ E10 बेचना आसान हो लेकिन एक साथ E10 और E20 दोनों पेट्रोल पंपों पर बेचना बेहद चुनौतीपूर्ण काम है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक देश के 1 लाख से भी ज्यादा पेट्रोल पंपों पर दो अलग-अलग तरह का बेस पेट्रोल उपलब्ध कराने के लिए अलग स्टोरेज टैंक, अलग पाइपलाइन और अलग डिस्पेंसिंग मशीनें लगानी पड़ेंगी. इस डबल सप्लाई चेन से लागत काफी बढ़ जाएगी. फिलहाल E20 पेट्रोल पहले की तरह ही बिकता रहेगा और आम जनता को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है.

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