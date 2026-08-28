Tablet vs Laptop: पढ़ाई से ऑफिस वर्क तक, कौन सा डिवाइस बेहतर?

हल्का और आसानी से साथ ले जाने वाला डिवाइस चाहिए तो टैबलेट का फायदा है. 10-11 इंच के कई टैबलेट एक पाउंड से कम वजन के होते हैं. iPad Air का वजन 1.02 पाउंड और Samsung Galaxy Tab S9 का 1.14 पाउंड है. टैबलेट पर स्टाइलस की मदद से नोट्स लिखना, PDF पर मार्कअप करना और स्केच बनाना भी आसान होता है. छात्रों और डिजिटल आर्टिस्ट के लिए यह खास फायदा है.