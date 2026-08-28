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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीTablet vs Laptop: पढ़ाई से ऑफिस वर्क तक, कौन सा डिवाइस बेहतर?

Tablet vs Laptop: पढ़ाई से ऑफिस वर्क तक, कौन सा डिवाइस बेहतर?

टैबलेट हो या लैपटॉप दोनों अब पहले से ज्यादा पावरफुल और पोर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन टाइपिंग, सॉफ्टवेयर, बैटरी, परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर है.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 28 Aug 2026 10:41 AM (IST)
टैबलेट हो या लैपटॉप दोनों अब पहले से ज्यादा पावरफुल और पोर्टेबल हो चुके हैं, लेकिन टाइपिंग, सॉफ्टवेयर, बैटरी, परफॉर्मेंस और कीमत के मामले में दोनों के बीच बड़ा अंतर है.

आज टैबलेट और लैपटॉप दोनों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है. पहले टैबलेट को ज्यादातर वीडियो देखने, किताबें पढ़ने या इंटरनेट चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इनमें पावरफुल प्रोसेसर, कीबोर्ड और स्टाइलस जैसे फीचर्स मिलने लगे हैं. वहीं, नए लैपटॉप भी पहले की तुलना में ज्यादा हल्के, पतले और आसानी से कहीं ले जाने वाले हो गए हैं. ऐसे में दोनों डिवाइस के बीच अंतर कम हुआ है और यूजर्स के लिए सही ऑप्शन चुनना थोड़ा मुश्किल हो गया है. हालांकि दोनों डिवाइस अपने-अपने तरीके से यूजफुल हैं, लेकिन इनकी क्षमता, सॉफ्टवेयर, टाइपिंग, बैटरी और कीमत में काफी अंतर है. ऐसे में आइए जानते हैं कि पढ़ाई से ऑफिस वर्क तक टैबलेट और लैपटॉप कौन सा डिवाइस बेहतर है.

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अगर आपको रोज लंबे डॉक्यूमेंट, ईमेल या रिपोर्ट लिखनी होती है, तो लैपटॉप का फिजिकल कीबोर्ड ज्यादा आरामदायक रहता है. इसमें कीबोर्ड के साथ पाम-रेस्ट और बेहतर की-ट्रैवल मिलता है. टैबलेट में लंबी टाइपिंग के लिए अलग से कीबोर्ड खरीदना पड़ता है और कीबोर्ड केस के साथ भी लैपटॉप जैसी स्थिरता नहीं मिलती है. इसलिए ज्यादा टाइपिंग वाले काम में लैपटॉप आगे रहता है.
अगर आपको रोज लंबे डॉक्यूमेंट, ईमेल या रिपोर्ट लिखनी होती है, तो लैपटॉप का फिजिकल कीबोर्ड ज्यादा आरामदायक रहता है. इसमें कीबोर्ड के साथ पाम-रेस्ट और बेहतर की-ट्रैवल मिलता है. टैबलेट में लंबी टाइपिंग के लिए अलग से कीबोर्ड खरीदना पड़ता है और कीबोर्ड केस के साथ भी लैपटॉप जैसी स्थिरता नहीं मिलती है. इसलिए ज्यादा टाइपिंग वाले काम में लैपटॉप आगे रहता है.
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लैपटॉप पर एक साथ कई विंडो और ब्राउजर टैब आसानी से चलाए जा सकते हैं. फाइलों को अलग-अलग फोल्डर में रखना, कॉपी-पेस्ट करना और पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से डेटा ट्रांसफर करना भी आसान होता है. टैबलेट में स्प्लिट-स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो जैसे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कई भारी ऐप्स के साथ काम करना सीमित हो सकता है.
लैपटॉप पर एक साथ कई विंडो और ब्राउजर टैब आसानी से चलाए जा सकते हैं. फाइलों को अलग-अलग फोल्डर में रखना, कॉपी-पेस्ट करना और पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव से डेटा ट्रांसफर करना भी आसान होता है. टैबलेट में स्प्लिट-स्क्रीन और फ्लोटिंग विंडो जैसे ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन कई भारी ऐप्स के साथ काम करना सीमित हो सकता है.
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विंडोज, macOS और ChromeOS वाले लैपटॉप में डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का पूरा वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है. बड़े Excel काम, प्रोग्रामिंग, 3D मॉडलिंग या एडवांस वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए लैपटॉप ज्यादा यूजफुल है. टैबलेट में कई लोकप्रिय ऐप उपलब्ध हैं, लेकिन उनके मोबाइल वर्जन में डेस्कटॉप वाले सभी फीचर्स नहीं मिलते हैं. अगर आपका काम खास डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पर निर्भर है, तो लैपटॉप बेहतर ऑप्शन है.
विंडोज, macOS और ChromeOS वाले लैपटॉप में डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर का पूरा वर्जन इस्तेमाल किया जा सकता है. बड़े Excel काम, प्रोग्रामिंग, 3D मॉडलिंग या एडवांस वीडियो एडिटिंग जैसे कामों के लिए लैपटॉप ज्यादा यूजफुल है. टैबलेट में कई लोकप्रिय ऐप उपलब्ध हैं, लेकिन उनके मोबाइल वर्जन में डेस्कटॉप वाले सभी फीचर्स नहीं मिलते हैं. अगर आपका काम खास डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर पर निर्भर है, तो लैपटॉप बेहतर ऑप्शन है.
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हल्का और आसानी से साथ ले जाने वाला डिवाइस चाहिए तो टैबलेट का फायदा है. 10-11 इंच के कई टैबलेट एक पाउंड से कम वजन के होते हैं. iPad Air का वजन 1.02 पाउंड और Samsung Galaxy Tab S9 का 1.14 पाउंड है. टैबलेट पर स्टाइलस की मदद से नोट्स लिखना, PDF पर मार्कअप करना और स्केच बनाना भी आसान होता है. छात्रों और डिजिटल आर्टिस्ट के लिए यह खास फायदा है.
हल्का और आसानी से साथ ले जाने वाला डिवाइस चाहिए तो टैबलेट का फायदा है. 10-11 इंच के कई टैबलेट एक पाउंड से कम वजन के होते हैं. iPad Air का वजन 1.02 पाउंड और Samsung Galaxy Tab S9 का 1.14 पाउंड है. टैबलेट पर स्टाइलस की मदद से नोट्स लिखना, PDF पर मार्कअप करना और स्केच बनाना भी आसान होता है. छात्रों और डिजिटल आर्टिस्ट के लिए यह खास फायदा है.
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सामान्य तौर पर टैबलेट एक बार चार्ज होने पर लैपटॉप से ज्यादा समय तक चल सकते हैं. iPad और iPad Air करीब 10-12 घंटे तक चल सकते हैं, जबकि Samsung Galaxy Tab मॉडल करीब 8-11 घंटे तक चल सकते हैं. वही बजट लैपटॉप की बैटरी करीब 5-7 घंटे और बिजनेस लैपटॉप करीब 8-10 घंटे तक चल सकते हैं. M-सीरीज वाले MacBook इस मामले में 15-18 घंटे तक चलने का दावा करते हैं.
सामान्य तौर पर टैबलेट एक बार चार्ज होने पर लैपटॉप से ज्यादा समय तक चल सकते हैं. iPad और iPad Air करीब 10-12 घंटे तक चल सकते हैं, जबकि Samsung Galaxy Tab मॉडल करीब 8-11 घंटे तक चल सकते हैं. वही बजट लैपटॉप की बैटरी करीब 5-7 घंटे और बिजनेस लैपटॉप करीब 8-10 घंटे तक चल सकते हैं. M-सीरीज वाले MacBook इस मामले में 15-18 घंटे तक चलने का दावा करते हैं.
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एंट्री-लेवल टैबलेट की कीमत करीब 13,000-21,000 से शुरू हो सकती है, जबकि मिड-रेंज मॉडल लगभग 34,000-51,000 और प्रो मॉडल 85,000-1.28 लाख तक पहुंच सकते हैं. वहीं, लैपटॉप की शुरुआती कीमत करीब 30,000-43,000 और मिड-रेंज मॉडल 51,000-77,000 के बीच हो सकती है. टैबलेट खरीदते समय कीबोर्ड और स्टाइलस का खर्च भी ध्यान में रखना जरूरी है.
एंट्री-लेवल टैबलेट की कीमत करीब 13,000-21,000 से शुरू हो सकती है, जबकि मिड-रेंज मॉडल लगभग 34,000-51,000 और प्रो मॉडल 85,000-1.28 लाख तक पहुंच सकते हैं. वहीं, लैपटॉप की शुरुआती कीमत करीब 30,000-43,000 और मिड-रेंज मॉडल 51,000-77,000 के बीच हो सकती है. टैबलेट खरीदते समय कीबोर्ड और स्टाइलस का खर्च भी ध्यान में रखना जरूरी है.
Published at : 28 Aug 2026 10:41 AM (IST)
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