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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वNepal Flood Live: नेपाल में बाढ़ से तबाही, 7 की मौत, बिहार में अलर्ट

Nepal Flood Live: नेपाल में बाढ़ से तबाही, 7 की मौत, बिहार में अलर्ट

Live: उत्तरी नेपाल में भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई. पानी तिब्बत की ओर से आया. अचानक पानी बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और समीपवर्ती स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान हुआ.

Written By : जीवन प्रकाश  | Updated at : 26 Aug 2026 03:06 PM (IST)

LIVE

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nepal flood live updates many killed in Bhote Koshi River in Rasuwa bihar on alert Nepal Flood Live: नेपाल में बाढ़ से तबाही, 7 की मौत, बिहार में अलर्ट
नेपाल में बाढ़ से तबाही
Source : ABP Live

Background

नेपाल में बाढ़ ने तांडव मचाया है. पानी का उफान अब शहरों और गांवों तक पहुंच गया है. तिब्बती इलाके से आई बाढ़ में कहीं पुल पानी में बह गया, तो कहीं सड़कें सैलाब में समा गईं, कहीं कारें और ट्रक पानी के तेज बहाव में बहते नजर आए.

अधिकारियों ने बताया कि उत्तरी नेपाल में सुबह करीब नौ बजे भोटे कोशी नदी में अचानक बाढ़ आ गई. पानी तिब्बत की ओर से आया. पानी अचानक बढ़ने से रसुवा जिले के तिमुरे और समीपवर्ती स्याफ्रुबेसी इलाके में भारी नुकसान हुआ. रसुवा जिला तिब्बत सीमा से करीब 125 किलोमीटर दूर है. नेपाल के राष्ट्रीय आपदा विभाग एनडीआरआरएमए ने रसुवा, नुवाकोट, धादिंग, चितवन और गोरखा के नदी किनारे रहने वाले लोगों से अगले आदेश तक सर्तक रहने के लिए कहा है. अचानक आई बाढ़ के बाद से कई लापता हैं.

15:06 PM (IST)  •  26 Aug 2026

Nepal Flood: चीन से मिला अलर्ट

आपदा विभाग NDRRMA ने कहा कि चीन की तरफ से मिली जानकारी के मुताबिक, नदी में रुकावट वाली जगह पर बनी झील अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुई है, इसलिए भोटे कोशी और त्रिशूली इलाकों में खतरा बना हुआ है. अनुरोध है कि अगला अपडेट आने तक नदी से दूर रहें और सुरक्षित जगह पर रहें.

15:02 PM (IST)  •  26 Aug 2026

Nepal Flood: नेपाल आर्मी ने क्या कहा?

नेपाली आर्मी के प्रवक्ता ने कहा कि बुधवार दोपहर तक कम से कम 25 लोगों को बचाया गया है. नेपाली आर्मी, आर्म्ड पुलिस फोर्स और नेपाल पुलिस को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगाया गया है  नेपाल-चीन बॉर्डर के पास तिमुरे में तैनात आर्म्ड पुलिस फोर्स के 9 जवान लापता हैं.

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