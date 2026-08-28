बाबा रामदेव का विवाद के बीच बड़ा बयान, 'हम कंगना बहन को फोन करेंगे और...'

हरिद्वार में योग गुरु बाबा रामदेव ने कंगना रनौत को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि वह कंगना को डाक के जरिए तोहफा और मिठाइयां भेज रहे हैं. रामदेव ने कहा कि देश में किसी भी वजह से नफरत नहीं होनी चाहिए और लोगों के बीच आपसी बैर नहीं होना चाहिए.

बाबा रामदेव ने कहा कि वह कंगना को फोन भी करेंगे. उन्होंने भाईचारे और आपसी प्यार का संदेश देते हुए कहा कि किसी भी विवाद को नफरत में नहीं बदलना चाहिए.

कंगना और रामदेव के बीच पहले भी हुई बयानबाजी

बाबा रामदेव और कंगना रनौत के बीच पिछले कुछ दिनों से बयानबाजी चर्चा में रही है. कंगना ने रामदेव की कुछ टिप्पणियों पर नाराजगी जताई थी और उन पर मर्यादा पार करने का आरोप लगाया था. इसके बाद रामदेव ने भी कंगना के बयानों पर प्रतिक्रिया दी थी. अब उनका कंगना को मिठाई और तोहफा भेजने का बयान इस विवाद को शांत करने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है.

विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

कंगना रनौत ने युवाओं से जुड़े एक मुद्दे पर टिप्पणी करते हुए ‘जनरेशन गटर’ शब्द का इस्तेमाल किया. उनकी इस टिप्पणी पर बाबा रामदेव ने आपत्ति जताई और उनके बयान को गलत बताते हुए उनकी सोच पर सवाल उठाया. रिपोर्टों के अनुसार रामदेव ने इसे परेशान मन की निशानी बताया था. इसके बाद कंगना ने सोशल मीडिया पर रामदेव को जवाब दिया. उन्होंने रामदेव की बातों को लेकर उन पर तीखा निशाना साधा और कहा कि उन्हें उनके अतीत या निजी जीवन पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए. विवाद यहीं नहीं रुका और दोनों तरफ से बयान सामने आते रहे.

कंगना ने रामदेव पर क्या आरोप लगाया?

कंगना ने बाद की प्रतिक्रिया में कहा कि रामदेव ने महिलाओं के बारे में बोलते हुए मर्यादा की सीमा पार की. उन्होंने रामदेव की कुछ पुरानी चर्चाओं और पतंजलि से जुड़े विवादों का भी जिक्र किया. कंगना ने यह भी कहा कि वह ऐसे लोगों की सलाह नहीं लेना चाहतीं, जिन्होंने उनके अनुसार उनकी सफलता का बहुत छोटा हिस्सा भी हासिल नहीं किया है.