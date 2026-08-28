9 सितंबर को Apple का बड़ा धमाका, पहला फोल्डेबल iPhone कर सकता है लॉन्च

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom iPhone 18 Pro, Pro Max के साथ फोल्डेबल के स्पेसिफिकेशन लीक.

Apple के फोल्डेबल iPhone का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. अब यह इंतजार खत्म होने के करीब नजर आ रहा है. Apple ने अपने सालाना लॉन्च इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी 9 सितंबर को कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित Steve Jobs Theater में बड़ा इवेंट आयोजित करेगी. इस बार इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि कंपनी के पहले फोल्डेबल iPhone के लॉन्च होने की चर्चा तेज है. यह John Ternus के नेतृत्व में होने वाला पहला बड़ा iPhone लॉन्च इवेंट होगा.

चीनी इनविटेशन ने बढ़ाया फोल्डेबल iPhone का सस्पेंस

Apple ने अभी यह साफ नहीं किया है कि 9 सितंबर के इवेंट में कौन-कौन से डिवाइस लॉन्च किए जाएंगे. दुनियाभर में भेजे गए इनविटेशन में Surprise and shine टैगलाइन दी गई है. हालांकि Apple की चीनी वेबसाइट पर शेयर किए गए इवेंट इनविटेशन में अलग संदेश नजर आया. चीनी इनविटेशन का अनुवाद A new chapter unfolds, dazzling and brilliant बताया गया है. इसमें unfolds शब्द ने फोल्डेबल iPhone की चर्चाओं को और हवा दे दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की ओर इशारा हो सकता है.

John Ternus की अगुवाई में पहला बड़ा लॉन्च

इस इवेंट से ठीक पहले Apple में बड़ा बदलाव होने वाला है. John Ternus 1 सितंबर को आधिकारिक तौर पर Apple के CEO का पद संभालेंगे और Tim Cook की जगह लेंगे. Tim Cook इसके बाद Executive Chairman की भूमिका में होंगे. ऐसे में 9 सितंबर का इवेंट Ternus के नेतृत्व में Apple का पहला बड़ा iPhone लॉन्च होगा. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone, iPhone Ultra नाम से आ सकता है.

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iPhone 18 Pro से लेकर Foldable iPhone तक

9 सितंबर के इवेंट में Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करने की उम्मीद है. इन दोनों मॉडल्स में बड़े बदलाव के बजाय कुछ मामूली अपग्रेड मिलने की बात कही गई है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 को कंपनी इस इवेंट में लॉन्च नहीं करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 को 2027 की पहली छमाही में पेश किया जा सकता है.

कैसा हो सकता है पहला Foldable iPhone?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple के फोल्डेबल फोन में बुक-स्टाइल डिजाइन दिया जा सकता है. इसमें करीब 7.8 इंच का इंटरनल डिस्प्ले और करीब 5.5 इंच की बाहरी स्क्रीन होने की उम्मीद है. इंटरनल स्क्रीन पर अंडर-डिस्प्ले कैमरा और बाहरी डिस्प्ले पर पंच-होल कैमरा मिल सकता है. फोन के पीछे डुअल-कैमरा सेटअप दिए जाने की भी चर्चा है. कुछ रिपोर्ट्स में Touch ID की वापसी की संभावना भी जताई गई है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इसकी कीमत करीब $2,000 यानी लगभग 1.91 लाख से शुरू हो सकती है.

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