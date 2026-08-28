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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजी9 सितंबर को Apple का बड़ा धमाका, पहला फोल्डेबल iPhone कर सकता है लॉन्च

9 सितंबर को Apple का बड़ा धमाका, पहला फोल्डेबल iPhone कर सकता है लॉन्च

Apple के नए प्रोडक्ट्स को लेकर यूजर्स के बीच चर्चा बढ़ गई है. कंपनी ने अपने बड़े लॉन्च इवेंट की तारीख तय कर दी है. दुनियाभर में भेजे गए इनविटेशन में Surprise and shine टैगलाइन दी गई .

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 28 Aug 2026 12:46 PM (IST)
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  • iPhone 18 Pro, Pro Max के साथ फोल्डेबल के स्पेसिफिकेशन लीक.

Apple के फोल्डेबल iPhone का इंतजार लंबे समय से किया जा रहा है. अब यह इंतजार खत्म होने के करीब नजर आ रहा है. Apple ने अपने सालाना लॉन्च इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी 9 सितंबर को कैलिफोर्निया के क्यूपर्टिनो स्थित Steve Jobs Theater में बड़ा इवेंट आयोजित करेगी. इस बार इवेंट इसलिए भी खास है क्योंकि कंपनी के पहले फोल्डेबल iPhone के लॉन्च होने की चर्चा तेज है. यह John Ternus के नेतृत्व में होने वाला पहला बड़ा iPhone लॉन्च इवेंट होगा. 

चीनी इनविटेशन ने बढ़ाया फोल्डेबल iPhone का सस्पेंस

Apple ने अभी यह साफ नहीं किया है कि 9 सितंबर के इवेंट में कौन-कौन से डिवाइस लॉन्च किए जाएंगे. दुनियाभर में भेजे गए इनविटेशन में Surprise and shine टैगलाइन दी गई है. हालांकि Apple की चीनी वेबसाइट पर शेयर किए गए इवेंट इनविटेशन में अलग संदेश नजर आया. चीनी इनविटेशन का अनुवाद A new chapter unfolds, dazzling and brilliant बताया गया है. इसमें unfolds शब्द ने फोल्डेबल iPhone की चर्चाओं को और हवा दे दी है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह Apple के पहले फोल्डेबल iPhone की ओर इशारा हो सकता है. 

John Ternus की अगुवाई में पहला बड़ा लॉन्च

इस इवेंट से ठीक पहले Apple में बड़ा बदलाव होने वाला है. John Ternus 1 सितंबर को आधिकारिक तौर पर Apple के CEO का पद संभालेंगे और Tim Cook की जगह लेंगे. Tim Cook इसके बाद Executive Chairman की भूमिका में होंगे. ऐसे में 9 सितंबर का इवेंट Ternus के नेतृत्व में Apple का पहला बड़ा iPhone लॉन्च होगा. रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया है कि कंपनी का पहला फोल्डेबल iPhone, iPhone Ultra नाम से आ सकता है. 

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iPhone 18 Pro से लेकर Foldable iPhone तक

9 सितंबर के इवेंट में Apple के iPhone 18 Pro और iPhone 18 Pro Max लॉन्च करने की उम्मीद है. इन दोनों मॉडल्स में बड़े बदलाव के बजाय कुछ मामूली अपग्रेड मिलने की बात कही गई है. वहीं स्टैंडर्ड iPhone 18 को कंपनी इस इवेंट में लॉन्च नहीं करेगी. रिपोर्ट्स के मुताबिक, iPhone 18, iPhone 18e और iPhone Air 2 को 2027 की पहली छमाही में पेश किया जा सकता है. 

कैसा हो सकता है पहला Foldable iPhone?

रिपोर्ट्स के अनुसार, Apple के फोल्डेबल फोन में बुक-स्टाइल डिजाइन दिया जा सकता है. इसमें करीब 7.8 इंच का इंटरनल डिस्प्ले और करीब 5.5 इंच की बाहरी स्क्रीन होने की उम्मीद है. इंटरनल स्क्रीन पर अंडर-डिस्प्ले कैमरा और बाहरी डिस्प्ले पर पंच-होल कैमरा मिल सकता है. फोन के पीछे डुअल-कैमरा सेटअप दिए जाने की भी चर्चा है. कुछ रिपोर्ट्स में Touch ID की वापसी की संभावना भी जताई गई है. शुरुआती अनुमानों के मुताबिक, इसकी कीमत करीब $2,000 यानी लगभग 1.91 लाख से शुरू हो सकती है. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 28 Aug 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Foldable IPhone Iphone 18 Pro Apple Event 2026
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