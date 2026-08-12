अब Samsung Galaxy Buds बनेंगे Hearing Aid, FDA ने दी मंजूरी

Samsung Galaxy Buds Hearing Aid : ईयरबड्स गाने सुनने या कॉल करने तक सीमित नहीं रह गए हैं. अब इनमें हेल्थ से जुड़ी सुविधाएं भी तेजी से जुड़ रही हैं. इसी बीच Samsung ने एक बड़ा कदम उठाया है. कंपनी ने ऐलान किया है कि उसके Galaxy Buds के Hearing Aid फीचर को अमेरिकी Food and Drug Administration यानी FDA से मंजूरी मिल गई है. इसके बाद कुछ Galaxy Buds को बिना प्रिस्क्रिप्शन के OTC यानी Over-the-Counter Hearing Aid की तरह इस्तेमाल किया जा सकेगा. यह सुविधा 18 साल और उससे ज्यादा उम्र के उन लोगों के लिए है, जिन लोगों को हल्की या थोड़ी ज्यादा सुनने की दिक्कत होती है.

Galaxy Buds में मिलेगा Hearing Aid फीचर

Samsung के मुताबिक, Hearing Aid फीचर यूजर की सुनने की क्षमता के अनुसार आवाज को बढ़ाने का काम करेगा. खासतौर पर ऐसी आवाजें, जिन्हें सुनने में परेशानी होती है, जैसे तेज फ्रीक्वेंसी वाली आवाजें, आसपास की धीमी आवाजें और दूर से आने वाली आवाजें, उन्हें यूजर की जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जा सकेगा. इस फीचर में Noise Elimination और Beamforming जैसी सुविधाएं भी दी गई हैं. इनकी मदद से सामने से आने वाली आवाजों पर फोकस करने और बैकग्राउंड शोर को कम करने में मदद मिलेगी.

5 मिनट में कर सकेंगे Hearing Test

Samsung Galaxy Buds में Hearing Test फीचर भी दिया गया है. कंपनी के अनुसार, यूजर बिना किसी अलग ऐप के करीब 5 मिनट में खुद अपनी सुनने की जांच कर सकेगा. यह सॉफ्टवेयर दोनों कानों की अलग-अलग जांच करता है और यूजर की सुनने की क्षमता के आधार पर Audiogram तैयार करता है. टेस्ट के नतीजों में सुनने की क्षमता को सामान्य या Hearing Loss के चार लेवल माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर और प्रोफाउंड में बताया जाता है. Samsung के अनुसार, यह टेस्ट क्लिनिकल-ग्रेड Pure-Tone Audiometry तकनीक का इस्तेमाल करता है.

Hearing Test के आधार पर काम करेगा फीचर

Hearing Test से मिले परिणामों के आधार पर Hearing Aid फीचर यूजर के लिए आवाज को व्यक्तिगत तरीके से एडजस्ट करेगा. Galaxy Buds में NAL-NL2 फॉर्मूला इस्तेमाल किया गया है, जिसे कंपनी ने प्रिस्क्रिप्शन Hearing Aid की फिटिंग के लिए क्लिनिकल स्टैंडर्ड बताया है.

किन Galaxy Buds में मिलेगा यह फीचर?

Samsung के अनुसार, Hearing Aid और Hearing Test फीचर Galaxy Buds3 Pro और Galaxy Buds4 Pro में अमेरिका और सिलेक्टिव एक्सपेट बाजारों में 2026 की चौथी तिमाही यानी Q4 में उपलब्ध होंगे. इसके लिए कम्पैटिबल Galaxy डिवाइस में One UI 8 या उसके बाद का वर्जन जरूरी होगा. कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यह फीचर प्रोफेशनल मेडिकल जांच या इलाज का ऑप्शन नहीं है.

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Samsung ने कब शुरू की थी Hearing Technology?

Samsung ने बताया कि वह 2020 से Hearing Support Technology पर काम कर रहा है. उसी साल Galaxy Buds+ में Personal Sound Amplification Product यानी PSAP फीचर पेश किया गया था. 2021 में इस फीचर को Hearing Loss वाले लोगों के डेली के कम्युनिकेशन में प्रभावी मदद के रूप में क्लिनिकली वैलिडेट किया गया. नए OTC समाधान को विकसित करने के लिए Samsung ने National Acoustic Laboratories और Samsung Medical Center के साथ काम किया. इसकी टेक्नोलॉजी को Vanderbilt University Medical Center, San Jose State University और University of Memphis में किए गए क्लिनिकल वैलिडेशन स्टडीज का भी सपोर्ट मिला.

दुनिया में कितने लोग सुनने की क्षमता से प्रभावित?

WHO के मुताबिक, दुनियाभर में 1.5 अरब से ज्यादा लोग किसी न किसी स्तर की Hearing Loss से प्रभावित हैं. यह संख्या 2050 तक बढ़ कर 2.5 अरब तक पहुंचने का अनुमान है. Samsung के अनुसार, महंगे Hearing Aids की प्रोफेशनल केयर तक सीमित पहुंच की वजह से कई लोग Hearing Aid का इस्तेमाल नहीं करते हैं.

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