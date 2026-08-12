मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीकैसे काम करता है Abhigyan App, 15 अगस्त पर कैसे करेगा लाल किले की सुरक्षा?

कैसे काम करता है Abhigyan App, 15 अगस्त पर कैसे करेगा लाल किले की सुरक्षा?

Independence Day 2026: 15 अगस्त के दिन लाल किले पर बड़ी संख्या में वीआईपी, वीवीआईपी और करीब 25 हजार आम दर्शकों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां Abhigyan App का इस्तेमाल कर रही हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 12 Aug 2026 06:42 PM (IST)
Preferred Sources

Independence Day 2026 : 15 अगस्त 2026 को जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री तिरंगा फहराएंगे, तब समारोह स्थल और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था भी बेहद कड़ी रहेगी. इस बार सुरक्षा में सिर्फ पुलिस बल ही नहीं, बल्कि AI और मॉर्डन तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है. लाल किले पर बड़ी संख्या में वीआईपी, वीवीआईपी और करीब 25 हजार आम दर्शकों की मौजूदगी को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां Abhigyan App का इस्तेमाल कर रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि अभिज्ञान ऐप क्या है, कैसे काम करता है और 15 अगस्त पर यह कैसे लाल किले की सुरक्षा करेगा.

क्या है Abhigyan App?

Abhigyan App को राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ओर से तैयार किया गया है. यह ऐप सुरक्षा एजेंसियों को मौके पर ही किसी संदिग्ध व्यक्ति की पहचान और उसके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच करने में मदद करता है.  इसके लिए सुरक्षाकर्मियों को हैंडहेल्ड बायोमेट्रिक डिवाइस और पोर्टेबल फिंगरप्रिंट स्कैनर दिए गए हैं. किसी व्यक्ति पर शक होने पर पुलिसकर्मी मौके पर ही उसका फिंगरप्रिंट स्कैन कर सकते हैं. 

कैसे काम करता है Abhigyan App?

यह ऐप National Automated Fingerprint Identification System (NAFIS) से लिंक है. फिंगरप्रिंट स्कैन होने के बाद ऐप उसे एक करोड़ से ज्यादा अपराधियों वाले डेटाबेस में तलाशता है. पूरी प्रक्रिया कुछ ही सेकंड में पूरी हो जाती है और करीब 35 सेकंड में पहचान से जुड़ा रिजल्ट सामने आ सकता है.  अगर फिंगरप्रिंट किसी पुराने अपराधी के रिकॉर्ड से मैच होता है, तो स्क्रीन पर लाल सिग्नल दिखाई देता है और संबंधित व्यक्ति की आपराधिक जानकारी सामने आ जाती है. वहीं अगर कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिलता, तो हरा सिग्नल दिखाई देता है. 

यह भी पढ़ें - Washing Machine Usage Tips : वॉशिंग मशीन में ज्यादा डिटर्जेंट डालते हैं? हो जाएगी खराब

लाल किले पर क्यों इस्तेमाल हो रहा है?

15 अगस्त जैसे बड़े और संवेदनशील कार्यक्रम में हजारों लोगों की मौजूदगी के बीच हर संदिग्ध व्यक्ति को जांच के लिए पुलिस स्टेशन ले जाना आसान नहीं होता है. ऐसे में Abhigyan App पुलिस को मौके पर ही फिंगरप्रिंट के जरिए जांच करने की सुविधा देती है. इससे भीड़ में मौजूद किसी संदिग्ध या पुराने अपराधी की पहचान जल्दी की जा सकती है और जरूरत पड़ने पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है. 

15 अगस्त पर यह कैसे लाल किले की सुरक्षा करेगा?

लाल किले और आसपास के इलाकों में करीब 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं. इनमें फेशियल रिकग्निशन सिस्टम यानी FRS वाले कैमरे भी शामिल हैं. इसके अलावा हाई-रिजॉल्यूशन कैमरों से लैस FRS वैन भी तैनात की गई हैं. ये सिस्टम भीड़ में चेहरों को स्कैन करके उपलब्ध डेटाबेस से मिलाते हैं. किसी वांटेड या संदिग्ध व्यक्ति की पहचान होने पर अलर्ट जारी किया जाता है और कंट्रोल रूम को जानकारी भेजी जाती है. इसके साथ ही एंटी-ड्रोन सिस्टम भी सुरक्षा व्यवस्था का हिस्सा है. 

यह भी पढ़ें - TRAI spam Call Report 2026: तीन माह में 24.4 बिलियन स्पैम संचार दर्ज, सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी चिंता

Published at : 12 Aug 2026 06:42 PM (IST)
Tags :
Abhigyan App Independence Day 2026 Red Fort Security App 15th August AI Security
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

टेक्नोलॉजी
कैसे काम करता है Abhigyan App, 15 अगस्त पर कैसे करेगा लाल किले की सुरक्षा?
कैसे काम करता है Abhigyan App, 15 अगस्त पर कैसे करेगा लाल किले की सुरक्षा?
टेक्नोलॉजी
अब Samsung Galaxy Buds बनेंगे Hearing Aid, FDA ने दी मंजूरी
अब Samsung Galaxy Buds बनेंगे Hearing Aid, FDA ने दी मंजूरी
टेक्नोलॉजी
iPhone में मिलेगा Photo Authentication फीचर! जानें कैसे मिलेगा फायदा
iPhone में मिलेगा Photo Authentication फीचर! जानें कैसे मिलेगा फायदा
टेक्नोलॉजी
5G महंगा हुआ तो 4G की ओर लौटे ग्राहक! बजट फोन की बढ़ी मांग
5G महंगा हुआ तो 4G की ओर लौटे ग्राहक! बजट फोन की बढ़ी मांग
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20: Salman Khan ने खोला ‘Tathas-Two’ का राज, Contestants को मिलेंगी 2 Lives
Mirzapur: The Movie Trailer में Pankaj Tripathi, Ali Fazal और Divyenndu की वापसी, बड़े पर्दे पर मचेगा बवाल Title: English Headline
Bollywood News: अक्षय-सैफ की ब्लॉकबस्टर जोड़ी का कमबैक, 'खिलाड़ी' का एक्शन या 'अनाड़ी' का अंदाज़—कौन जमाएगा रंग? (12-08-26)
Mannat-Vikrant के सेट पर 'truth और dare' का तड़काए, क-दूसरे की पोल खोलते आए नजर!
Trisha Krishnan की Cryptic Post ने Vijay-Sangeetha के बीच बढ़ाई Divorce Buzz पर चर्चा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
‘चर्चा के लिए तैयार, अमित शाह कर रहे इंतजार’, विपक्ष से बोले रिजिजू, लोकसभा स्थगित
दिल्ली NCR
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
'अगर नहीं मानेंगे तो फिर हम...', 15 अगस्त से क्या करने जा रही CJP? आशुतोष रांका ने बताया
क्रिकेट
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
इंग्लैंड टेस्ट से पहले अख्तर की बाबर सेना को चेतावनी, बोले- 'अंग्रेज तुम्हारे सामने...'
साउथ सिनेमा
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
जूनियर एनटीआर की सक्सेसफुली पूरी हुई कंधे की सर्जरी, जानें अब कैसी है तबीयत
इंडिया
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
'सारी फंडिंग सिर्फ RSS को ही मिले..', FCRA बिल को लेकर महुआ मोइत्रा ने कसा तंज
इंडिया
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
CM विजय ने बदल दी राजनीति! केंद्र के प्लान के खिलाफ 2 दिनों में 2 प्रस्ताव, स्टालिन ने दिया साथ
बिजनेस
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
एन चंद्रशेखरन ने टाटा संस के चेयरमैन पद से इस्तीफा दिया, फरवरी तक संभालेंगे जिम्मेदारी
शिक्षा
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
आखिरी दिन तक नहीं कर पाए रजिस्ट्रेशन तो क्या ऑप्शन, कैसे करें मेडिकल की पढ़ाई?
ENT LIVE
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
Vijay-Sangeetha Divorce Buzz के बीच Trisha Krishnan की Cryptic Post, बोलीं- ‘Drama Is Embarrassing’
ABP NEWS
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
Viral Video : Atiq Ahmed के बेटे को जेल में बंद भाई से मिलने की जल्दबाजी पड़ी भारी!
ABP NEWS
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
Viral Video : देवी मंदिर पर गिरी आकाशीय बिजली, ऊपरी हिस्से में पड़ी दरार!
ABP NEWS
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
Viral Video : हाथ-पैर बंधे हुए युवक का वीडियो वायरल होते ही मचा हड़कंप!
ABP NEWS
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Viral Video : घर में युवक के साथ ऐसा सुलूक, हाथ-पैर बांधने का वीडियो वायरल!
Embed widget