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बच्चों के फोन में छिपे Apps ऐसे पकड़ें, जानें तरीका

बच्चों के फोन में कुछ Apps ऐसे भी हो सकते हैं, जो Home Screen पर नजर नहीं आते. ऐसे Hidden Apps फोटो, वीडियो या दूसरे ऐप्स छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

Written By : मानसी उपाध्याय  | Updated at : 05 Sep 2026 10:20 AM (IST)
बच्चों के फोन में कुछ Apps ऐसे भी हो सकते हैं, जो Home Screen पर नजर नहीं आते. ऐसे Hidden Apps फोटो, वीडियो या दूसरे ऐप्स छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

आज के समय में बच्चों के लिए स्मार्टफोन पढ़ाई से लेकर एंटरटेनमेंट और सोशल लाइफ तक, फोन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कई तरह के ऑनलाइन खतरे भी मौजूद हैं. कई बार बच्चे प्राइवेसी या अपना कोई सीक्रेट स्पेस बनाने के लिए ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फोन में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे ऐप्स के जरिए फोटो, वीडियो या दूसरे ऐप्स छिपाए जा सकते हैं. हालांकि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए उनका फोन चेक करना जरूरी हो सकता है, लेकिन इसमें उनकी प्राइवेसी और भरोसे का भी ध्यान रखना चाहिए.तो आइए जानते हैं कि बच्चों के फोन में छिपे Apps कैसे पकड़ें.

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कई बार कोई ऐप Home Screen से गायब होता है, लेकिन फोन में मौजूद रहता है. ऐसे में App List से उसकी जानकारी मिल सकती है.ऐसे में Android यूजर्स Settings में जाकर Apps या Manage Apps सेक्शन खोलें और पूरी ऐप लिस्ट देखें. बिना नाम, अजीब आइकन या डुप्लीकेट ऐप्स पर ध्यान दें. वहीं iPhone यूजर्स Home Screen से सबसे दाईं ओर App Library खोलें. यहां ऐप्स देखे जा सकते हैं. Search Bar में ऐप का नाम डालकर भी उसे चेक किया जा सकता है.
कई बार कोई ऐप Home Screen से गायब होता है, लेकिन फोन में मौजूद रहता है. ऐसे में App List से उसकी जानकारी मिल सकती है.ऐसे में Android यूजर्स Settings में जाकर Apps या Manage Apps सेक्शन खोलें और पूरी ऐप लिस्ट देखें. बिना नाम, अजीब आइकन या डुप्लीकेट ऐप्स पर ध्यान दें. वहीं iPhone यूजर्स Home Screen से सबसे दाईं ओर App Library खोलें. यहां ऐप्स देखे जा सकते हैं. Search Bar में ऐप का नाम डालकर भी उसे चेक किया जा सकता है.
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कुछ ऐप्स Calculator, Gallery या Torch जैसे सामान्य ऐप की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल फोटो, वीडियो या दूसरे ऐप्स छिपाने के लिए हो सकता है. फोन में दो Calculator ऐप होना, किसी सामान्य ऐप को खोलने पर Password मांगना या ऐप का नाम-आइकन सामान्य होने के बाद भी उसका काम अलग होना ऐसे संकेत हो सकते हैं. किसी ऐप पर शक हो तो Play Store या App Store पर उसका नाम सर्च करें. इसके Reviews, Developer Name और Permissions भी चेक करें.
कुछ ऐप्स Calculator, Gallery या Torch जैसे सामान्य ऐप की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल फोटो, वीडियो या दूसरे ऐप्स छिपाने के लिए हो सकता है. फोन में दो Calculator ऐप होना, किसी सामान्य ऐप को खोलने पर Password मांगना या ऐप का नाम-आइकन सामान्य होने के बाद भी उसका काम अलग होना ऐसे संकेत हो सकते हैं. किसी ऐप पर शक हो तो Play Store या App Store पर उसका नाम सर्च करें. इसके Reviews, Developer Name और Permissions भी चेक करें.
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कुछ Hidden Apps बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और ज्यादा बैटरी खर्च कर सकते हैं. इसके लिए Settings में जाकर Battery या Battery Usage सेक्शन खोलें. यहां देखें कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रहा है. अगर कोई ऐसा ऐप ज्यादा बैटरी ले रहा है जो सामने दिखाई नहीं देता, तो उसे ध्यान से चेक करना चाहिए.
कुछ Hidden Apps बैकग्राउंड में चलते रहते हैं और ज्यादा बैटरी खर्च कर सकते हैं. इसके लिए Settings में जाकर Battery या Battery Usage सेक्शन खोलें. यहां देखें कि कौन सा ऐप सबसे ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर रहा है. अगर कोई ऐसा ऐप ज्यादा बैटरी ले रहा है जो सामने दिखाई नहीं देता, तो उसे ध्यान से चेक करना चाहिए.
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WhatsApp, Instagram, Facebook और Snapchat जैसे लोकप्रिय ऐप्स में पेरेंट्स के लिए कुछ अतिरिक्त कंट्रोल्स मौजूद हैं. इसके अलावा Google Family Link, Apple Screen Time और Microsoft Family Safety जैसे टूल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनकी मदद से स्क्रीन टाइम ट्रैक करने, अनसेफ एप्स ब्लॉक करने और एप्स परमिशन मॉनिटर करने जैसे काम किए जा सकते हैं.
WhatsApp, Instagram, Facebook और Snapchat जैसे लोकप्रिय ऐप्स में पेरेंट्स के लिए कुछ अतिरिक्त कंट्रोल्स मौजूद हैं. इसके अलावा Google Family Link, Apple Screen Time और Microsoft Family Safety जैसे टूल्स भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं. इनकी मदद से स्क्रीन टाइम ट्रैक करने, अनसेफ एप्स ब्लॉक करने और एप्स परमिशन मॉनिटर करने जैसे काम किए जा सकते हैं.
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बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सिर्फ ऐप्स और फोन की Settings चेक करने तक सीमित नहीं है. उन्हें साइबर सिक्योरिटी, फेक न्यूज, ऑनलाइन फोर्ड और अजनबियों से जुड़े खतरों के बारे में भी समझाना जरूरी है.
बच्चों की डिजिटल सुरक्षा सिर्फ ऐप्स और फोन की Settings चेक करने तक सीमित नहीं है. उन्हें साइबर सिक्योरिटी, फेक न्यूज, ऑनलाइन फोर्ड और अजनबियों से जुड़े खतरों के बारे में भी समझाना जरूरी है.
Published at : 05 Sep 2026 10:20 AM (IST)
Tags :
Technology Hidden Apps Kids Smartphone

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