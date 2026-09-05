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बच्चों के फोन में छिपे Apps ऐसे पकड़ें, जानें तरीका
बच्चों के फोन में कुछ Apps ऐसे भी हो सकते हैं, जो Home Screen पर नजर नहीं आते. ऐसे Hidden Apps फोटो, वीडियो या दूसरे ऐप्स छिपाने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं.
आज के समय में बच्चों के लिए स्मार्टफोन पढ़ाई से लेकर एंटरटेनमेंट और सोशल लाइफ तक, फोन उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुका है. लेकिन इंटरनेट की दुनिया में कई तरह के ऑनलाइन खतरे भी मौजूद हैं. कई बार बच्चे प्राइवेसी या अपना कोई सीक्रेट स्पेस बनाने के लिए ऐसे ऐप्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फोन में आसानी से दिखाई नहीं देते हैं. ऐसे ऐप्स के जरिए फोटो, वीडियो या दूसरे ऐप्स छिपाए जा सकते हैं. हालांकि बच्चों की डिजिटल सुरक्षा के लिए उनका फोन चेक करना जरूरी हो सकता है, लेकिन इसमें उनकी प्राइवेसी और भरोसे का भी ध्यान रखना चाहिए.तो आइए जानते हैं कि बच्चों के फोन में छिपे Apps कैसे पकड़ें.
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Published at : 05 Sep 2026 10:20 AM (IST)
Tags :Technology Hidden Apps Kids Smartphone
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