बच्चों के फोन में छिपे Apps ऐसे पकड़ें, जानें तरीका

कई बार कोई ऐप Home Screen से गायब होता है, लेकिन फोन में मौजूद रहता है. ऐसे में App List से उसकी जानकारी मिल सकती है.ऐसे में Android यूजर्स Settings में जाकर Apps या Manage Apps सेक्शन खोलें और पूरी ऐप लिस्ट देखें. बिना नाम, अजीब आइकन या डुप्लीकेट ऐप्स पर ध्यान दें. वहीं iPhone यूजर्स Home Screen से सबसे दाईं ओर App Library खोलें. यहां ऐप्स देखे जा सकते हैं. Search Bar में ऐप का नाम डालकर भी उसे चेक किया जा सकता है.