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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीOppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?

Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?

Oppo Reno 17: अगर आप नया स्मार्टफोन लेने की सोच रहे हैं तो ओप्पो की अपकमिंग Reno 17 सीरीज आपका इरादा बदल सकती है. जानें कब हो रहा है भारत में लॉन्च और क्या है इसके फीचर्स.

Written By : नीलेश ओझा |  Updated at : 12 Nov 2026 01:22 PM (IST)
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Oppo Reno 17: अगर आप पिछले कुछ दिनों से अपने लिए एक नया दमदार बैटरी वाला स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं. तो थोड़ा रुक जाना आपके लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है ओप्पो अपनी नई Oppo Reno 17 सीरीज को मार्केट में उतारने की पूरी तैयारी कर चुकी है. कंपनी ने चीन में इस सीरीज के लॉन्च की तारीख कन्फर्म कर दी है और फोन के डिजाइन की पहली झलक भी दिखा दी है. 

नवंबर में चीन के अंदर दस्तक देने के बाद यह सीरीज भारतीय ग्राहकों के हाथ में पहुंचने के लिए तैयार है. हालांकि ओप्पो ने अभी तक भारत में लॉन्च की तारीख का आधिकारिक ऐलान नहीं किया है लेकिन मशहूर टिप्स्टर गैजेट्सडेटा के मुताबिक Oppo Reno 17 सीरीज दिसंबर के महीने में भारतीय बाजार में एंट्री ले सकती है. चीनी माॅडल के मुकाबले कितना अलग हो सकता है भारत में लाॅन्च होने वाला माॅडल जान लें.

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भारत में दिसंबर तक हो सकता है लॉन्च

ओप्पो की इस नई सीरीज में कुल तीन मॉडल्स है जिनमें Reno 17, Reno 17c और Reno 17 Pro शामिल हैं. चीन के मार्केट में कंपनी स्टैंडर्ड और प्रो मॉडल को बड़े स्तर पर उतार रही है जबकि भारतीय बाजार के थोड़े बदलाव रहने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स की मानें तो भारत में कंपनी का पूरा फोकस Reno 17 और बजट-फ्रेंडली Reno 17c मॉडल पर हो सकता है. जबकि प्रो वेरिएंट को लेकर अभी सस्पेंस बना हुआ है. फिलहाल ओप्पो की ओर से भारत में इस फोन की आधिकारिक लाॅन्च तारीख घोषित नहीं की गई है लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक दिसंबर में भारत में इस फोन के माॅडल्स लाॅन्च हो सकते हैं. 

चीन और भारतीय वर्जन के प्रोसेसर में अंतर

तीनों ही मॉडल्स के प्रोसेसर में बड़ा अंतर रखा गया है. स्टैंडर्ड Oppo Reno 17 में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 चिपसेट मिलने की उम्मीद है. वहीं भारतीय यूजर्स के लिए खास माने जा रहे Reno 17c में MediaTek Dimensity 7300 प्रोसेसर और सबसे महंगे Reno 17 Pro मॉडल में तगड़ा Dimensity 8550 चिपसेट दिया जा सकता है. इसके अलावा Reno 17c में प्लास्टिक फ्रेम मिलेगा जबकि बाकी मॉडल्स का फ्रेम और लुक Reno 16 जैसा प्रीमियम रहेगा.


Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?

बैक पैनल पर अलग डिजाइन

डिजाइन के मामले में ओप्पो की रेनो सीरीज हमेशा से ही हटकर रही है और इस बार भी कंपनी ने कुछ वैसा ही कमाल किया है. जारी किए गए टीजर में फोन का पिछला हिस्सा दिखाया गया है जिसकी सबसे बड़ी खासियत बैक पैनल पर बना चमकता हुआ कैट डिजाइन है. यह खास उभरा हुआ और चमकने वाला बिल्ली का पैटर्न फोन के Encounter Cat कलर वेरिएंट में देखने को मिलेगा. 

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शानदार डिस्प्ले फीचर्स

इसके अलावा यह सीरीज स्नो व्हाइट, आइस मून व्हाइट, कोको ब्राउन और स्टारलाइट पिंक जैसे खूबसूरत रंगों में आएगी. टीजर में लाइट ब्लू, व्हाइट और ब्राउन कलर की झलक साफ दिख रही है जहां Reno 16 की तरह ही चौकोर कैमरा मॉड्यूल में तीन रिंग्स और एलईडी फ्लैश मौजूद है. स्क्रीन की बात करें तो तीनों फोन्स में 120Hz रिफ्रेश रेट वाली 1.5K OLED डिस्प्ले मिलेगी. स्टैंडर्ड मॉडल में 6.5 इंच की बड़ी स्क्रीन और प्रो मॉडल में 6.3 इंच की कॉम्पैक्ट स्क्रीन दी जा सकती है.

8000mAh की बैटरी

बैटरी और कैमरे के मामले में यह सीरीज पुराने रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी में है. लीक्स के मुताबिक स्टैंडर्ड Oppo Reno 17 में 8000mAh क्लास की बेहद बड़ी बैटरी दी जा सकती है, जो एक बार चार्ज करने पर आसानी से दो दिन तक का बैकअप दे देगी. वहीं इसके प्रो मॉडल में 7200mAh की बैटरी मिलने की उम्मीद है और पूरी सीरीज में 80W की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट रहेगा. पानी और धूल से बचाने के लिए इसमें सबसे मजबूत IP69 रेटिंग भी मिलने वाली है. 


Oppo Reno 17: भारत कब आएगा Oppo Reno 17, चीन और भारतीय वर्जन में क्या अंतर?

50MP के तीन कैमरे और Snap Key बटन

फोटोग्राफी के शौकीनों के लिए फोन के पीछे 50MP का मेन कैमरा, 50MP का अल्ट्रावाइड लेंस और 50MP का टेलीफोटो कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. खास बात यह है कि Reno 17 और Pro मॉडल में लंबी दूरी की क्लियर फोटो के लिए 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस और साइड में एक अलग से Snap Key बटन मिलने जा रह है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा एबीपी न्यूज़ में कार्यरत हैं और फिलहाल टेक बीट संभाल रहे हैं. इससे पहले वह स्पोर्ट्ज़विकी और क्रिकएडिक्टर में सब एडिटर, इनशॉर्ट्स में हिंदी कंटेट स्पेशलिस्ट और ज़ी हिंदुस्तान और ज़ी राजस्थान में काम कर चुके हैं. पत्रकारिता के दौरान उन्होंने कई क्रिकेट मैच कवर किए हैं और क्रिकेट लाइव स्ट्रीमिंग भी होस्ट की है.

न्यूज़ और खेल के साथ नीलेश की दिलचस्पी गीत लेखन में भी है. पिछले साल उनके लिखे एक गीत को बॉलीवुड सिंगर अर्नब दत्ता की आवाज़ में रिलीज़ किया गया. पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने मुरैना के अंबाह पीजी कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल की है. इसके अलावा, उन्होंने ज़ी इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया आर्ट्स से डिजिटल जर्नलिज़्म में पीजी डिप्लोमा किया है.
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Published at : 12 Nov 2026 01:22 PM (IST)
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