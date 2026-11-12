ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव

'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव

उत्तर प्रदेश स्थित गाजियाबाद की डासना जेल में बंद सपा नेता आजम खान से मुलाकात के बाद शिवपाल सिंह यादव ने पत्रकारों से बात की.

Written By : विपिन तोमर |  Updated at : 12 Nov 2026 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने डासना जेल में बंद पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से मुलाकात की. करीब दो घंटे जेल में रहने के बाद बाहर आए शिवपाल यादव ने आजम खान के साथ हो रहे व्यवहार और उन पर दर्ज मुकदमों को लेकर सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि आजम खान का लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं. उनका दोष सिर्फ इतना है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनाई और दूसरा यह कि वह मुसलमान हैं.

शिवपाल यादव ने जेल में मुलाकात के दौरान प्रोटोकॉल के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि आजम खान उत्तर प्रदेश में 10 बार विधायक, चार बार मंत्री और दो बार सांसद रहे हैं. इसके बावजूद जेल में उनसे जाली लगाकर मुलाकात कराई गई, जो प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन है.

रिलेटेड स्टोरी >>

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह के हाथों में ओवैसी और आजाद की कमान...' SPM पर कांग्रेस का दावा
'अमित शाह के हाथों में ओवैसी और आजाद की कमान...' SPM पर कांग्रेस का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम वोट खराब करेंगे..', ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर बोले मौलाना साजिद राशिदी
'मुस्लिम वोट खराब करेंगे..', ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर बोले मौलाना साजिद राशिदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...
SPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद ने सपा-कांग्रेस को दिया गठबंधन का न्योता, बोले- 'अहंकार में डूबे हैं लोग'
चंद्रशेखर आजाद ने सपा-कांग्रेस को दिया गठबंधन का न्योता, बोले- 'अहंकार में डूबे हैं लोग'

आजम खान और समाजवादी पार्टी के रिश्तों पर शिवपाल यादव ने कहा कि आजम खान समाजवादी पार्टी में हैं और आगे भी रहेंगे. उनके और आजम खान के परिवार के बीच पारिवारिक संबंध हैं और आगे भी बने रहेंगे. उन्होंने कहा कि वे हर वक्त आजम खान की मदद करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि आजम खान जब जेल से निकलेंगे और अखिलेश के साथ चुनाव प्रचार करेंगे. ये निश्चित हो गया है अब भारतीय जनता पार्टी अपनी हार मान चुकी है इसीलिए तो इस तरीके के उत्पीड़न करा रही है.

शिवपाल यादव ने कहा कि अब केवल न्यायालय से उम्मीद है. न्यायालय ही आजम खान को राहत और मदद देगा. 2027 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि जब उनकी सरकार बनेगी तो जेल में जाली लगाकर मुलाकात कराने वाली व्यवस्था खत्म कर दी जाएगी.

Published at : 12 Nov 2026 01:31 PM (IST)
Tags :
Up News AZam Khan SHIVPAL SINGH YADAV
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'अमित शाह के हाथों में ओवैसी और आजाद की कमान...' SPM पर कांग्रेस का दावा
'अमित शाह के हाथों में ओवैसी और आजाद की कमान...' SPM पर कांग्रेस का दावा
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुस्लिम वोट खराब करेंगे..', ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर बोले मौलाना साजिद राशिदी
'मुस्लिम वोट खराब करेंगे..', ओवैसी-चंद्रशेखर के गठबंधन पर बोले मौलाना साजिद राशिदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...
SPM का CM फेस आजाद, इमरान मसूद बोले- चंद्रशेखर मेरे छोटे भाई, ओवैसी को थोड़ा...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
चंद्रशेखर आजाद ने सपा-कांग्रेस को दिया गठबंधन का न्योता, बोले- 'अहंकार में डूबे हैं लोग'
चंद्रशेखर आजाद ने सपा-कांग्रेस को दिया गठबंधन का न्योता, बोले- 'अहंकार में डूबे हैं लोग'
Advertisement

वीडियोज

Sansani: बेकाबू ट्रेन में गूंजती रही लोको पायलट की चीख, फिर हुआ जोरदार धमाका!
Yeh Fitoor Tera: 😮Jeet को लेकर पिता और Saumya के बीच छिड़ी बहस, Saumya ने Jeet को बताया बेस्ट #sbs
Bollywood News: लंबे इंतजार के बाद सामने आया सलमान खान और चित्रांगदा सिंह की 'मातृभूमि' का ट्रेलर (11.11.26)
रिश्तों का कत्ल...इंसानियत शर्मसार !
पटाखों का रोमांच, कई परिवारों को उजाड़ गया
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
BJP के मुख्यालय में दीवाली मिलन समारोह, पीएम मोदी ने क्यों कहा- ये नॉन ब्रेकिंग?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव
'मुसलमान होना आजम खान का दोष' जेल में मुलाकात के बाद बोले शिवपाल यादव
इंडिया
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
सोनिया गांधी की किताब पर BJP ने किया वार तो प्रियंका बोलीं, 'खुशी है कि वो...'
ओटीटी
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
रजनीकांत की ब्लॉकबस्टर 'जेलर 2' अब OTT पर हुई रिलीज, जानें- कहां देखें ये फिल्म
क्रिकेट
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
W, W, W, W, W... लगातार 5 विकेट का इनाम, भारत के खिलाफ न्यूजीलैंड टीम में एंट्री
इंडिया
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ से लापता दो SPO के गोलियों से छलनी शव बरामद, हथियार नहीं मिले
हेल्थ
Fatty Liver Exercise:फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
फैटी लिवर का काल हैं ये आसान एक्सरसाइज, डॉक्टर से जानें इसे रिवर्स करने का सच
टेक्नोलॉजी
Samsung New Feature : बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
बिना अलग ऐप के रिकॉर्ड होगी WhatsApp कॉल? Samsung ला रहा है नया फीचर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget