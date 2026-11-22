दुनिया के कई देश अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने के लिए आधुनिक हथियारों और मिसाइलों पर काम कर रहे हैं. लेकिन केवल हथियार बना लेना ही पर्याप्त नहीं होता, सैनिकों को उनका सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाना भी उतना ही जरूरी है. इसके लिए बड़े और सुरक्षित परीक्षण या प्रशिक्षण क्षेत्र की जरूरत पड़ती है. इसी जरूरत के चलते जापान ने अपनी मिसाइल और हथियारों की टेस्टिंग के लिए भारत की सैन्य फायरिंग रेंज को चुना है. दोनों देशों के बीच इस दिशा में महत्वपूर्ण सहमति भी बन चुकी है.

19 नवंबर 2026 को टोक्यो में हुई चौथी 2+2 विदेश और रक्षा मंत्रिस्तरीय बैठक में भारतीय फायरिंग रेंज के इस्तेमाल को लेकर Letter of Intent (LoI) पर हस्ताक्षर किए गए. इस बैठक में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने जापान के रक्षा मंत्री शिंजीरो कोइज़ुमी और विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी के साथ बातचीत की. इसके तहत जापान की Self-Defense Forces भारतीय सैन्य रेंज में पहली बार लाइव-फायर अभ्यास कर सकेंगी. इसमें समुद्र में लक्ष्य भेदने वाली मिसाइलों का अभ्यास भी शामिल है. ऐसे में आइए जानते हैं कि जापान जैसे तकनीकी रूप से विकसित देश ने हथियारों का अभ्यास करने के लिए भारत को ही क्यों चुना?

जापान के सामने भौगोलिक परेशानी

जापान के सामने सबसे बड़ी चुनौती उसकी भौगोलिक स्थिति है. यह कई द्वीपों से मिलकर बना देश है और यहां आबादी, शहरों तथा इंडस्ट्रियल एक्टिविटी की डेंसिटी काफी अधिक है. ऐसे में लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का लाइव-फायर अभ्यास करना आसान नहीं है. जापान की नई Type-25 सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल की अनुमानित रेंज करीब 1000 किलोमीटर बताई जाती है. इतनी दूरी तक मिसाइल का अभ्यास कराने के लिए बड़े समुद्री क्षेत्र की जरूरत होती है, जहां आम जहाजों और विमानों की आवाजाही से सुरक्षा संबंधी खतरा न हो. इसी कारण जापान विदेशों में उपलब्ध सैन्य सुविधाओं के विकल्प तलाश रहा था.

भारत में बेहतर भौगोलिक परिस्थितियां

भारत के पास लंबी दूरी की मिसाइलों के परीक्षण और सैन्य अभ्यास के लिए बेहतर भौगोलिक परिस्थितियां मौजूद हैं. खासतौर पर ओडिशा के समुद्र तट पर स्थित चांदीपुर का इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) भारत के प्रमुख मिसाइल परीक्षण केंद्रों में शामिल है. बंगाल की खाड़ी का समुद्री क्षेत्र मिसाइल परीक्षण और संबंधित सैन्य गतिविधियों के लिए उपयोगी है. भारत खुद भी यहां कई तरह की मिसाइलों का परीक्षण करता रहा है. इस वजह से यहां सुरक्षा व्यवस्था, तकनीकी सुविधाओं और परीक्षण से जुड़े अनुभव का आधार पहले से मौजूद है.

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इन हथियारों का हो सकता है इस्तेमाल

इस सहयोग में सबसे ज्यादा चर्चा Type-25 एंटी-शिप मिसाइल की है. यह समुद्र में मौजूद दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाने के लिए विकसित की गई है. इसकी लंबी मारक क्षमता जापान की रक्षा रणनीति में महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाती है. इसके अलावा छोटे अटैक ड्रोन के इस्तेमाल से जुड़े प्रशिक्षण की संभावनाएं भी पहले सामने आई थीं. जापान अपने तटीय इलाकों की निगरानी और सुरक्षा के लिए मानवरहित तकनीक पर काम कर रहा है.

भारत को इससे क्या फायदा होगा?

यह समझौता केवल जापान को अभ्यास की जगह उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है. इससे भारत और जापान के बीच रक्षा संबंधों को और मजबूत करने का अवसर मिलेगा. दोनों देश सैन्य तकनीक, समुद्री सुरक्षा और रक्षा उपकरणों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर भी काम कर रहे हैं. भारत को इससे अपनी रक्षा सुविधाओं की अंतरराष्ट्रीय उपयोगिता बढ़ाने और भविष्य में संयुक्त सैन्य गतिविधियों के नए अवसर मिल सकते हैं. वहीं जापान को अपने सैनिकों को लंबी दूरी के आधुनिक हथियारों के इस्तेमाल का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा.

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