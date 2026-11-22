बिहार के मौसम में बदलाव आ चुका है. बंगाल की खाड़ी से उठे गंभीर चक्रवातीय तूफान अकवन के कारण 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में बारिश की चेतावनी है. शनिवार (21 नवंबर) को पटना सहित कई जिलों में मौसम खराब रहा.

दिनभर धूप निकलने के साथ हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रही. लेकिन बारिश के बावजूद मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की बेटी शिवांगी की शादी की तैयारी का जोश कम नहीं हुआ है. हालांकि, बारिश के कारण अनंत सिंह के समर्थकों में थोड़ी मायूसी जरूर दिखी, लेकिन बारिश में भी कारीगर काम में जुटे रहे.

मेहमानों के खाने के लिए चार दिन पहले से ही विशेष व्यवस्था

एबीपी न्यूज की टीम आज अनंत सिंह के पैतृक गांव नदवां पहुंची, जहां शादी की तैयारी हो रही थी. हालांकि, बारिश भी हो रही थी, लेकिन उसके बावजूद शादी की तैयारी हर जगह दिखाई दे रही थी. आज घोड़े की प्रैक्टिस नहीं हुई तो घुड़सवार घोड़े की फेरी करते और सेवा करते दिखे. वहीं, मेहमानों के खाने के लिए चार दिन पहले से ही विशेष व्यवस्था की जा रही है. 200 से अधिक कमर्शियल गैस सिलेंडर आ चुके हैं.

शादी के काम में लगे अनंत सिंह के समर्थकों ने बताया कि अभी और सिलेंडर आने बाकी हैं. गैस चूल्हे के साथ-साथ कोयले के चूल्हे पर भी मिठाइयां बन रही हैं. अनंत सिंह के घर के आसपास आधा दर्जन से ज्यादा पंडाल बने हैं और इन पंडालों के आसपास तीन जगहों पर खाना बनाने के लिए हवाई बनाए गए हैं.

खेत में ही एक जगह पर पंडालनुमा स्टोर रूम बनाया गया है, जिसमें खाने-पीने के कच्चे सामान रखे हुए हैं. वहीं पर सिलेंडर और करीब तीन ट्रक कोयला गिराया गया है. तीन दर्जन से अधिक कोयले के चूल्हे बनाए गए हैं. एक दर्जन चूल्हों पर मिठाइयां बननी शुरू हो चुकी हैं, तो दो दर्जन से अधिक कोयले के चूल्हे बनाए जा रहे थे. हलवाई ने बताया कि चूल्हे तैयार हो जाने के बाद आज शाम से सभी जगहों पर मिठाइयां बनना शुरू होंगी. ट्रक से आज दूध आएगा, इसके बाद मिठाइयां बनाने का काम किया जाएगा.

VVIP के लिए मऊ के कैटरिंग वाले को 10 करोड़ में पूरा टेंडर

शिवांगी की शादी के लिए आकर्षक पंडाल बनाने से लेकर वीवीआईपी लोगों के खाने-पीने और सजावट की कैटरिंग का काम उत्तर प्रदेश के मऊ के प्रदीप जायसवाल कैटरिंग वाले को दिया गया है, जिसे 10 करोड़ में पूरा टेंडर दिया गया है. वीआईपी पंडाल में अलग से खाना बनाने वाले लोग रहेंगे.

इसमें 150 से अधिक व्यंजन बनाने का टेंडर मिला है. मऊ से दो ट्रक बर्तन लाए गए. कारीगरों ने बताया कि वीआईपी लोगों के खाने का सारा इंतजाम हम लोगों को करना है और इसका कच्चा मटेरियल से लेकर सब्जी तक मऊ से सीधे आ रहे हैं. मऊ से 200 लेबर और कारीगर आ चुके हैं. करीब 50 कारीगर तो एक महीने पहले से यहां हैं. 22 नवंबर तक डेढ़ से 200 और लोग आएंगे.

अनंत सिंह ने पहले बताया है कि चार लाख लोगों के खाने की व्यवस्था की जा रही है, तो सभी लोगों के खाने-पीने के लिए अलग-अलग पंडाल बने हैं. मऊ के कैटरर के अलावा बाढ़ से हलवाई को बुलाया गया है. आज बाढ़ के करीब 200 कारीगर पहुंचे और मिठाई व अन्य खाने के सामान बनाने में जुट गए.

मिठाई के कारीगर ने बताया कि अधिक लोगों के लिए खाना बनाना है, तो 3 दिनों तक लगातार मिठाई बनाने का ही काम चलेगा, जो सुबह से लेकर रात तक होगा और आज से मिठाई बनाकर स्टॉक में रखी जाएगी. बारिश के बावजूद लेबर खाने-पीने के सामान को लेकर हलवाई के पास जाते दिखे. कुल मिलाकर बारिश के बावजूद अनंत सिंह की बेटी की शादी में कोई मुश्किल नहीं दिख रही है और जोश बरकरार है.