रोहित-विराट मिलकर तोड़ेंगे 6 बड़े रिकॉर्ड, पहले वनडे में टूटेगा सचिन का 'वर्ल्ड रिकॉर्ड'

भारत और वेस्टइंडीज का पहला वनडे मैच आज 27 सितंबर को खेला जाएगा. यह मुकाबला तिरुवनंतपुरम स्थित ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. रोहित शर्मा और विराट कोहली, दोनों सीनियर खिलाड़ियों के लिए यह सीरीज बहुत अहम होगी और दोनों पहले वनडे मैच में कई सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं.

रोहित और विराट, दोनों का वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है. विराट ने अब तक वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे में 2261 रन बनाए हैं और 9 सेंचुरी लगा चुके हैं. दूसरी ओर रोहित भी कैरेबियाई टीम के विरुद्ध 1613 रन बनाए हैं. तो यहां जान लीजिए, आज विराट कोहली और रोहित शर्मा मिलकर कितने रिकॉर्ड ध्वस्त कर सकते हैं.

विराट तोड़ेंगे 3 रिकॉर्ड

सबसे तेज 15000 रन- विराट कोहली ने अपने वनडे करियर में 302 पारियों में 14941 रन बना लिए हैं. विराट सिर्फ 59 रन बनाते ही वनडे क्रिकेट में 15000 रन पूरे करने वाले सिर्फ दूसरे खिलाड़ी बन जाएंगे. सचिन तेंदुलकर ने 377 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था, जबकि विराट 303वीं पारी में यह मुकाम हासिल कर सकते हैं.

10 वनडे शतक- विराट दुनिया के अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं, जिन्होंने किसी एक टीम के खिलाफ वनडे में 10 सेंचुरी लगाई हैं. उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ऐसा किया है और अब वेस्टइंडीज के खिलाफ भी ऐसा कर सकते हैं. वेस्टइंडीज के खिलाफ वो 9 शतक लगा चुके हैं. एक और सेंचुरी लगाते ही वो किन्हीं 2 टीमों के खिलाफ 10 या उससे अधिक वनडे शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बन जाएंगे.

सबसे ज्यादा लिस्ट-ए शतक- विराट कोहली अपने लिस्ट-ए करियर में 59 सेंचुरी लगा चुके हैं, जबकि यह विश्व रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर के नाम है, जिन्होंने 60 शतक लगाए थे. वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले वनडे में 100 रन बनाते ही विराट इस मामले में सचिन की बराबरी कर लेंगे.

रोहित तोड़ेंगे 3 बड़े रिकॉर्ड

वनडे में 12000 रन- रोहित शर्मा वनडे में 12000 रन पूरे करने वाले तीसरे भारतीय बनने से सिर्फ 105 रन दूर हैं. रोहित ने अब तक अपने करियर में 280 पारी खेलकर 11895 रन बना लिए हैं. भारत के लिए सिर्फ विराट कोहली (14941) और सचिन तेंदुलकर (18426) ही वनडे में 12 हजार या उससे अधिक रन बना पाए हैं.

बतौर ओपनर 10000 रन- दुनिया में सिर्फ सचिन तेंदुलकर, सनथ जयसूर्या और क्रिस गेल ने वनडे में बतौर ओपनर 10 हजार रन पूरे किए हैं. रोहित शर्मा को बतौर ओपनर 10000 रन पूरे करने के लिए 135 रनों की जरूरत है. अब तक उन्होंने ओपनिंग करते हुए 280 पारियों में 9865 रन बनाए हैं.

2000 चौके- अब तक इंटरनेशनल क्रिकेट में केवल 5 भारतीय बल्लेबाज 2000 या उससे अधिक चौके लगा पाए हैं. रोहित शर्मा सिर्फ 18 चौके लगाते ही ऐसा करने वाले छठे भारतीय बन सकते हैं.

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