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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीGoogle Chrome का नया फीचर पढ़ाई को बनाएगा Interactive, जानें कैसे?

Google Chrome का नया फीचर पढ़ाई को बनाएगा Interactive, जानें कैसे?

Google Chrome में छात्रों के लिए नए AI फीचर्स आए हैं, जो पढ़ाई के दौरान Video और Audio समझने से लेकर Interactive Quiz बनाने तक में मदद करेंगे. जानिए Chrome के नए फीचर्स

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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  • टैब ग्रुप्स, रीडिंग टूल्स पढ़ाई को व्यवस्थित बनाएंगे.

Google Chrome अब पढ़ाई के समय सिर्फ जानकारी देखने का जरिया नहीं रहेगा, बल्कि स्टडी कंटेंट को समझने और रिवाइज करने में भी मदद करेगा. Google ने छात्रों के लिए Chrome में कुछ नए फीचर्स जोड़े हैं, जिनमें AI की मदद से वीडियो और ऑडियो समझना, खुले हुए टैब से इंटरैक्टिव क्विज तैयार करना और अलग-अलग डिवाइस पर काम को उसी जगह से जारी रखना शामिल है. तो आइए जानते हैं कि Google Chrome का नया फीचर पढ़ाई को इंटरैक्टिव कैसे बनाएगा. 

वीडियो और ऑडियो को समझेगा Gemini

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Chrome में Gemini अब YouTube के अलावा दूसरे प्लेटफॉर्म पर मौजूद ऑडियो और वीडियो को भी समझ सकता है. डेस्कटॉप पर छात्र Podcast, दूसरे वेबसाइटों के वीडियो और Lecture Recordings जैसे कंटेंट के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. कंटेंट चलने के बाद Gemini उसमें मौजूद किसी खास जानकारी को खोज सकता है, जरूरी पॉइंट्स सामने ला सकता है और मुश्किल हिस्सों को समझाने में मदद कर सकता है.

Google Chrome पढ़ाई को इंटरैक्टिव कैसे बनाएगा?

Chrome का नया फीचर खुले हुए Tab में मौजूद Study Material से इंटरैक्टिव क्विज तैयार कर सकता है. इसके लिए Google Docs में लिखे Notes, Research Papers या Lecture Videos जैसे कंटेंट का इस्तेमाल किया जा सकता है. Chrome उस कंटेंट से जरूरी कॉन्सेप्ट्स पहचानकर उनसे जुड़े Questions बनाता है, जिससे छात्र अपनी समझ को खुद Test कर सकते हैं. यह फीचर फिलहाल डेस्कटॉप पर इंग्लिश भाषा में US और India में रोल आउट हो रहा है. Google के मुताबिक आने वाले महीनों में इसे और रिजन्स और मोबाइल डिवाइस तक पहुंचाया जाएगा. 

अलग-अलग सब्जेक्ट के Tabs रहेंगे एक साथ

Chrome में मौजूद Tab Groups की मदद से अलग-अलग कोर्स या प्रोजेक्ट्स के Web Pages को एक साथ व्यवस्थित किया जा सकता है. वहीं Split View में दो पेज को एक ही समय पर स्क्रीन पर रखा जा सकता है, जैसे एक तरफ रेफरेंस मटेरियल और दूसरी तरफ असाइनमेंट,  Paired Tabs दोनों पेज को साथ बनाए रखते हैं, जिससे काम बदलने के बाद उसी वर्कस्पेस पर वापस आया जा सकता है. 

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दूसरे डिवाइस पर वहीं से शुरू होगा काम

Chrome अब लैपटॉप और फोन के बीच Tab Transfer को भी बेहतर बना रहा है. एक डिवाइस से दूसरे पर Tab भेजने पर उसकी मौजूदा स्थिति बरकरार रह सकती है. इसमें पेज की स्क्रोल पॉजिशन और अधूरे फॉर्म में भरी गई जानकारी भी शामिल है. इससे दूसरे डिवाइस पर काम खोलने के बाद उसे उसी जगह से जारी किया जा सकता है. 

Reading के लिए भी मिलते हैं कई Tools

Chrome के Reading Tools ऑनलाइन मटेरियल को पढ़ने में मदद करते हैं. Immersive Reading Mode वेबसाइट से अतिरिक्त Visual Elements हटाता है और Font, Letter Spacing और Contrast बदलने का ऑप्शन देता है. Chrome Web Pages को आवाज में पढ़ सकता है, जबकि Android का AI Playback फीचर इन्हें Podcast जैसी बातचीत में बदल सकता है.

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 27 Sep 2026 09:57 AM (IST)
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