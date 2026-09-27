गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाएशियाई खेलों में भारत का जलवा, PM मोदी ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई

एशियाई खेलों में भारत का जलवा, PM मोदी ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को दी बधाई

भारत ने एशियन गेम्स 2026 में अभी तक शानदार प्रदर्शन किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को बधाई दी है.

Written By : रत्नाकर पाण्डेय |  Updated at : 27 Sep 2026 08:15 AM (IST)
Preferred Sources

एशियन गेम्स 2026 में भारतीय एथलीट्स ने अभी तक कमाल का प्रदर्शन किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों की तारीफ की है और उन्हें बधाई भी दी है. सावन बरवाल ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष मैराथन में सिल्वर मेडल जीता. पीएम मोदी ने पुरुषों की मैराथन में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने पर सावन बरवाल को बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर कहा, 'एशियाई खेलों में पुरुषों की मैराथन में ऐतिहासिक सिल्वर मेडल जीतने पर सावन बरवाल को बधाई. यह उपलब्धि इसलिए भी खास है, क्योंकि यह एक नया नेशनल रिकॉर्ड है और चार दशकों से ज्यादा समय में इस इवेंट में भारत का पहला मेडल है.'

रिलेटेड स्टोरी >>

इंडिया
ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, 70 हजार लोगों को किया शिफ्ट
ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, 70 हजार लोगों को किया शिफ्ट
इंडिया
'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा
'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा
इंडिया
यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट के हालात और आतंकवाद…, UNGA में एस. जयशंकर की पांच बड़ी बातें
यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट के हालात और आतंकवाद…, UNGA में एस. जयशंकर की पांच बड़ी बातें
इंडिया
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप

उन्होंने आगे कहा कि साथ ही यह देश का पहला ऐसा एशियाई खेल मैराथन मेडल है, जो भारत के बाहर जीता गया है. उनकी सहनशक्ति और दृढ़ संकल्प ने देश का मान बढ़ाया है. आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं.

कबड्डी में भारत ने जीता गोल्ड

इससे पहले पीएम मोदी ने भारतीय महिला कबड्डी टीम को ईरान के खिलाफ 37-34 से जीत हासिल करते हुए 'गोल्ड मेडल' जीतने पर बधाई दी. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक्स पर लिखा, 'महिला कबड्डी टीम के लिए कितना रोमांचक फाइनल और शानदार गोल्ड है. हमारी खिलाड़ियों को बधाई. टीम ने अद्भुत साहस, संयम और टीमवर्क का प्रदर्शन किया है. भारत को अपने कबड्डी चैंपियंस पर गर्व है. भविष्य में और भी सफलताओं के लिए शुभकामनाएं.'

महिला टीम के गोल्ड मेडल जीतने के कुछ घंटों बाद भारतीय पुरुष कबड्डी टीम ने ईरान के खिलाफ फाइनल में 40-34 से जीत दर्ज की.

पीएम मोदी ने पुरुष टीम की तारीफ में लिखा, 'एक बार फिर चैंपियन. एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल बरकरार रखने पर हमारी पुरुष कबड्डी टीम को बधाई. उनके दृढ़ संकल्प ने देश का मान बढ़ाया है. उनकी सफलता कई उभरते हुए खिलाड़ियों को भी प्रेरित करेगी. पूरी टीम को उनके भविष्य के प्रयासों के लिए शुभकामनाएं.'

भारत की तिलोत्तमा सेन, विदरसा विनोद कोचलुमकल और आशी चौकसे ने महिलाओं के 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में कुल 1,763 प्वाइंट्स के साथ सिल्वर मेडल जीता. इस तिकड़ी की तारीफ में पीएम मोदी ने कहा, "तिलोत्तमा सेन, विदरशा विनोद कोचालुमकल और आशी चौकसे ने बेहतरीन सटीकता का प्रदर्शन किया. एशियन गेम्स में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में सिल्वर मेडल जीतने पर उन्हें बधाई. वे भविष्य में और भी कई सफलताएं हासिल करें."

मिक्स्ड डबल्स में भारत को ब्रॉन्ज

वहीं, मानुष शाह और दीया चितले की जोड़ी ने वर्ल्ड नंबर-4 जोड़ी को हराकर जीता मिक्स्ड डबल्स में कांस्य पदक अपने नाम किया. हालांकि, सेमीफाइनल में वर्ल्ड नंबर-2 जोड़ी वांग चुकिन और सुन यिंगशा के हाथों भारतीय जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा. सेमीफाइनल में हारने वाली दोनों जोड़ियों को कांस्य पदक मिलता है. ऐसे मानुष-दीया ने एशियन गेम्स के इतिहास में भारत का टेबल टेनिस में चौथा पदक सुनिश्चित किया.

उनकी इस उपलब्धि पर पीएम मोदी ने कहा, "एशियन गेम्स में मिक्स्ड डबल्स टेबल टेनिस इवेंट में ब्रॉन्ज मेडल जीतने पर मानुष शाह और दीया चितले को बधाई. यह मेडल भारत में टेबल टेनिस की बढ़ती लोकप्रियता में एक और गर्व का पल जोड़ता है. उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं. उनका दृढ़ संकल्प कई युवा खिलाड़ियों को इस खेल को अपनाने और बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए प्रेरित करेगा."

इनपुट - आईएएनएस

यह भी पढ़ें : ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, 70 हजार लोगों को किया शिफ्ट

About the author रत्नाकर पाण्डेय

रत्नाकर पाण्डेय एक डायनामिक मीडिया प्रोफेशनल हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 10 साल से ज़्यादा का अनुभव है. वे खबरों को साफ, सटीक और असरदार तरीके से पेश करने में माहिर हैं. नेशनल और इंटरनेशनल मुद्दों के साथ-साथ उन्हें स्पोर्ट्स की गहरी समझ है. वे खेल से जुड़ी खबरें और एनालिसिस को आसान और दिलचस्प भाषा में लिखते हैं, जिससे पाठक सीधे जुड़ाव महसूस करते हैं.

मीडिया के अलावा रत्नाकर पाण्डेय एक सिंगर और म्यूजिक कंपोज़र भी हैं. शब्दों और संगीत दोनों पर उनकी अच्छी पकड़ है, जो उनकी सोच और क्रिएटिविटी को अलग पहचान देती है. यही वजह है कि उनकी लेखनी में जानकारी के साथ-साथ एक खास फ्लो और फील भी नजर आता है.
Read More
Published at : 27 Sep 2026 08:15 AM (IST)
Tags :
PM Modi INDIA Asian Games 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, 70 हजार लोगों को किया शिफ्ट
ओडिशा में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, 70 हजार लोगों को किया शिफ्ट
इंडिया
'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा
'आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को कठघरे में लाना होगा', UNGA में जयशंकर ने पाक को घेरा
इंडिया
यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट के हालात और आतंकवाद…, UNGA में एस. जयशंकर की पांच बड़ी बातें
यूक्रेन वॉर, मिडिल ईस्ट के हालात और आतंकवाद…, UNGA में एस. जयशंकर की पांच बड़ी बातें
इंडिया
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप
'रजिस्ट्रेशन कैंप से मामले को दबाने की फिराक में ECI’, कांग्रेस का बड़ा आरोप
Advertisement

वीडियोज

Patiala University Mystery: पटियाला की यूनिवर्सिटी में साए का आतंक !
SIR Controversy: 'लोकतंत्र में चुनाव आयोग की अहम भूमिका'- Chirag Paswan | Gyanesh Kumar | EC
Chitra Tripathi | SIR Controversy: बैठक तो कर ली Gyanesh Kumar ने... सवालों का जवाब कब?| Voter List
PM Modi joins 'Bhajan clubbing' : भजन से 'वोट वंदन'? | ABP News
Punjab University: पंजाब की यूनिवर्सिटी में 'भूत' पर क्लेश! | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
गोरखपुर: सांसद रविकिशन ने पार्षद को फोन कर पूछा- 'सपा ज्वाइन कई लेहला का?'
इंडिया
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
SIR विवाद: 'जनादेश को स्वीकार करना सीखें', EC के समर्थन में उतरे चंद्रबाबू नायडू
टेलीविजन
अब कहां हैं एक्ट्रेस रक्षंदा खान? 40 की उम्र में हिंदू एक्टर सचिन त्यागी से की थी शादी
अब कहां हैं एक्ट्रेस रक्षंदा खान? 40 की उम्र में हिंदू एक्टर से की थी शादी
क्रिकेट
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
'कभी यह ख्याल नहीं आएगा कि...', रोहित शर्मा ने 2027 ODI वर्ल्ड कप को लेकर दिया बड़ा बयान
इंडिया
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
Video: कुणाल घोष की गाड़ी पर हमला, फेंके गए अंडे, TMC विधायक बोले- यह जंगलराज
पंजाब
पंजाब: LPU में छात्रा की रेप की खबर पर भड़के छात्र, देर रात यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़
पंजाब: LPU में छात्रा की रेप की खबर पर भड़के छात्र, देर रात यूनिवर्सिटी में तोड़फोड़
एग्रीकल्चर
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
क्या अक्टूबर में आ सकती है पीएम किसान योजना की 24वीं किस्त? जान लीजिए अपडेट
Home Tips
How To Increase Shower Pressure: बाथरूम के शॉवर से धीमा आ रहा पानी, ऐसे बढ़ाएं प्रेशर
बाथरूम के शॉवर से धीमा आ रहा पानी, ऐसे बढ़ाएं प्रेशर
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
ENT LIVE
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
Hanuman Ansh के बाद Anupriya Nagar का अगला प्रोजेक्ट, Bageshwar Dham पर बन सकती है फिल्म?
ENT LIVE
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Oscars 2027 में भारत की Official Entry बनी Marathi फिल्म Gondhal
Embed widget