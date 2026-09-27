अब फोन में होगी आपकी पूरी Wardrobe, Google Photos का नया AI फीचर

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom गूगल फोटोज का AI-पावर्ड वार्डरोब अब डिजिटल क्लोसेट बनाएगा.

यह तस्वीरों से कपड़े पहचानकर उनका डिजिटल संग्रह बनाएगा.

उपयोगकर्ता छह कपड़ों से आउटफिट बनाकर वर्चुअल ट्राई ऑन करें.

भारत, अमेरिका, ब्राजील में उपलब्ध; 1000+ फोटो आवश्यक.

अलमारी में कपड़े बहुत हों तो यह याद रखना आसान नहीं होता कि कौन-सा कपड़ा पहले से मौजूद है और उसे किसके साथ पहना जा सकता है. अब Google Photos इसी काम को डिजिटल तरीके से आसान बनाने की कोशिश कर रहा है. कंपनी ने अपने AI-powered Wardrobe फीचर को भारत समेत कुछ और देशों में उपलब्ध कराया है.

यह फीचर Google Photos में मौजूद पुरानी तस्वीरों को देखकर उनमें नजर आने वाले कपड़ों को पहचान कर एक Digital Closet तैयार करता है. इसके अलावा, यूजर अलग-अलग कपड़ों को मिलाकर Outfit भी बना सकते हैं और उन्हें वर्चुअली Try On करके देख सकते हैं.

Photos से खुद तैयार होगी Digital Wardrobe

Wardrobe फीचर फोन में सेव तस्वीरों को इस्तेमाल करके कपड़ों का डिजिटल कलेक्शन बनाता है. यह Tops, Bottoms और Skirts जैसी कैटेगरी में कपड़ों को व्यवस्थित कर सकता है. यूजर इन आइटम्स को देखकर अलग-अलग कॉम्बिनेशन तैयार कर सकते हैं और अपने Outfits सेव कर सकते हैं.

इसके लिए Google Photos पिछले चार साल की तस्वीरों को स्कैन करता है. यूजर को Face Groups ऑन करना होगा और यह बताना होगा कि तस्वीरों में कौन-सा चेहरा उनका है. इसके बाद AI तस्वीरों में मौजूद कपड़ों को पहचानकर Wardrobe में जोड़ता है.

एक साथ 6 कपड़ों से बनाएं Outfit

Digital Closet तैयार होने के बाद यूजर एक Outfit में अधिकतम छह आइटम्स चुन सकते हैं. जैसे Shirt, Trousers और Shoes को मिलाकर नया कॉम्बिनेशन बनाया जा सकता है. तैयार Outfit को नाम देकर सेव किया जा सकता है या बिना नाम के भी रखा जा सकता है. कपड़ों को अलग-अलग प्रकार के हिसाब से फिल्टर करने और हाल में पहने गए आइटम्स देखने का ऑप्शन भी मिलता है.

AI से Virtual Try On भी मिलेगा

Wardrobe का एक खास हिस्सा Virtual Try On है. सेव किए गए Outfit को चुनकर यूजर उसका AI-generated Look बनवा सकते हैं, जिसमें वह Outfit खुद पर कैसा दिख सकता है, यह देखा जा सकता है. तैयार रिजल्ट को सेव या शेयर किया जा सकता है. पसंद न आने पर रिजनरेट से दूसरा रिजल्ट भी बनाया जा सकता है.

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Google Photos में ऐसे बनाएं Digital Closet

Google Photos ऐप खोलें और नीचे दिए गए Collections सेक्शन में जाकर Wardrobe चुनें और Build my wardrobe पर टैप करें. इसके बाद Photos कपड़ों को पहचानने के लिए जरूरी तस्वीरों को स्कैन करेगा. प्रक्रिया पूरी होने पर Notification मिलेगा.

भारत में किन यूजर्स को मिलेगा फीचर?

Wardrobe फीचर भारत, अमेरिका और ब्राजील में उपलब्ध है. यह Google AI Pro और Ultra Subscribers के साथ कुछ अन्य एलिजेबल यूजर्स के लिए भी रोलआउट हो रहा है. आमतौर पर इसके लिए यूजर की 1,000 से ज्यादा Photos की जरूरत होती है. Android पर इसे इस्तेमाल करने के लिए Android 10 या उसके बाद का वर्जन चाहिए और Face Groups भी ऑन होना जरूरी है.

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