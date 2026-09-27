Lamborghini गाने पर हसीना के डांस ने लूटी महफिल, दीवाना कर देगा वीडियो
वायरल हो रहे इस वीडियो में खूबसूरत डांसिंग क्वीन का स्टाइल स्टेटमेंट देखने लायक है. ग्रीन कलर के ऑल-कैजुअल आउटफिट, क्रॉप टॉप और ओवरसाइज़्ड जैकेट में यह हसीना बेहद स्टाइलिश नजर आ रही है.
सोशल मीडिया पर आए दिन एक से बढ़कर एक डांस वीडियो तहलका मचाते रहते हैं. लेकिन इस बार इंटरनेट का पारा चढ़ा रही है एक बेहद मॉडर्न और हुस्न की मल्लिका, जिसने अपने कातिलाना मूव्स से पूरे सोशल मीडिया को अपना दीवाना बना लिया है.
पंजाबी के सुपरहिट बीट ट्रैक 'लैम्बोर्गिनी' (Lamborghini) पर इस हसीना के डांस स्टेप्स और चेहरे के बिंदास एक्सप्रेशंस को देखकर लोग अपनी नजरें नहीं हटा पा रहे हैं. सड़क पर फिल्माया गया यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और देखने वाले बस यही कह रहे हैं कि इस डांस ने सच में महफिल लूट ली है.
ग्रीन आउटफिट में ढाया कहर
वायरल हो रहे इस वीडियो में खूबसूरत डांसिंग क्वीन का स्टाइल स्टेटमेंट देखने लायक है. ग्रीन कलर के ऑल-कैजुअल आउटफिट, क्रॉप टॉप और ओवरसाइज़्ड जैकेट में यह हसीना बेहद स्टाइलिश नजर आ रही है. सड़क के किनारे खुले बालों में जिस बेफिक्री और बिंदास अंदाज में वह डांस शुरू करती है, वह हर किसी का ध्यान खींच लेता है. उनका यह कूल और स्पोर्टी लुक उनके डांस के साथ बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है.
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कातिलाना एक्सप्रेशंस और कमाल के डांस मूव्स
'लैम्बोर्गिनी' गाने की हर बीट पर हसीना के मूव्स और चेहरे के एक्सप्रेशंस इतने परफेक्ट हैं कि कोई भी उनका फैन हो जाए. वीडियो की शुरुआत में उनका क्यूट और फंकी एटीट्यूड दिखता है, तो वहीं आगे चलकर उनके ग्रेसफुल और एनर्जेटिक डांस स्टेप्स देखने को मिलते हैं. गाने के बोल के साथ उनके हाथों के इशारे और चेहरे की हंसी ने वीडियो में चार चांद लगा दिए हैं. उनके हर एक स्टेप में एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा है.
इंटरनेट पर मची सनसनी, फैंस हुए दीवाने
जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया, देखते ही देखते इस पर व्यूज और लाइक्स की बारिश शुरू हो गई. यूजर्स इस वीडियो को लगातार री-शेयर कर रहे हैं और कमेंट सेक्शन में तारीफों के पुल बांध रहे हैं. लोग न सिर्फ उनके डांस की तारीफ कर रहे हैं बल्कि उनके फैशन सेंस और स्माइल पर भी पूरी तरह से फिदा हो चुके हैं.
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यूजर्स ने कमेंट्स में लुटाया जमकर प्यार
वीडियो पर नेटिजन्स दिल खोलकर अपने रिएक्शंस दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि "इस डांस और एनर्जी के आगे तो बड़ी-बड़ी अभिनेत्रियां भी फेल हैं." वहीं एक और यूजर ने चुटकी लेते हुए कमेंट किया कि "इस हसीना के एक्सप्रेशंस इतने कातिलाना हैं कि बार-बार वीडियो देखने का मन कर रहा है." कुल मिलाकर इस डांस वीडियो ने इंटरनेट पर आग लगा रखी है और लोग इसे लूप में देखकर जमकर एन्जॉय कर रहे हैं.
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