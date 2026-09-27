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हिंदी न्यूज़टेक्नोलॉजीHMD का नया 5G फोन तैयार, Vibe 2 Pro में Dimensity 6300 की ताकत

HMD का नया 5G फोन तैयार, Vibe 2 Pro में Dimensity 6300 की ताकत

HMD Vibe 2 Pro 29 सितंबर को भारत में दस्तक देने वाला है. लॉन्च से पहले फोन के कैमरा, चिपसेट और बैटरी जैसे फीचर्स सामने आ गए हैं. जानें इस नए 5G फोन में क्या खास मिलेगा.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 27 Sep 2026 09:27 AM (IST)
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  • Indus AI 22 भारतीय भाषाओं का समर्थन करेगा इसमें.

स्मार्टफोन मार्केट में सितंबर का आखिरी हफ्ता नए डिवाइसेज की एंट्री के लिए खास रहने वाला है. HMD ने अपने Vibe सीरीज के अगले स्मार्टफोन की भारत में लॉन्च डेट कन्फर्म कर दी है. कंपनी का नया HMD Vibe 2 Pro 29 सितंबर को भारतीय बाजार में पेश किया जाएगा. लॉन्च से पहले फोन के कलर ऑप्शन और कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन भी सामने आ गए हैं. कंपनी इस फोन को Flipkart के जरिए बिक्री के लिए उपलब्ध कराएगी. फोन में MediaTek Dimensity 6300 चिपसेट, 6,000mAh बैटरी और 64MP का रियर कैमरा दिया जाएगा. 

120Hz डिस्प्ले के साथ आएगा फोन

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Flipkart पर बनाए गए फोन के माइक्रोसाइट के अनुसार HMD Vibe 2 Pro में 6.78 इंच का Full-HD+ डिस्प्ले मिलेगा. इसमें 120Hz रिफ्रेश रेट दिया गया है. फोन को Aqua Green, Cosmic Purple और Silver Mist कलर में पेश किया जाएगा. 

Dimensity 6300 से मिलेगा 5G सपोर्ट

HMD Vibe 2 Pro में MediaTek Dimensity 6300 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ 8GB तक RAM और 128GB की इंटरनल स्टोरेज मिलेगी. कंपनी ने फोन में 6,000mAh की बैटरी दी है, जो 33W वायर्ड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करती है. फोन Android 16 पर चलेगा.

HMD Vibe 2 Pro 29 का कैमरा कैसा होगा

कैमरा सेटअप की बात करें तो पीछे डुअल कैमरा सिस्टम मिलेगा.  इसमें 64MP Sony IMX682 मेन सेंसर के साथ 2MP मैक्रो कैमरा शामिल है. सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए फोन में 13MP फ्रंट कैमरा दिया गया है. 

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इतनी भारतीय भाषाओं में काम करेगा Indus AI

फोन में HMD का Indus AI भी मिलेगा. कंपनी के मुताबिक यह फीचर 22 भारतीय भाषाओं को सपोर्ट कर सकता है.  Vibe 2 Pro में AI फीचर के साथ भारतीय भाषाओं पर भी फोकस किया गया है. 

Vibe सीरीज का दूसरा फोन होगा

HMD Vibe 2 Pro भारत में कंपनी की Vibe सीरीज का दूसरा स्मार्टफोन होगा. इससे पहले HMD ने मई में Vibe 2 5G लॉन्च किया था. इसकी शुरुआती कीमत 10,999 रुपये थी. उसमें 6.7 इंच 120Hz डिस्प्ले, 50MP मेन कैमरा और 6,000mAh बैटरी के साथ 18W वायर्ड चार्जिंग दी गई थी. वहीं अब HMD Vibe 2 Pro की भारत में लॉन्चिंग 29 सितंबर को होगी और इसकी बिक्री Flipkart के जरिए की जाएगी. 

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About the author मानसी उपाध्याय

मानसी उपाध्याय करीब दो साल से डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में काम कर रही हैं. मूल रूप से उत्तराखंड से जुड़ी मानसी ने अपनी स्कूली शिक्षा केंद्रीय विद्यालय से पूरी की. इसके बाद उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीए (ऑनर्स) हिंदी पत्रकारिता की पढ़ाई की और वर्तमान में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय से मास्टर्स इन जर्नलिज्म कर रही हैं. पत्रकारिता में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत अक्टूबर 2024 में एबीपी नेटवर्क से की. अब वह डिजिटल कंटेंट राइटिंग के क्षेत्र में सक्रिय हैं. उन्हें फीचर और इंफॉर्मेटिव स्टोरीज लिखने के साथ-साथ स्क्रिप्ट राइटिंग, सोशल मीडिया और रिसर्च आधारित कंटेंट तैयार करने में रुचि है. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं पर अच्छी पकड़ रखने वाली मानसी ऐसी स्टोरीज लिखना पसंद करती हैं, जो पाठकों को नई और जरूरी जानकारी आसान भाषा में दें. उनकी कोशिश रहती है कि कंटेंट सिर्फ जानकारी देने वाला ही नहीं, बल्कि पढ़ने में दिलचस्प और पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा हुआ भी हो.
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Published at : 27 Sep 2026 09:27 AM (IST)
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