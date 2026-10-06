एक ओवर में 6 छक्के से सबसे तेज शतक तक, वैभव सूर्यवंशी ने बताए अपने 6 बड़े लक्ष्य

वैभव सूर्यवंशी को क्रिकेट जगत में सदियों में आने वाले टैलेंट के रूप में देखा जा रहा है. भारत के युवा खिलाड़ी ने अब तक अपनी बैटिंग से सबका ध्यान खींचा है. उन्हें जहां भी मौका मिल रहा है, वहां कमाल कर रहे हैं. अब 15 साल के वैभव ने अपने 6 बड़े लक्ष्य के बारे में बात की है, जिसमें एक ओवर में 6 छक्के और सबसे तेज शतक भी शामिल है.

स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए वैभव से बगैर सोचे-समझे 6 लक्ष्य को रैंक करवाया गया. उन्होंने एक ओवर में 6 छक्के लगाने को सबसे ऊपर रखा. इसके अलावा उन्होंने बाकी टारगेट के बारे में बात की. तो आइए जानते हैं कि ब्लाइंड रैंकिंग क्या है.

6 Ball-க்கு 6 Six அடிக்கணும் - Vaibhav Sooryavanshi🔝🔥 📺 காணுங்கள் | #INDvWI 1st T20I | நாளை, 6:00 PM | JioHotstar & Star Sports 1 தமிழில் #StarSportsTamil #TeamIndia https://t.co/DnZ6bnG5DQ — Star Sports Tamil (@StarSportsTamil) October 5, 2026

वैभव सूर्यवंशी के 6 टारगेट

एक ओवर में 6 छक्के- वैभव ने एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाली बात को रैंकिंग में टॉप पर रखा.

सबसे तेज T20I शतक- युवा भारतीय खिलाड़ी ने टी20 इंटरनेशनल के इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने वाली बात को दूसरे पायदान पर रखा.

सबसे लंबा छक्का- क्रिकेट के इतिहास में सबसे लंबा छक्का लगाने की इच्छा को वैभव ने तीसरे पायदान की जगह दी.

टी20 इंटरशनेशनल में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक- वैभव सूर्यवंशी ने T20I में भारत के लिए सबसे ज्यादा शतक लगाने वाली बात को चौथे नंबर पर रखा.

आखिरी गेंद पर छक्का लगाकर मैच जिताना- वैभव ने इस बात को पांचवें नंबर पर रखा.

क्रिकेट के इतिहास में याद रखा जाने वाला कैच- कई कैच क्रिकेट इतिहास का हिस्सा बन चुके हैं. ऐसे ही वैभव से पूछा गया कि आप इतिहास में दर्ज होने वाले कैच को कहां रखना चाहेंगे. इसके लिए उन्होंने छठा और सबसे अंतिम स्थान चुना.

वैभव सूर्यवंशी का अंतर्राष्ट्रीय करियर

वैभव ने अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 8 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेल लिए हैं. इन मैचों की 8 पारियों में बैटिंग करते हुए वैभव के बल्ले से 246 रन निकले. इस दौरान उनका औसत 30.75 का और स्ट्राइक रेट 186.36 का रहा. वह 2 अर्धशतक लगा चुके हैं, जिसमें हाई स्कोर 81 रनों का है. वैभव ने जुलाई में इंग्लैंड के खिलाफ टी20 मैच खेलते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था.

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