हर महीने 3000 का बिल आता है तो कितने पैनल वाला सोलर लगवाएं? जानें हिसाब

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बढ़ते बिजली बिलों से राहत पाने को सोलर पैनल लगवाएं.

3000 बिल के लिए 3kW सोलर सिस्टम सही.

8-9 पैनलों के लिए 200-250 वर्ग फीट छत जरूरी.

लागत 1.5-1.75 लाख, जिस पर 78,000 रुपये तक सब्सिडी.

हर कोई अपने घर के बढ़ते बिजली बिल से परेशान है. खासतौर पर गर्मियों में और सर्दियों में तो बिजली के उपकरणों का ज्यादा इस्तेमाल होने पर बिल काफी बढ़चढ़कर आता है. लेकिन पिछले कुछ समय में लोगों को बिजली के बिल से राहत दिलाने के लिए एक दूसरा ऑप्शन भी मार्केट में आ चुका है. अब बहुत से लोग अपने घरों में सोलर पैनल लगवाकर बिजली से जुड़ी अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं.

अगर आपके घर का बिजली का बिल 3000 रुपये के करीब आ रहा है तो आप सोलर पैनल लगवाकर अपने इस बिल को बिल्कुल जीरो तक ले जा सकत ेहैं. सोलर लगवाने के बाद न सिर्फ बिजल बिल से निजात मिल जाती है. बल्कि सरकार की योजनाओं के जरिए सब्सिडी का फायदा भी अलग से मिलता है. चलिए आपको बताते हैं कि 3000 रुपये बिजली बिल के हिसाब से आपको कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए और इसमें कितना खर्च आएगा.

बिल से समझें कितने किलोवाट का सोलर है जरूरी

किसी भी घर के लिए सोलर पैनल चुनने का सबसे आसान तरीका होता है उसका बिजली का बिल देखना. अगर आपका हर महीने का औसत बिल 3000 रुपये आ रहा है. तो इसका मतलब है कि आप महीने में करीब तीन सौ से साढ़े तीन सौ यूनिट बिजली खर्च कर रहे हैं. इतनी बिजली की खपत को पूरी तरह से कवर करने के लिए आपको तीन किलोवाट 3kW क्षमता का सोलर सिस्टम लगवाना एकदम सही रहेगा.

तीन किलोवाट का सोलर सेटअप हर महीने औसतन तीन सौ से साढ़े तीन सौ यूनिट बिजली आसानी से पैदा कर देता है, जिससे आपकी बिजली की जरूरतें पूरी हो जाती हैं. इसके अलावा अगर आगे चलकर आप घर पर कोई नया इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या एसी बढ़ाना भी चाहते हैं. तो यह तीन किलोवाट का सिस्टम आसानी से लोड संभाल लेगा.





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कितने सोलर पैनल लगेंगे?

जब आप तीन किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाने का सोचते हैं. तो सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इसके लिए छत पर कितनी जगह चाहिए और कितने पैनल लगेंगे. आजकल मार्केट में 350 से 400 वाट के हाई-एफिशिएंसी सोलर पैनल आसानी से मिल जाते हैं. जिसके हिसाब से 3 किलोवाट के लिए आपको कुल 8 से 9 पैनल लगवाने होंगे.

कितनी जगह की होगी जरूरत?

इन सभी पैनलों को लगाने के लिए आपकी छत पर लगभग 200 से 250 वर्ग फीट की खुली और धूप वाली जगह होनी चाहिए जहां पर दिनभर सीधी धूप आती रहे. अगर छत पर किसी पेड़ या पास की इमारत की छाया पड़ती है. तो पैनलों की जनरेशन कम हो सकती है. इसलिए खुली जगह का होना बहुत जरूरी है. सही एंगल पर फिट किए गए यह पैनल बिना किसी दिक्कत के अगले कई सालों तक लगातार आपको फ्री बिजली बनाकर देते रहेंगे.

कुल खर्च और सरकारी सब्सिडी

सोलर पैनल लगवाने की शुरुआती कीमत देखकर लोग थोड़ा घबरा जाते हैं. लेकिन इसमें मिलने वाली सब्सिडी से यह खर्चा बहुत कम रह जाता है. 3 किलोवाट के ऑन-ग्रिड सोलर सिस्टम को लगवाने का कुल खर्च लगभग डेढ़ से पौने दो लाख रुपये के आसपास आता है. लेकिन प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सरकार इस पर करीब 78 हजार रुपये तक की सीधी सब्सिडी देती है.

जिससे आपकी जेब पर पड़ने वाला बोझ आधा हो जाता है. सब्सिडी मिलने के बाद आपकी लागत घटकर न के बराबर रह जाती है और हर महीने जो 3 हजार रुपये आपके बिल में बचते हैं. उससे यह पूरा खर्च महज 2 से 2.5 साल में ही वसूल हो जाता है. उसके बाद के बाकी साल आपको बिल्कुल मुफ्त बिजली मिलती है.





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