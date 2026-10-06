Why Wall Paint Peels Off With Posters: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाना घर में आम बात है. लेकिन कई बार इन्हें हटाने के बाद दीवार का पेंट भी साथ में निकल जाता है. कहीं पेंट की परत उखड़ी हुई नजर आती है, तो कहीं दीवार पर दाग या पैच बन जाते हैं. अगर आपके घर में भी कैलेंडर या पोस्टर हटाने के बाद दीवार का पेंट खराब हो जाता है, तो इसकी एक वजह सिर्फ उन्हें चिपकाना नहीं हो सकती. दीवार की नमी, पहले से कमजोर पेंट और सतह की खराब स्थिति भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती है.

दीवार का पेंट क्यों उखड़ता है?

पेंट को दीवार पर टिके रहने के लिए साफ, मजबूत और पर्याप्त सूखी सतह की जरूरत होती है. अगर दीवार के अंदर नमी है या सतह पर पहले से पेंट की परत ढीली है, तो ऊपर लगी चीज हटाते समय पेंट आसानी से निकल सकता है. नमी भी पेंट की पकड़ को कमजोर कर सकती है. बाथरूम, किचन, खिड़की के आसपास या ऐसी जगह जहां हवा का आना-जाना कम हो, वहां यह परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है. इन जगहों पर भाप, पानी या नमी दीवार को प्रभावित कर सकती है.

कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पहले दीवार जरूर देखें

अगर आप किसी दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने वाले हैं, तो पहले यह देख लें कि वहां पेंट पहले से ढीला तो नहीं है. अगर पेंट छूने पर निकल रहा है, जगह-जगह बुलबुले बने हैं या दीवार पर नमी के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहां कुछ चिपकाने से पहले समस्या को ठीक करना बेहतर है. दीवार पर अगर पहले से पेंट उखड़ रहा है, तो कैलेंडर या पोस्टर हटाते समय उसके साथ और पेंट निकल सकता है. इसलिए ऐसी दीवार पर सीधे कोई चीज लगाने के बजाय पहले सतह की स्थिति ठीक करना जरूरी है.





दीवार पर नमी है तो पहले इसे ठीक करें

अगर कैलेंडर या पोस्टर के पीछे की दीवार पर नमी रहती है, तो सिर्फ नया पेंट करने से समस्या लंबे समय तक खत्म नहीं होगी. पानी कहां से आ रहा है, यह पता करना जरूरी है. पाइप में लीकेज, दीवार में सीलन या बाहर से पानी आने जैसी समस्या हो तो पहले उसका समाधान करना चाहिए. लगातार नमी वाली दीवार पर नया पेंट करने से कुछ समय बाद फिर से पेंट उखड़ सकता है.

पहले से उखड़ा पेंट सीधे न ढकें

अगर दीवार पर पहले से पेंट की परत निकल रही है, तो उसके ऊपर सीधे नया पेंट करने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. ढीली और उखड़ी हुई परत को पहले हटाना जरूरी है. इसके बाद दीवार से धूल, गंदगी और दूसरी गंदगी साफ करनी चाहिए. मजबूत और साफ सतह मिलने के बाद ही आगे की पेंटिंग करनी चाहिए. इससे नई पेंट की परत को दीवार के साथ बेहतर पकड़ मिलती है.

दीवार को पूरी तरह सूखने दें

कई लोग दीवार की ऊपरी सतह सूखी देखकर तुरंत पेंट या कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर दीवार के अंदर नमी बची हुई है, तो बाद में पेंट उखड़ने की परेशानी फिर सामने आ सकती है. इसलिए दीवार को पर्याप्त समय तक सूखने देना जरूरी है. खासकर अगर दीवार पर पहले नमी, सीलन या पानी का असर रहा हो, तो जल्दबाजी में पेंट नहीं करना चाहिए.





प्राइमर लगाने से भी मिल सकती है मदद

दीवार की सतह ठीक करने के बाद उपयुक्त प्राइमर लगाया जा सकता है. प्राइमर पेंट के लिए बेहतर बेस तैयार करने में मदद करता है और नई पेंट की परत की पकड़ को बेहतर कर सकता है. हालांकि सिर्फ प्राइमर लगाने से सक्रिय सीलन या पानी के रिसाव की समस्या खत्म नहीं होती. अगर दीवार में लगातार नमी आ रही है, तो पहले उसके स्रोत को ठीक करना जरूरी है.

कैलेंडर या पोस्टर लगाने वाली जगह का ध्यान रखें

अगर किसी खास दीवार पर बार-बार कैलेंडर या पोस्टर लगाने के बाद पेंट खराब होता है, तो उस जगह की स्थिति जरूर देखें. खासकर खिड़की, एसी, किचन या ऐसे हिस्से जहां नमी जमा होती हो, वहां दीवार को समय-समय पर चेक करते रहें. अगर वहां सीलन, दाग, पेंट में बुलबुले या पेंट के ढीले होने के संकेत दिखाई दें, तो समस्या बढ़ने से पहले उसे ठीक करना बेहतर है. शुरुआती स्तर पर दीवार की परेशानी को ठीक करना पूरी दीवार दोबारा पेंट कराने से आसान हो सकता है.

इसे भी पढ़ें : Kitchen Tips: सब्जी काटते-काटते खराब हो गई चाकू, घर में ही ऐसे करें धारदार

घर में नमी कम रखें

दीवार का पेंट लंबे समय तक ठीक रखने के लिए घर में नमी को नियंत्रित करना भी जरूरी है. बाथरूम में नहाने के दौरान और उसके बाद एग्जॉस्ट फैन चलाना मददगार हो सकता है. किचन में खाना बनाते समय चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करने से भाप और नमी को बाहर निकालने में मदद मिलती है. जहां संभव हो, घर में हवा का सही आना-जाना बनाए रखें. लगातार ज्यादा नमी रहने पर दीवार और पेंट दोनों प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए अगर कैलेंडर या पोस्टर हटाते ही दीवार का पेंट निकल जाता है, तो सिर्फ उसे चिपकाने के तरीके को जिम्मेदार न मानें. पहले दीवार की सतह, नमी और पुराने पेंट की स्थिति देखें. ढीले पेंट को हटाकर सतह साफ करें, दीवार को अच्छी तरह सूखने दें और जरूरत के हिसाब से सही प्राइमर और पेंट का इस्तेमाल करें.

इसे भी पढ़ें : Wooden Table Cleaning: क्या फीकी पड़ गई है लकड़ी की मेज? बिना पॉलिश ऐसे चमकाएं