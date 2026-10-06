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हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलHome TipsHow To Fix Peeling Paint: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार

How To Fix Peeling Paint: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार

Home Tips: अगर दीवार के अंदर नमी है या सतह पर पहले से पेंट की परत ढीली है, तो ऊपर लगी चीज हटाते समय पेंट आसानी से निकल सकता है. नमी भी पेंट की पकड़ को कमजोर कर सकती है.

Written By : सोनम |  Updated at : 06 Oct 2026 03:20 PM (IST)
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Why Wall Paint Peels Off With Posters: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाना घर में आम बात है. लेकिन कई बार इन्हें हटाने के बाद दीवार का पेंट भी साथ में निकल जाता है. कहीं पेंट की परत उखड़ी हुई नजर आती है, तो कहीं दीवार पर दाग या पैच बन जाते हैं. अगर आपके घर में भी कैलेंडर या पोस्टर हटाने के बाद दीवार का पेंट खराब हो जाता है, तो इसकी एक वजह सिर्फ उन्हें चिपकाना नहीं हो सकती. दीवार की नमी, पहले से कमजोर पेंट और सतह की खराब स्थिति भी इसके पीछे जिम्मेदार हो सकती है.

दीवार का पेंट क्यों उखड़ता है?

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पेंट को दीवार पर टिके रहने के लिए साफ, मजबूत और पर्याप्त सूखी सतह की जरूरत होती है. अगर दीवार के अंदर नमी है या सतह पर पहले से पेंट की परत ढीली है, तो ऊपर लगी चीज हटाते समय पेंट आसानी से निकल सकता है. नमी भी पेंट की पकड़ को कमजोर कर सकती है. बाथरूम, किचन, खिड़की के आसपास या ऐसी जगह जहां हवा का आना-जाना कम हो, वहां यह परेशानी ज्यादा देखने को मिल सकती है. इन जगहों पर भाप, पानी या नमी दीवार को प्रभावित कर सकती है.

कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पहले दीवार जरूर देखें

अगर आप किसी दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने वाले हैं, तो पहले यह देख लें कि वहां पेंट पहले से ढीला तो नहीं है. अगर पेंट छूने पर निकल रहा है, जगह-जगह बुलबुले बने हैं या दीवार पर नमी के निशान दिखाई दे रहे हैं, तो वहां कुछ चिपकाने से पहले समस्या को ठीक करना बेहतर है. दीवार पर अगर पहले से पेंट उखड़ रहा है, तो कैलेंडर या पोस्टर हटाते समय उसके साथ और पेंट निकल सकता है. इसलिए ऐसी दीवार पर सीधे कोई चीज लगाने के बजाय पहले सतह की स्थिति ठीक करना जरूरी है.


How To Fix Peeling Paint: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार

दीवार पर नमी है तो पहले इसे ठीक करें

अगर कैलेंडर या पोस्टर के पीछे की दीवार पर नमी रहती है, तो सिर्फ नया पेंट करने से समस्या लंबे समय तक खत्म नहीं होगी. पानी कहां से आ रहा है, यह पता करना जरूरी है. पाइप में लीकेज, दीवार में सीलन या बाहर से पानी आने जैसी समस्या हो तो पहले उसका समाधान करना चाहिए. लगातार नमी वाली दीवार पर नया पेंट करने से कुछ समय बाद फिर से पेंट उखड़ सकता है.

पहले से उखड़ा पेंट सीधे न ढकें

अगर दीवार पर पहले से पेंट की परत निकल रही है, तो उसके ऊपर सीधे नया पेंट करने से समस्या पूरी तरह खत्म नहीं होगी. ढीली और उखड़ी हुई परत को पहले हटाना जरूरी है. इसके बाद दीवार से धूल, गंदगी और दूसरी गंदगी साफ करनी चाहिए. मजबूत और साफ सतह मिलने के बाद ही आगे की पेंटिंग करनी चाहिए. इससे नई पेंट की परत को दीवार के साथ बेहतर पकड़ मिलती है.

दीवार को पूरी तरह सूखने दें

कई लोग दीवार की ऊपरी सतह सूखी देखकर तुरंत पेंट या कोई दूसरा काम शुरू कर देते हैं. लेकिन अगर दीवार के अंदर नमी बची हुई है, तो बाद में पेंट उखड़ने की परेशानी फिर सामने आ सकती है. इसलिए दीवार को पर्याप्त समय तक सूखने देना जरूरी है. खासकर अगर दीवार पर पहले नमी, सीलन या पानी का असर रहा हो, तो जल्दबाजी में पेंट नहीं करना चाहिए.


How To Fix Peeling Paint: दीवार पर कैलेंडर या पोस्टर लगाने से पेंट उखड़ जाता है? ऐसे बचाएं दीवार

प्राइमर लगाने से भी मिल सकती है मदद

दीवार की सतह ठीक करने के बाद उपयुक्त प्राइमर लगाया जा सकता है. प्राइमर पेंट के लिए बेहतर बेस तैयार करने में मदद करता है और नई पेंट की परत की पकड़ को बेहतर कर सकता है. हालांकि सिर्फ प्राइमर लगाने से सक्रिय सीलन या पानी के रिसाव की समस्या खत्म नहीं होती. अगर दीवार में लगातार नमी आ रही है, तो पहले उसके स्रोत को ठीक करना जरूरी है.

कैलेंडर या पोस्टर लगाने वाली जगह का ध्यान रखें

अगर किसी खास दीवार पर बार-बार कैलेंडर या पोस्टर लगाने के बाद पेंट खराब होता है, तो उस जगह की स्थिति जरूर देखें. खासकर खिड़की, एसी, किचन या ऐसे हिस्से जहां नमी जमा होती हो, वहां दीवार को समय-समय पर चेक करते रहें. अगर वहां सीलन, दाग, पेंट में बुलबुले या पेंट के ढीले होने के संकेत दिखाई दें, तो समस्या बढ़ने से पहले उसे ठीक करना बेहतर है. शुरुआती स्तर पर दीवार की परेशानी को ठीक करना पूरी दीवार दोबारा पेंट कराने से आसान हो सकता है.

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घर में नमी कम रखें

दीवार का पेंट लंबे समय तक ठीक रखने के लिए घर में नमी को नियंत्रित करना भी जरूरी है. बाथरूम में नहाने के दौरान और उसके बाद एग्जॉस्ट फैन चलाना मददगार हो सकता है. किचन में खाना बनाते समय चिमनी या एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करने से भाप और नमी को बाहर निकालने में मदद मिलती है. जहां संभव हो, घर में हवा का सही आना-जाना बनाए रखें. लगातार ज्यादा नमी रहने पर दीवार और पेंट दोनों प्रभावित हो सकते हैं. इसलिए अगर कैलेंडर या पोस्टर हटाते ही दीवार का पेंट निकल जाता है, तो सिर्फ उसे चिपकाने के तरीके को जिम्मेदार न मानें. पहले दीवार की सतह, नमी और पुराने पेंट की स्थिति देखें. ढीले पेंट को हटाकर सतह साफ करें, दीवार को अच्छी तरह सूखने दें और जरूरत के हिसाब से सही प्राइमर और पेंट का इस्तेमाल करें. 

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About the author सोनम

जर्नलिज्म की दुनिया में करीब 15 साल बिता चुकीं सोनम की अपनी अलग पहचान है. वह खुद ट्रैवल की शौकीन हैं और यही वजह है कि अपने पाठकों को नई-नई जगहों से रूबरू कराने का माद्दा रखती हैं. लाइफस्टाइल और हेल्थ जैसी बीट्स में उन्होंने अपनी लेखनी से न केवल रीडर्स का ध्यान खींचा है, बल्कि अपनी विश्वसनीय जगह भी कायम की है. उनकी लेखन शैली में गहराई, संवेदनशीलता और प्रामाणिकता का अनूठा कॉम्बिनेशन नजर आता है, जिससे रीडर्स को नई-नई जानकारी मिलती हैं. 

लखनऊ यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रैजुएशन रहने वाली सोनम ने अपने पत्रकारिता के सफर की शुरुआत भी नवाबों के इसी शहर से की. अमर उजाला में उन्होंने बतौर इंटर्न अपना करियर शुरू किया. इसके बाद दैनिक जागरण के आईनेक्स्ट में भी उन्होंने काफी वक्त तक काम किया. फिलहाल, वह एबीपी लाइव वेबसाइट में लाइफस्टाइल डेस्क पर बतौर कंटेंट राइटर काम कर रही हैं.

ट्रैवल उनका इंटरेस्ट  एरिया है, जिसके चलते वह न केवल लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेसेज के अनछुए पहलुओं से रीडर्स को रूबरू कराती हैं, बल्कि ऑफबीट डेस्टिनेशन्स के बारे में भी जानकारी देती हैं. हेल्थ बीट पर उनके लेख वैज्ञानिक तथ्यों और सामान्य पाठकों की समझ के बीच बैलेंस बनाते हैं. सोशल मीडिया पर भी सोनम काफी एक्टिव रहती हैं और अपने आर्टिकल और ट्रैवल एक्सपीरियंस शेयर करती रहती हैं.
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Published at : 06 Oct 2026 03:20 PM (IST)
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