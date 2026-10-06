भीड़ देखकर दूर खड़ी थीं बहन, आकाशवाणी के गेट से राहुल ने लगाई आवाज- 'प्रियंका...'

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom कार्यकर्ताओं ने बस घेरी, नेता आयोग की ओर बढ़े।

मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और SIR के खिलाफ जारी विवाद को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन ने मंगलवार (6 अक्टूबर) को चुनाव आयोग तक मार्च निकाला है. इस विरोध मार्च का नेतृत्व कर रहे लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बहन प्रियंका गांधी के साथ आकाशवाणी भवन में धरने पर डटे हुए हैं. हालांकि, आकाशवाणी के गेट पर भारी भीड़ के कारण प्रियंका गांधी दूर खड़ी थीं, तभी राहुल गांधी ने गेट पर से उन्हें आवाज लगाई और अपने साथ लेकर आगे बढ़ने लगे.

कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक X प्लेटफॉर्म हैंडल से शेयर किए गए वीडियो पोस्ट में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी आकाशवाणी भवन के गेट पर अंदर जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दे रहे हैं. हालांकि, आकाशवाणी भवन के सुरक्षा गार्डों ने गेट पर ब्लॉक कर रखा है और राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य नेताओं को अंदर घुसने से रोकते नजर आ रहें हैं. इस बीच राहुल भीड़ में पीछे खड़ी अपनी बहन प्रियंका गांधी को आवाज लगाकर अपने पास बुलाते हैं.

10 मिनट का पैदल रास्ता, कई घंटों में भी नहीं हुआ पूरा

लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में विपक्षी इंडिया गठबंधन का चुनाव आयोग तक मार्च के लिए जद्दोजहद लगातार जारी है. वहीं, उन्हें रोकने के लिए बड़ी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है और जगह-जगह पर बैरिकेडिंग भी की गई है. विपक्षी गठबंधन का चुनाव आयोग तक जाने का यह विरोध मार्च संसद भवन सुबह 11 बजे शुरू हुआ था, लेकिन अभी तक चुनाव आयोग तक पहुंच नहीं सका है.

बता दें कि संसद भवन से चुनाव आयोग तक की दूरी करीब एक किलोमीटर है, जहां पैदल पहुंचने में भी लगभग 10 मिनट का वक्त लगता है, लेकिन दिल्ली पुलिस विपक्षी गठबंधन के मार्च को लगातार आगे बढ़ने से रोकने में लगी है.

हिरासत में लिए गए राहुल और प्रियंका

चुनाव आयोग तक निकाले गए मार्च जब दिल्ली पुलिस ने इंडिया गठबंधन के नेताओं को रोका, तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव धरने पर बैठ गए. इसके बाद राहुल गांधी और TMC सांसद अभिषेक बनर्जी मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए लगाए गए बैरिकेड्स पर चढ़ गए. कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत अन्य सांसदों को हिरासत में ले लिया और उन्हें बस में बैठाया. लेकिन मौजूदा भीड़ ने दिल्ली पुलिस की बस को घेर लिया और आगे बढ़ने नहीं दिया.

कार्यकर्ताओं के बस घेरने के बाद राहुल-प्रियंका अन्य सांसदों-नेताओं के साथ पुलिस बस से उतरे और फिर चुनाव आयोग की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगे.

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