कितनी RAM और स्टोरेज वाला Smart TV होता है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लिजिए ये सारी बातें

भारतीय बाजार में 32 और 43 इंच के ज्यादातर स्मार्ट टीवी 1GB RAM के साथ आते हैं. यह सामान्य इस्तेमाल के लिए ठीक है, यानी अगर आप केवल यूट्यूब या एक-दो स्ट्रीमिंग ऐप्स ही चलाते हैं तो यह पर्याप्त है. लेकिन अगर आप ज्यादा ऐप्स इंस्टॉल करना चाहते हैं और टीवी का हैवी इस्तेमाल करते हैं तो 1 जीबी RAM बिल्कुल भी काफी नहीं होगी. ऐसे हालात में 2 जीबी RAM वाला स्मार्ट टीवी लेना समझदारी होगी क्योंकि इससे परफॉर्मेंस स्मूथ रहती है और लैग की दिक्कत भी कम होती है.