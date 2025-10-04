एक्सप्लोरर
कितनी RAM और स्टोरेज वाला Smart TV होता है बेस्ट? खरीदने से पहले जान लिजिए ये सारी बातें
Smart TV: आजकल हर दूसरा शख्स सेल और डिस्काउंट के चक्कर में स्मार्ट टीवी खरीद लेता है. लेकिन अक्सर लोग फीचर्स पर ध्यान नहीं देते और बाद में परेशानी उठाते हैं.
आजकल हर दूसरा शख्स सेल और डिस्काउंट के चक्कर में स्मार्ट टीवी खरीद लेता है. लेकिन अक्सर लोग फीचर्स पर ध्यान नहीं देते और बाद में परेशानी उठाते हैं. खासकर RAM और स्टोरेज जैसी बेसिक चीज़ें नज़रअंदाज़ कर दी जाती हैं जिसका नतीजा यह होता है कि टीवी ज्यादा ऐप्स का लोड झेल नहीं पाता और बार-बार हैंग होने लगता है. कई बार तो टीवी चालू करने में ही इतना वक्त लगाता है कि आपका पसंदीदा शो या लाइव कंटेंट छूट जाता है.
