UP BJP में कोई अध्यक्ष नहीं बनना चाहता? सपा चीफ अखिलेश यादव के दावे से लखनऊ से दिल्ली तक हलचल

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश इकाई का अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया पर तंज कसा है. संसद परिसर में अखिलेश ने कहा कि कोई यूपी बीजेपी का अध्यक्ष नहीं बनना चाहता है.

उन्होंने यूपी बीजेपी चीफ के लिए सिर्फ एक नामांकन होने पर कहा कि यूपी में इतनी बड़ी हार के बाद कोई बनना नहीं चाहता अध्यक्ष, एक ही नॉमिनेशन करने आया, सोचिए बीजेपी के लिए चिंता का विषय है.

अखिलेश ने कहा कि यह बीजेपी के लिए चिंता का विषय है कि कोई नॉमिनेशन करने नहीं आया. एक ही आदमी आगे आया. कोई अध्यक्ष बनना नहीं चाहता. अब ये दो नंबर पर पहुंच गए. 43 सीट हार गए तो कोई नॉमिनेशन के लिए नहीं आया.

'जिनको हटा नहीं सकते, उनका कद घटा रहे...'

सपा चीफ ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की नियुक्ति पर भी टिप्पणी की. सपा चीफ ने कहा कि हम तो यूपी का देख रहे हैं. जिनको हटा नहीं सकते, उनका कद घटाया जा रहा है. एक जिले में पड़ोसी जगह पर अध्यक्ष बन जाना. अध्यक्ष नया दे सकते हैं. विचार कहां से नया देंगे आप?अध्यक्ष नया दे सकते हैं आप, विचार कहां से नया दोगे? आप कम्युनल हैं, सेक्युलर नहीं, आप कैपिटलिस्ट हैं, सोशलिस्ट नहीं.

मनरेगा योजना का नाम बदलने से जुड़े सवाल पर यूपी के पूर्व सीएम ने कहा कि यह नाम बदलने की संस्कृति भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है. डबल इंजन वाली सरकारें, दूसरों के काम को अपने काम बता रही हैं.

बता दें यूपी में बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी होंगे. चौधरी फिलहाल केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं. वहीं बिहार स्थित बांकीपुर से विधायक नितिन नबीन को बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया है. माना जा रहा है कि नबीन ही बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे.