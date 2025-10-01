iPhone 17 Pro Max की पाकिस्तान में कितनी है कीमत? जानिए भारत से सस्ता या महंगा

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीटेक्नोलॉजीiPhone 17 Pro Max की पाकिस्तान में कितनी है कीमत? जानिए भारत से सस्ता या महंगा

iPhone 17 Pro Max: Apple ने 9 सितंबर को अपना लेटेस्ट सीरीज iPhone 17 को ग्लोबली लॉन्च किया है.

By : एबीपी टेक डेस्क  | Updated at : 01 Oct 2025 02:20 PM (IST)
Apple ने 9 सितंबर को अपना लेटेस्ट सीरीज iPhone 17 को ग्लोबली लॉन्च किया है. इस सीरीज में कई मॉडल्स शामिल है. इसके अलावा इस सीरीज में कंपनी ने iPhone Air जो कंपनी का सबसे पतला फोन है उसे भी लॉन्च किया है. अब सवाल उठता है कि भारत से पाकिस्तान में कितना सस्ता या महंगा मिलता है iPhone 17 Pro Max. आइए जानते हैं.

1/5
पाकिस्तान में बेस मॉडल (256 जीबी) की अनुमानित कीमत PKR 525,000 से 575,000 के बीच है. टॉप वेरिएंट (512 जीबी, 1 टीबी) के लिए कीमतें लगभग PKR 575,000 – 660,000+ हो सकती हैं. कुछ विक्रेताओं द्वारा 256 जीबी मॉडल की कीमत PKR 573,999 बताई जा रही है.
2/5
भारत में iPhone 17 Pro Max का बेस मॉडल (256 जीबी) 1,49,900 रुपये से शुरू हो रहा है. 512 जीबी वेरिएंट की कीमत लगभग 1,69,900 रुपये है. टॉप वेरिएंट जैसे 1 टीबी, 2 टीबी मॉडल्स की कीमत और भी बढ़ती है लगभग 1,89,900 और 2,29,900 रुपये तक.
3/5
भारत से पाकिस्तान में इस फोन की कीमत काफी ज्यादा है. इसके पीछे कई कारण हैं. पाकिस्तान में फोन पर इम्पोर्ट कर, कस्टम ड्यूटी, पेटीए (PTA) टैक्स आदि काफी बड़े होते हैं.
4/5
पाकिस्तानी रुपया की विनिमय दर (USD के मुकाबले) भारत की तुलना में कम है जिससे कीमतों में उछाल आता है. लोकल डिस्ट्रीब्यूशन, विक्रेता मार्जिन, लॉजिस्टिक आदि खर्च बढ़ा देते हैं.
5/5
भारत में iPhone 17 Pro Max सस्ता है या पाकिस्तान के मुकाबले काफी सस्ता. पाकिस्तान में बेस मॉडल की कीमत करीब PKR 525,000-575,000 होने की वजह से, भारत में उसी वेरिएंट का 1,49,900 रुपये होना, करेंसी तुलना और टैक्स-ड्यूटी समेत, बेहतर लगता है यदि आप भारत में ही इसे खरीद सकें.
Published at : 01 Oct 2025 02:19 PM (IST)
