iPhone 17 Pro Max की पाकिस्तान में कितनी है कीमत? जानिए भारत से सस्ता या महंगा

भारत में iPhone 17 Pro Max सस्ता है या पाकिस्तान के मुकाबले काफी सस्ता. पाकिस्तान में बेस मॉडल की कीमत करीब PKR 525,000-575,000 होने की वजह से, भारत में उसी वेरिएंट का 1,49,900 रुपये होना, करेंसी तुलना और टैक्स-ड्यूटी समेत, बेहतर लगता है यदि आप भारत में ही इसे खरीद सकें.